Vest yelek projesi dışı sesleri titreşim olarak duyma engellilere göndermeyi planlıyor





Çok farklı fikirlere ev sahipliği yapan Kickstarter platformu zaman zaman kronik hastalara ve engelli insanlara hayatı kolaylaştıracak önemli projeler de gündeme getiriyor. Vest bunlardan birisi.





Nörobilim uzmanı David Eagleman ve ekibi tarafından tasarlanan elektronik yelek Vest, dış sesleri titreşimli geri bildirim olarak giyen kişiye yollayabiliyor. Ekip aslında beynin gerçekten duymadığını sadece kendisine gelen elektrik sinyallerini çevirerek bilince bir algı olarak ilettiğini belirtiyor. Bu bakımdan beyne duymayı öğretmek en önemli nokta haline geliyor.





Vest projesi de bu bilgiyi temel alıyor. Dış sesleri farklı hız ve vuruşlarda vücuda titreşim olarak ileten Vest, zamanla beynin bu titreşimleri kullanışlı verilere dönüştürmesini sağlıyor. Ekip projesini pek çok konferansta tanıtmış ve mali destek amacıyla da Kickstarter'a getirmiş.





Sesleri titreşime dönüştüren algoritmaları bir Android uygulaması olarak da geliştiren ekip bağış kampanyasının bitmesinden sonra testlere başlayacak ve gelecek yılın ikinci yarısında yelekleri göndermeye başlayacak. Vest için en az 3000$ bağış yapmak gerekiyor.

https://www.kickstarter.com/projects/324375300/vest-a-sensory-substitution-neuroscience-project?ref=category_featured