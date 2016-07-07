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Vestas’tan 12 pervaneli rüzgar türbini!

Danimarkalı rüzgar tübini üreticisi Vestas, halihazırda tasarımları ve gürültü kirlilikleri tartışma konusu olan rüzgar türbinlerine 4 rotorlu ve 12 pervaneli yeni yaklaşımını tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
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11
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Vestas’tan 12 pervaneli rüzgar türbini!
 
Vestas’ın yeni bir tasarım üzerinde çalışmalar yürüttüğü geçtiğimiz senenin sonbaharından bu yana üzerinde konuşulan bir konuydu. Şirketin üzerinde çalıştığı devasa rüzgar türbinini, Danimarka Teknik Üniversitesi’nin Risø deneme sahasında inşa etmeye başladığı da bilinen bir şeydi. Şirketin bu deneme için üniversitenin alanını tercih etmesi ise bu yeni tekniğin üniversite ile yürütülen çalışmanın eseri olmasından kaynaklanıyor.
Sonbahardan bu yana sessiz kalan ve normal kurulumlarına ve yatırımlarına devam eden Vestas, geçtiğimiz hafta Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, dört rotorlu ve on iki pervaneli ilk konseptinin elektrik üretmeye başladığını müjdeledi. Devasa türbinlerin ve güvenlik sistemlerinin testlerinin devam ettiğini açıklayan şirket, özellikle dört rotorun uyumlu bir şekilde çalışması, gerekli durumda anında durdurulabilmesi ve türbinlerin takip-kontrol sistemleri üzerinde yoğun çalışma harcandığını ifade etti.
Haberin başındaki fotoğrafta da görüleceği üzere dört rotorun ve pervanelerin uyum içinde çalışması, gerçekten büyük önem arz ediyor. Bu yüzden yeni türbin yerine şirket 1990’larda kullanılan V29-225 modelini tercih etmiş. Bu modeller günümüzde kullanılmak üzere gerekli şekilde modifiye ve modernize edilmiş. Aynı zamanda türbinlerin yüksekliği de 74 metre ile sınırlandırılmış.
Bu tarz bir çoklu rotor kullanımının getireceği avantajlardan biri, taşıma maliyetlerinin azaltılması. Durumu şöyle izah edebiliriz: Bir türbin için taşınan bir kule yerine, birden fazla türbin için taşınacak bir kule olacak. Dolayısıyla türbin inşa etmenin maliyeti de azalacak.
Örnek vermek gerekirse, ABD gibi ülkelerde halihazırda rüzgar enerjisi, kömür enerjisinden daha az maliyetle kurulabiliyor. Rüzgar enerjisinin maliyetlerindeki azalma ve verimlilikteki artış, temiz enerjiye dönüşümde dünya çapında hız kazandıracaktır.

http://cleantechnica.com/2016/07/05/vestas-multi-rotor-wind-turbine-3-blades-good-12-blades-better/ Yorum Yaz
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selcuksert38 3 yıl en beğenilen
benim gibi vestel diye okuyan?

ayrıca 12 pervaneli değil 12 kanatlı 4 pervaneli...
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Dark horse 3 yıl
Güzel proje keşke böyle ve daha nice güzel projeler caanım ülkemden çıksa ..
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MrKemal17 3 yıl
Cemal CEMİL
nükleercilere inat yenilenebilir enerji gelişiyor birazdan birileri gelip nükleer ile ne kadar enerji üretilebiliyor vs. anlatmaya başlar :) aynı şahıslar dsp. yapmaya kalktığında nedense ortalığı yıkmıştı :)

Nükleer enerji Türkiye için gerekli. Nükleerden önce doğaya çok daha zararlı olan termik ve hidroelektrik santralleri tartışmak gerekli.
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Kartal Göz 3 yıl
Güzel proje. Aslında çok da zor bir iş değil ama işte bu kadar geç akla gelmesinin sebebi yaratıcılıktaki sıkıntı olsa gerek. Pervane sayıları daha da arttırılıp verim de aynı şekilde yükseltiebilir.
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argat44 3 yıl
Bu haberde bir anormalliğk var gibi sanki.
Yani bu şekilde bir sistem kurulabiliyorsa 4 rototun ortasına 1 rotor daha ve üstteki iki rotorun üstüne 1 rotor daha kurarak 6 li bir sistem kurar cibili cibili şak şak şak şak. Yapılabilir giğbi duruyor. Ayrıca neden uyum içinde çalışsın ki mekanik bir üretim sistemi elektrik üretecek. Elektrik se söz konusu dengelemek sorun olmaz ki. Neyse çok çirkin olmuş.
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murdocklawless 3 yıl
Cemal CEMİL
nükleercilere inat yenilenebilir enerji gelişiyor birazdan birileri gelip nükleer ile ne kadar enerji üretilebiliyor vs. anlatmaya başlar :) aynı şahıslar dsp. yapmaya kalktığında nedense ortalığı yıkmıştı :)

nükleer enerjide olmalı. enerjide çeşitlilik olması gerekiyor. ha biz nükleer enerji santralını bildiğim kadarı ile fahiş bir fiyata mal ediyoruz. işin o kısmı araştırılmalı.
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Atılgan oo 3 yıl
Haberin başındaki fotoğrafta da görüleceği üzere dört rotorun ve pervanelerin uyum içinde çalışması, gerçekten büyük önem arz ediyor.

ben burayi anlamadim. neden boyle bir uyum onem arz ediyor. yaninsimdi pervanelerin ustteki ikisi calisip alttaki ikisi calismasa ne olacak birisi açıklayabilir mi acaba
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C.CEMİL 3 yıl
nükleercilere inat yenilenebilir enerji gelişiyor
birazdan birileri gelip nükleer ile ne kadar enerji üretilebiliyor vs. anlatmaya başlar :)
aynı şahıslar dsp. yapmaya kalktığında nedense ortalığı yıkmıştı :)
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Lockheed 3 yıl
hani 12 pervane :)
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kadirirdem 3 yıl
vestel diye okuyup sevindim :(((
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selcuksert38 3 yıl en beğenilen
benim gibi vestel diye okuyan?

ayrıca 12 pervaneli değil 12 kanatlı 4 pervaneli...
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A.F.Y.D 3 yıl
böyle daha fazla enerji sağlanır, güzel proje
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vestas, danimarka ve
9 etiket daha ABD rüzgar türbini çoklu türbin v29-225 temiz enerji Enerji Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Popüler
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