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Vertu'nun ikinci Android akıllı telefonu geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vertu'nun ikinci Android akıllı telefonu geliyor
Symbian döneminde ürettiği lüks akıllı telefonlar ile belli bir kesimin ilgisini çeken Vertu, Symbian'ın vedası ile birlikte Android işletim sistemine yönelmişti. Ti adlı ilk lüks ürününü piyasaya sunan Vertu şimdi ikinci modeli de hazırlıyor.

5000 Avro gibi bir fiyatla satışa çıkacak olan Vertu Consellation, ilk üründen büyük farklar içermiyor. 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan Consellation, 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir Snapdragon S4 yongaseti barındırıyor. Grafik birimi Adreno 320 olduğu için yongasetinin MSM8260A Pro olduğu tahmin ediliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlükte kamera, önde 1.3MP çözünürlükte kamera, Android 4.2 işletim sistemi, 32GB depolama kapasitesi, NFC, WiFi, Bluetooth, 1800mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Gövde Derece 5 Titanyum alaşımdan imal edilirken, üzerine ise yüksek kaliteli deri kaplama çekilmiş. Modelin ekranı safir cam ile korunuyor. Bu cam bir metre yükseklikten düşen 200 gramlık çelik bir topun darbesini absorbe edebiliyor. 

Modelin 5 farklı renk seçeneği bulunurken, global iPass WiFi hotspot ağlarına erişim, Kaspersky antivirüs uygulaması, PSG kişisel takip sistemi gibi ekstralar da mevcut. Model bu ay içerisinde belirli Vertu mağazalarında satışa sunulacak.
Vertu'nun ikinci Android akıllı telefonu geliyor


http://www.vertu.com/en/constellation/ Yorum Yaz
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tenghis 6 yıl en beğenilen
Bizim bir arkadaşın cep telefonu dükkanı vardı. Minibüsçüsü, işçisi, esnafı, işsizi gelir saatlerce telefon muhabbeti yaparlardı. Forumdaki telefon haberlerinin altındaki yorumlar aşağı yukarı aynı seviyelerde.
Bizim bir arkadaşın cep telefonu dükkanı vardı. Minibüsçüsü, işçisi, esnafı, işsizi gelir saatlerce telefon muhabbeti yaparlardı. Forumdaki telefon haberlerinin...
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The Tenth Doctor 6 yıl
Disarida cikartsan Cin mali derler.
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danGerfuLL 6 yıl
Vertu bu, bizim gibiler için değil boş yere münakaşaya gerek yok.


Biz fakirler yere düşünce geberen telefonlarımızla avunalım.
Vertu bu, bizim gibiler için değil boş yere münakaşaya gerek yok.Biz fakirler yere düşünce geberen telefonlarımızla avunalım.
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1 Yanıt Yanıtla +7
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II. Aragorn 6 yıl
Özellikleri fena değilde fiyat dudak uçuklatıyor biraz. O paraya 5s ve honami alırım kalan parayı yerim.
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CONTAGIOUS 6 yıl
blackberry porsche'i andırıyor nedense
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Umutcan 6 yıl
Şu cihazları lüks ve pahalı olsun diye üretiyorlar ama 10-20$ lık son nesil bir işlemci/gpu soc ve güçlü bir batarya koymaktan çekiniyorlar, 1-2 senelik donanım koyuyorlar. Burası bana hep ilginç gelmiştir.
5000euro(13.600tl) benim için şeker fıstık parası olacak kadar zengin olsam bile, bu telefonu niye alayım ? Ne çok iyi bir telefon, ne de çok bilinen bir cihaz. Hadi gösteriş için alsan, çıkarıp konuşsan kimse bilmez bile, 500$ lık telefon sanarlar.
Çok zengin olsa bile satın alan akıllı varmıdır bilmiyorum.
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bellair 6 yıl
vertunun diğer telefonlarına kıyasla bunun tasarımı daha iyi görünüyor
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Teknode 6 yıl
Ağaoğlu yakında alır, tv programlarında da gösterir.
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serter33 6 yıl
Parasını hakettiği tek nokta safir cam özelliği.Onun haricinde bomboş bir telefon.Tamam prestijli olsun,herkes alamasın,farkınız olsun ama bu özelliklerle de insanı mal yerine koymanın alemi yok.Kimsede olmayan bir telefona sahip olacağım ama telefonun sarjı herkesin sarjından erken birecek.tövbe tövbe..
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bu telefonda altın falanmı kullanılıyor yada değerli bi taş haberde belirtildiği kadar 5000 avro etcek bi özellik göremedim
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danGerfuLL 6 yıl
Vertu bu, bizim gibiler için değil boş yere münakaşaya gerek yok.


Biz fakirler yere düşünce geberen telefonlarımızla avunalım.
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tenghis 6 yıl en beğenilen
Bizim bir arkadaşın cep telefonu dükkanı vardı. Minibüsçüsü, işçisi, esnafı, işsizi gelir saatlerce telefon muhabbeti yaparlardı. Forumdaki telefon haberlerinin altındaki yorumlar aşağı yukarı aynı seviyelerde.
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darkaura 6 yıl
titanyum govde, safir cam dayaniklilik acisindan cezbedici olsada donanim vasat, tipi ben begenmedim ama begenen cikar, kimsenin zevkine karisamam. neticede bana bedava verseler kullanmam
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LionBeq 6 yıl
Yanında tektaş mı veriyorlar? o_O
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hollowman_ 6 yıl
Bu sefer şık bir dizayn olmuş. konfigürasyon motorolanın x8 mimarisi gibi olmuş, 720p + adreno320 + 1,7 krait. en azından performans anlamında da bişeye benzer.
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The Tenth Doctor 6 yıl
Disarida cikartsan Cin mali derler.
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