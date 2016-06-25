Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi

Yenilenebilir enerji teknolojileri ve dolayısıyla rüzgar enerjisi teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Bu gelişmeler sonucunda ise kaçınılmaz olarak farklı rekorlara imza atıldığına şahit oluyoruz. Bu rekorlardan bir yenisi, geçtiğimiz günlerde kırıldı. Adwen'in AD 8-180 isimli 8 MW kapasiteye ve 180 metre rotor çapına sahip rüzgar türbini için üretilen 88,4 metre uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi, LM Wind Power şirketinin Danimarka Lunderskov'da bulunan fabrikasında üretildi.

Firma, dünyada ilk kez bu kadar uzun bir pervane yapıldığı için, üretim esnasında daha önce karşılaşılmamış problemleri çözmek zorunda kalmış zira kimsenin daha önce ulaşmadığı ve test etmediği alanda çalışmak firmanın bir anlamda sürekli bilinmeyenleri keşfetmesine yol açmış.

Adwen'den konu hakkında yapılan açıklamaya göre ise iki şirketin de ekipleri, devasa pervaneyi geliştirebilmek adına aylardır yoğun bir çalışma yürütüyorlardı. Hem tasarım hem de pervaneyi üretebilme ve sisteme entegre edebilme üzerine yoğun çaba harcanan projede, enerji üretim maliyetinin azaltılması birinci hedef olarak belirlenmiş.

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji çeşitlerinde enerji üretim maliyeti "seviyelendirilmiş enerji maliyeti" terimiyle açıklanıyor. Bu maliyetin hesaplanması ise şöyle gerçekleşiyor: Üretim aracını bir kere ürettikten sonra, o üretim aracının kullanım ömrü boyunca üreteceği elektriğin, ilk maliyete oranlanması. Yani diyelim ki 10.000 TL'ye bir rüzgar türbini ürettiniz ve bu türbinin kullanım ömrü boyunca 10.000 MWh enerji üretmesini bekliyorsunuz. Bu durumda seviyelendirimiş enerji maliyeti 10.000 TL/10.000 MWh hesabıyla 1 TL/MWh olarak ortaya çıkacaktır. Adwen'in yeni geliştirdiği 8 MW türbini ve LM'nin inşa ettiği 88,4 metrelik pervanesi ise iki şirkete göre seviyelendirilmiş enerji maliyetini düşürme yarışında çok önemli bir oyuncu olacak.

http://cleantechnica.com/2016/06/23/adwen-lm-wind-power-unveil-worlds-longest-wind-turbine-blade/