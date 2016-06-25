Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre güneş enerjisinden elde edilen elektriğin payı %2 seviyesinden %13’e çıkabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5b
1
6
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IRENA’nın bu hafta yayınladığı rapora göre güneş enerjisi teknolojisi büyük bir sıçrama yapmaya hazır vaziyette. Raporda güneş enerjisinden elde edilmekte olan elektriğin günümüzde küresel elektrik üretiminin %2’sine denk geldiği ifade edilirken, 2030’a kadar bu payın %13 seviyesine çıkabileceğine değinilmiş. Böyle bir büyüme ise şu anda dünyada 277 GW seviyesinde olan kurulu kapasitenin 1.760 ila 2.500 GW arasında bir yere yükseleceği anlamına geliyor.
IRENA’nın genel müdürü Adnan Z. Amin tarafından yapılan açıklamada, güneş enerjisi maliyetlerinin her geçen sene azaldığı ve gelecek yıllarda maliyetlerdeki düşüşün %59’a varabileceği vurgulanmış. Maliyet düşüşlerinin yanında diğer faktörlerin de rol oynayacağı belirtilirken yenilenebilir enerjinin her geçen gün kullanım alanının arttığı ve güneş enerjisinin bu konuda merkezi bir rol üstlendiğinin altı çizilmiş.
Raporun yazarları tarafından da maliyetlerdeki düşüşün güneş enerjisinin yaygınlaşmasında büyük rol oynadığı ve oynamaya devam edeceği savunulmuş. Maliyet düşüşlerinde ise bu alanda yapılan yatırımların büyüklüğünün ve teknolojik yeniliklerin önemli rol oynadığına vurgu yapılmış. Geçtiğimiz yıl hizmete giren güneş enerjisi santrallerinde maliyetin şebeke ölçeği seviyesinde 6 sent ila 10 sent arasında oynadığı tespit edilmiş. Rekor ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanan 5,8 sent/kWh, Peru’da yakalanan 4,8 sent/kWh ve Meksika’da elde edilen 4,5 sent/kWh değerleriyle görülmüş.
Güneş enerjisi fiyatlarındaki düşüş, bireysel kullanıcıların ve yerel çevrelerin de bu enerji çeşidine yönlenmesinde büyük rol oynamış. 2015 yılında küresel çapta kurulu olan fotovoltaik kapasitenin %30’unu 100 kW’den küçük sistemler oluşturmuş. Almanya, Çin ve Avustralya ülkelerinin hepsinde birer milyondan fazla güneş enerjisi kullanan insan bulunurken, özellikle Avustralya’da bu oran %16,5’i aşmış.
Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak
 
Rapora göre endüstri ve iş dünyasından gelecek yatırımlarla birlikte ABD’de de çatı güneş panellerinin, ülkenin elektriğinin %40’ını sağlayabilme potansiyeli olduğu belirtilmiş.  

http://cleantechnica.com/2016/06/23/solar-power-account-13-world-electricity-generation-2030-says-irena/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Ülkemizde bireysel enerji üretimi güneş panelleri ile yapılabilir mi acaba ? Bizde mevcut olan panellerin ömrü bu kadar uzun olmayabilir :( Maliyette cabası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl
Dünya kadar boş işe yaramaz çöl var dünyada, oralara güneş tarlası kursalar %100 güneş enerjisi ile sağlanır elektrik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 3 yıl
Çıkacak mı yoksa çıkabilir miymiş? Bir yerde (özellikle başlıkta) öyle, başka yerde böyle olunca olmuyor ama. Kotayı doldurmak herşey olmasa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agent00 3 yıl
Güneş panellerinin maliyetide oldukça fazla. Acaba zarar edenler var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 3 yıl Agent00
Agentwho
Güneş panellerinin maliyetide oldukça fazla. Acaba zarar edenler var mı?

Zarar etmek imkansız. Çünkü ilk sistem kurulduğunda maliyet fazla olsada, kurulumdan sonra maliyet 0 ve 4-5-6 sene içinde kendilerini amorti ediyorlar ve sonrası zaten bedava. Panel ömürlerinide sorarsanız en az 75 yıl.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl TraffickCam ile insan ticaretine engel olun 3 yıl Give it Up! 2 iOS sürümü bu hafta ücretsiz 3 yıl Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor 3 yıl Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek 3 yıl Sıvı soğutmalı GeForce GTX 1080: MSI Sea Hawk X'e yakından bakıyoruz 3 yıl Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti 3 yıl Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde 3 yıl Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması 3 yıl Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri 3 yıl En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor 3 yıl Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti 3 yıl YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor 3 yıl Pets Unleashed oyunu indirmeye sunuldu 3 yıl ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu 3 yıl "Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri 3 yıl Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition ortaya çıktı 3 yıl BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor 3 yıl YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor 3 yıl Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak Sonraki Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu? 3 yıl iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 3 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 3 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor 3 yıl Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi 3 yıl Samsung, akıllı telefon üreticilerine çift kamera modülü tedarik etmeye başlıyor 3 yıl İsveç tırlar için 2 km uzunluğunda elektrikli otoyolu kullanıma açtı 3 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı 3 yıl Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince 3 yıl AMD Radeon RX480 ilk izlenim videosu 3 yıl Samsung’un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli Notebook 7 Spin ile tanışın 3 yıl İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı 3 yıl Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor 3 yıl TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak 3 yıl ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı 3 yıl SanDisk’ten depolama bellekli iXpand kılıflar 3 yıl MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor 3 yıl Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi 3 yıl Xiaomi’den elektrikli bisiklet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim