Vertu'nun ikinci Android akıllı telefonu geliyor

Symbian döneminde ürettiği lüks akıllı telefonlar ile belli bir kesimin ilgisini çeken Vertu, Symbian'ın vedası ile birlikte Android işletim sistemine yönelmişti. Ti adlı ilk lüks ürününü piyasaya sunan Vertu şimdi ikinci modeli de hazırlıyor.





5000 Avro gibi bir fiyatla satışa çıkacak olan Vertu Consellation, ilk üründen büyük farklar içermiyor. 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan Consellation, 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir Snapdragon S4 yongaseti barındırıyor. Grafik birimi Adreno 320 olduğu için yongasetinin MSM8260A Pro olduğu tahmin ediliyor.





Arka kısımda 13MP çözünürlükte kamera, önde 1.3MP çözünürlükte kamera, Android 4.2 işletim sistemi, 32GB depolama kapasitesi, NFC, WiFi, Bluetooth, 1800mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Gövde Derece 5 Titanyum alaşımdan imal edilirken, üzerine ise yüksek kaliteli deri kaplama çekilmiş. Modelin ekranı safir cam ile korunuyor. Bu cam bir metre yükseklikten düşen 200 gramlık çelik bir topun darbesini absorbe edebiliyor.





Modelin 5 farklı renk seçeneği bulunurken, global iPass WiFi hotspot ağlarına erişim, Kaspersky antivirüs uygulaması, PSG kişisel takip sistemi gibi ekstralar da mevcut. Model bu ay içerisinde belirli Vertu mağazalarında satışa sunulacak.