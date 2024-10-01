Vestel, Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Vestel, enerji sektöründe önemli bir adım atarak Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulan bu sistem, ticari ve endüstriyel işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen sistem 400 kW kapasiteli 4 elektrikli araç şarj istasyonuna (EVC) aynı anda kesintisiz enerji sağlayabiliyor. Böylece, tesiste sekiz elektrikli araç aynı anda şarj edilebiliyor ve bir aracın bataryasını ortalama 20 dakikada dolduruyor.

Vestel’den Türkiye’de bir ilk

Sistem, 300 kWh enerji depolama kapasitesi ve 200 kW güç çıkışına sahip olup, EVC'lere aynı performansla enerji sağlayarak kesintisiz şarj imkanı sunuyor. Bu özellik, yazılımı ve donanımı tamamen yerli enerji yönetim sistemi (EMS) aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı senaryolar oluşturulabiliyor. Bu sistem sayesinde ticari ve endüstriyel işletmeler, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak maliyet avantajı elde edebilecek.

Tam Boyutta Gör Vestel'in geliştirdiği DC hızlı şarj ünitesi, güneş panelleri ile entegre edilerek hibrit bir çözüm sunuyor. Güneş enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda ise sistem şebekeden şarj olabiliyor. EVC-Batarya-Solar-Şebeke entegrasyonu sağlanan sistemde güneş panelleri üzerinden depolanan enerji, ihtiyaç duyulduğu anda şebekeye destek vererek elektrikli şarj istasyonlarının kullanılmasını sağlıyor.

580 milyar dolarlık pazarda boy gösterilecek

Vestel, enerji depolama çözümleri ile yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da iddialı bir konuma yükseliyor. Şirket, 2030 yılında küresel mobilite pazarının 580 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor. Elektrikli araç parçaları, şarj istasyonları ve enerji depolama çözümleri gibi alanlarda büyüyen bu pazar, Vestel'in de aktif olarak yer aldığı bir sektör.

Bakan Kacır’dan önemli BYD ve Chery açıklaması 5 sa. önce eklendi

Şirket, hem konut hem de toplu kullanım için pazara ilk olarak 75 kWh ve 300 kWh'lık enerji depolama ürünlerini sunan şirketlerden biri olmuştu. Güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda, bu kaynakların enerji depolama teknolojileriyle desteklenmesi gerekiyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak şirket, 2 ila 5 MWh kapasiteli konteyner boyutunda enerji batarya depolama üniteleri tasarlayıp üretiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Vestel’den Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemi