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Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi

Açık deniz rüzgar türbini üreticisi Adwen ile rüzgar türbini pervanesi üreticisi LM Wind Power, dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesinin tanıtımını gerçekleştirdiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerji teknolojileri ve dolayısıyla rüzgar enerjisi teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Bu gelişmeler sonucunda ise kaçınılmaz olarak farklı rekorlara imza atıldığına şahit oluyoruz. Bu rekorlardan bir yenisi, geçtiğimiz günlerde kırıldı. Adwen'in AD 8-180 isimli 8 MW kapasiteye ve 180 metre rotor çapına sahip rüzgar türbini için üretilen 88,4 metre uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi, LM Wind Power şirketinin Danimarka Lunderskov'da bulunan fabrikasında üretildi.
Firma, dünyada ilk kez bu kadar uzun bir pervane yapıldığı için, üretim esnasında daha önce karşılaşılmamış problemleri çözmek zorunda kalmış zira kimsenin daha önce ulaşmadığı ve test etmediği alanda çalışmak firmanın bir anlamda sürekli bilinmeyenleri keşfetmesine yol açmış.
Adwen'den konu hakkında yapılan açıklamaya göre ise iki şirketin de ekipleri, devasa pervaneyi geliştirebilmek adına aylardır yoğun bir çalışma yürütüyorlardı. Hem tasarım hem de pervaneyi üretebilme ve sisteme entegre edebilme üzerine yoğun çaba harcanan projede, enerji üretim maliyetinin azaltılması birinci hedef olarak belirlenmiş.
Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji çeşitlerinde enerji üretim maliyeti "seviyelendirilmiş enerji maliyeti" terimiyle açıklanıyor. Bu maliyetin hesaplanması ise şöyle gerçekleşiyor: Üretim aracını bir kere ürettikten sonra, o üretim aracının kullanım ömrü boyunca üreteceği elektriğin, ilk maliyete oranlanması. Yani diyelim ki 10.000 TL'ye bir rüzgar türbini ürettiniz ve bu türbinin kullanım ömrü boyunca 10.000 MWh enerji üretmesini bekliyorsunuz. Bu durumda seviyelendirimiş enerji maliyeti 10.000 TL/10.000 MWh hesabıyla 1 TL/MWh olarak ortaya çıkacaktır. Adwen'in yeni geliştirdiği 8 MW türbini ve LM'nin inşa ettiği 88,4 metrelik pervanesi ise iki şirkete göre seviyelendirilmiş enerji maliyetini düşürme yarışında çok önemli bir oyuncu olacak.

http://cleantechnica.com/2016/06/23/adwen-lm-wind-power-unveil-worlds-longest-wind-turbine-blade/ Yorum Yaz
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onder.t 3 yıl en beğenilen
O kadar boş yorumlar atılıyor ki, insan deliriyor. Boş işmiş, uzaya mı gidecekmişiz bilmem ne. Bu ezikliğiniz ve boş ağızlarınızla hiçbir şey ne gelişiyor ne de gelişmesine ortam hazırlanıyor bu ülkede. Sadece Ege bölgesinin rüzgar potansiyeli Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Orada yılın her vakti rüzgar var.
Bunun yanında üretimde İspanya çok ileri olsa da, Almanya yılda sadece 2-3 hafta yeterli rüzgarı alan yerlere bile rüzgar elektrik santralleri kurmuş durumda. Aynı şekilde Portekiz de bahar aylarında bazı zamanlarda ülkenin tüm ihtiyacını, yıllık bazda da %35 ihtiyacını rüzgardan sağlayabilir durumda.
Ama siz hala gelin boş boş yorum yapın, bizdeki durum ne biliyor musunuz? Dışarıdan gaz ithal edip onu yakıp suyu buharlaştırıp türbini çevirip elektrik üretmek. Ne kadar güzel di mi? O da en fazla %20 verimle. Rusya'dan aldığımız gazın 5'te 1'i elektrik olarak geliyor bize. Termik santraller de verim daha da düşük. Adam gibi bir hidroelektrikler var elimizde.
Zaten devletin tutumu sizin kafanızla aynı yapıda olduğunu da gösteriyor. Öyle bir alışmış ki vergi almaya ordan burdan, kendi kurduğunuz ufak çaptaki pervaneden bile elektrik üretseniz gelip söküyorlar, aynı Ege üniversitesindeki pervanenin söküldüğü için. Niye? Çünkü orada üretilen düşük miktardaki elektrikten bile zerre de olsa vergi almak istiyor.
O kadar boş yorumlar atılıyor ki, insan deliriyor. Boş işmiş, uzaya mı gidecekmişiz bilmem ne. Bu ezikliğiniz ve boş ağızlarınızla hiçbir şey ne gelişiyor ne d...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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TheStarBox 3 yıl
LeSRiSeL
barajlar pervaneler kömürler nükleer bunları hepsi insanlık için çok eski teknolojiler tek çare güneş panellerini geliştirmek

öle dicene geliştirsene kardeş :) söylemesi kolay :)
LeSRiSeLbarajlar pervaneler kömürler nükleer bunları hepsi insanlık için çok eski teknolojiler tek çare güneş panellerini geliştirmek...
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1 Avatar
mustafaadli 1 yıl
Enerjiye yatırım yapmak lazım. Dışa çok bağımlıyız
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Man Of Earth 1 yıl
Almanya bu işte devasa yatırım yapıyor öyle ki baltık denizini boydan boya devasas Rüzgar Tribünleri ile kaplayacaklar karada olmadığı için tehlikeside olmayacak ve sürekli rüzgarlar ile bütün Avrupa ya elektrik üretecek.
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dubbed 1 yıl
Dünya da herkes nükleer santralden enerji kullanıyor. Bu trübünlerde nükleer santralin ürettiği enerjinin yanında hiç bir şey onun için yaşasın nükleer santral


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mustafaadli 1 yıl 88mph
40 yaşında bize gelen ünlü futbolcular gibi neyin sonu geldiyse onu kakalıyorlar. Gelecek yüzyıl nükleer santral yasaklanması bile gündeme gelebilir
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Vatikanli Mumin 1 yıl
Abi gecen sene gevurdagi tepesinde cadir kurmustum etrafim pervanelerle cevrili gece gece uyurken acayip tirsmistim ruzgar enerjisi diregi pervanelerinin sesinden
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88mph 1 yıl
"bitin dinyaa nikleer yıpiyii, 500 tenee virrr" diyen beyinsizler görsün...
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mustafaadli 1 yıl
Japonya'da her evin çatısında güneş panelleri var. Hem de bu paneller devlet desteği ile veriliyor
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Mukemmel bir sey ya. Bir de enerji depolamak masrafli is oldugundan her yere gunes paneli koyamazsiniz sunu da bi anlayin ya.
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mustafaadli 1 yıl
Temiz havalı bir gelecek için böyle şeylerin yaygınlaşması lazım
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
Forum donanımhaber çok ilginç bir yer olmaya başladı. Mesajları okusan herkes bilim adamı mühendis anasını satayım, gerçek hayatta bir çoğu inşaattaki dozeri izliyordur
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adwen, lm wind power ve
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