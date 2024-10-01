Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vestel, Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı

    Vestel, Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı. Yapılan açıklamaya göre batarya depolama sistemi, 4 elektrikli araç şarj istasyonuna kesintisiz enerji sağlayabiliyor.
    Vestel’den Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemi Tam Boyutta Gör
    Vestel, enerji sektöründe önemli bir adım atarak Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulan bu sistem, ticari ve endüstriyel işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen sistem 400 kW kapasiteli 4 elektrikli araç şarj istasyonuna (EVC) aynı anda kesintisiz enerji sağlayabiliyor. Böylece, tesiste sekiz elektrikli araç aynı anda şarj edilebiliyor ve bir aracın bataryasını ortalama 20 dakikada dolduruyor.

    Vestel’den Türkiye’de bir ilk

    Sistem, 300 kWh enerji depolama kapasitesi ve 200 kW güç çıkışına sahip olup, EVC'lere aynı performansla enerji sağlayarak kesintisiz şarj imkanı sunuyor. Bu özellik, yazılımı ve donanımı tamamen yerli enerji yönetim sistemi (EMS) aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı senaryolar oluşturulabiliyor. Bu sistem sayesinde ticari ve endüstriyel işletmeler, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak maliyet avantajı elde edebilecek.

    Vestel’den Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemi Tam Boyutta Gör
    Vestel'in geliştirdiği DC hızlı şarj ünitesi, güneş panelleri ile entegre edilerek hibrit bir çözüm sunuyor. Güneş enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda ise sistem şebekeden şarj olabiliyor. EVC-Batarya-Solar-Şebeke entegrasyonu sağlanan sistemde güneş panelleri üzerinden depolanan enerji, ihtiyaç duyulduğu anda şebekeye destek vererek elektrikli şarj istasyonlarının kullanılmasını sağlıyor.

    580 milyar dolarlık pazarda boy gösterilecek

    Vestel, enerji depolama çözümleri ile yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da iddialı bir konuma yükseliyor. Şirket, 2030 yılında küresel mobilite pazarının 580 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor. Elektrikli araç parçaları, şarj istasyonları ve enerji depolama çözümleri gibi alanlarda büyüyen bu pazar, Vestel'in de aktif olarak yer aldığı bir sektör.

    Şirket, hem konut hem de toplu kullanım için pazara ilk olarak 75 kWh ve 300 kWh'lık enerji depolama ürünlerini sunan şirketlerden biri olmuştu. Güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda, bu kaynakların enerji depolama teknolojileriyle desteklenmesi gerekiyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak şirket, 2 ila 5 MWh kapasiteli konteyner boyutunda enerji batarya depolama üniteleri tasarlayıp üretiyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/isdunyasi/teknoloji/vestelden-yerli-batarya-enerji-depolama-sistemi/690459 https://www.linkedin.com/posts/vestel_vestel-mobilite-bilecik-boz%C3%BCy%C3%BCkteki-sarar-activity-7246830115194605569-2CAw
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rölanti dalgalanması neden olur lyrica burundan çekmek engelli forum türkiye şartlarında en iyi lastik downpipe muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A38
    OPPO A38
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82QY00R1TX
    Lenovo V15 82QY00R1TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız