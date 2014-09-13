Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vest yelek projesi dışı sesleri titreşim olarak duyma engellilere göndermeyi planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
691
1
12
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vest yelek projesi dışı sesleri titreşim olarak duyma engellilere göndermeyi planlıyor

Çok farklı fikirlere ev sahipliği yapan Kickstarter platformu zaman zaman kronik hastalara ve engelli insanlara hayatı kolaylaştıracak önemli projeler de gündeme getiriyor. Vest bunlardan birisi. 

Nörobilim uzmanı David Eagleman ve ekibi tarafından tasarlanan elektronik yelek Vest, dış sesleri titreşimli geri bildirim olarak giyen kişiye yollayabiliyor. Ekip aslında beynin gerçekten duymadığını sadece kendisine gelen elektrik sinyallerini çevirerek bilince bir algı olarak ilettiğini belirtiyor. Bu bakımdan beyne duymayı öğretmek en önemli nokta haline geliyor. 

Vest projesi de bu bilgiyi temel alıyor. Dış sesleri farklı hız ve vuruşlarda vücuda titreşim olarak ileten Vest, zamanla beynin bu titreşimleri kullanışlı verilere dönüştürmesini sağlıyor. Ekip projesini pek çok konferansta tanıtmış ve mali destek amacıyla da Kickstarter'a getirmiş. 

Sesleri titreşime dönüştüren algoritmaları bir Android uygulaması olarak da geliştiren ekip bağış kampanyasının bitmesinden sonra testlere başlayacak ve gelecek yılın ikinci yarısında yelekleri göndermeye başlayacak. Vest için en az 3000$ bağış yapmak gerekiyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/324375300/vest-a-sensory-substitution-neuroscience-project?ref=category_featured Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
bu cihazın daha basit ve ucuz maliyetle geliştirmek mümkün. sadece gönüllü doktor ve mühendislere ihtiyaç var. size satış fiyatını bile tahmi edebilirim 50tl komik bir rakam diye bilirsiniz. ama gerçek budur. 80 bin dolarlık protezi 350 dolara maal eden 20 yaşındaki gençe sora bilirsiniz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BORUBEY06 5 yıl
Konunun başlığında cümle olarak düşüklük var.
: Yelek porejesi dışı ? - dışı sesleri titreşim olarak duyma ?
Şöyle olması mı lazım acaba;
Vest Yelek Projesi, Dış Sesleri Titreşim Olarak , Duyma Engellilere Göndermeyi Planlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 5 yıl
Saçma.
Google Glass gibi bir gözlük yapıp seslerin şiddetine göre, türüne göre çeşitli renkler atayarak mesela karşınızda duran 2 kişiden biri konuşuyor diğeri mırıldanıyor bunu görüntü üstüne bindirerek gösterse güzel olur. Hem sesin kimden ne kadar çıktığını duymasa da görebilir. Tıpkı nokianın kamera üstünde nerede neresi var gösteren uygulamasına benzer bişey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakya1923 5 yıl
vestel diye okudum :D dedim vestel ve insanlığa yararlı bir icat ? ?_ ? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 5 yıl
3000$ , Türkiye için fazla lüks görünüyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 5 yıl
Çok sevinerek girdim ama vest miş vestel diğil :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0ptimistSoul 5 yıl RushEpicsTR
RushEpicsTR
Çok sevinerek girdim ama vest miş vestel diğil :)

+1. Yalnız değilsin

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 5 yıl
ben de vestel diye okudum.heyecanlandım.sonra pıssss
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 5 yıl
Başlığı yarım saattir okumaya çalışıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 5 yıl
Vestel diye bi ben mi okudum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Başlığı düzeltelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
691 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 15 Eylül 5 yıl Vodafone Smart 4 Power 5 yıl Sennheiser PX 95'i ''Masaya Yatırdık'' 5 yıl MSI GS30 oyuncu dizüstü bilgisayarı: Masaüstü kasa ile geliyor! 5 yıl 2si1 "Atarlı" teknoloji ve oyun programı 5 yıl Dünyanın en ince tablet bilgisayarını kullandık; Realsense kameralı Dell Venue 8 7000 5 yıl 4K monitörlerde sürpriz fiyat gelişmesi; Intel ve Samsung'dan önemli işbirliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim