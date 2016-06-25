Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak

IRENA’nın bu hafta yayınladığı rapora göre güneş enerjisi teknolojisi büyük bir sıçrama yapmaya hazır vaziyette. Raporda güneş enerjisinden elde edilmekte olan elektriğin günümüzde küresel elektrik üretiminin %2’sine denk geldiği ifade edilirken, 2030’a kadar bu payın %13 seviyesine çıkabileceğine değinilmiş. Böyle bir büyüme ise şu anda dünyada 277 GW seviyesinde olan kurulu kapasitenin 1.760 ila 2.500 GW arasında bir yere yükseleceği anlamına geliyor.

IRENA’nın genel müdürü Adnan Z. Amin tarafından yapılan açıklamada, güneş enerjisi maliyetlerinin her geçen sene azaldığı ve gelecek yıllarda maliyetlerdeki düşüşün %59’a varabileceği vurgulanmış. Maliyet düşüşlerinin yanında diğer faktörlerin de rol oynayacağı belirtilirken yenilenebilir enerjinin her geçen gün kullanım alanının arttığı ve güneş enerjisinin bu konuda merkezi bir rol üstlendiğinin altı çizilmiş.

Raporun yazarları tarafından da maliyetlerdeki düşüşün güneş enerjisinin yaygınlaşmasında büyük rol oynadığı ve oynamaya devam edeceği savunulmuş. Maliyet düşüşlerinde ise bu alanda yapılan yatırımların büyüklüğünün ve teknolojik yeniliklerin önemli rol oynadığına vurgu yapılmış. Geçtiğimiz yıl hizmete giren güneş enerjisi santrallerinde maliyetin şebeke ölçeği seviyesinde 6 sent ila 10 sent arasında oynadığı tespit edilmiş. Rekor ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanan 5,8 sent/kWh, Peru’da yakalanan 4,8 sent/kWh ve Meksika’da elde edilen 4,5 sent/kWh değerleriyle görülmüş.

Güneş enerjisi fiyatlarındaki düşüş, bireysel kullanıcıların ve yerel çevrelerin de bu enerji çeşidine yönlenmesinde büyük rol oynamış. 2015 yılında küresel çapta kurulu olan fotovoltaik kapasitenin %30’unu 100 kW’den küçük sistemler oluşturmuş. Almanya, Çin ve Avustralya ülkelerinin hepsinde birer milyondan fazla güneş enerjisi kullanan insan bulunurken, özellikle Avustralya’da bu oran %16,5’i aşmış.

Rapora göre endüstri ve iş dünyasından gelecek yatırımlarla birlikte ABD’de de çatı güneş panellerinin, ülkenin elektriğinin %40’ını sağlayabilme potansiyeli olduğu belirtilmiş.

http://cleantechnica.com/2016/06/23/solar-power-account-13-world-electricity-generation-2030-says-irena/