Vestel, Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı

Vestel’den Türkiye’de bir ilk
Sistem, 300 kWh enerji depolama kapasitesi ve 200 kW güç çıkışına sahip olup, EVC'lere aynı performansla enerji sağlayarak kesintisiz şarj imkanı sunuyor. Bu özellik, yazılımı ve donanımı tamamen yerli enerji yönetim sistemi (EMS) aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı senaryolar oluşturulabiliyor. Bu sistem sayesinde ticari ve endüstriyel işletmeler, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak maliyet avantajı elde edebilecek.
580 milyar dolarlık pazarda boy gösterilecek
Vestel, enerji depolama çözümleri ile yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da iddialı bir konuma yükseliyor. Şirket, 2030 yılında küresel mobilite pazarının 580 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor. Elektrikli araç parçaları, şarj istasyonları ve enerji depolama çözümleri gibi alanlarda büyüyen bu pazar, Vestel'in de aktif olarak yer aldığı bir sektör.
Şirket, hem konut hem de toplu kullanım için pazara ilk olarak 75 kWh ve 300 kWh'lık enerji depolama ürünlerini sunan şirketlerden biri olmuştu. Güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda, bu kaynakların enerji depolama teknolojileriyle desteklenmesi gerekiyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak şirket, 2 ila 5 MWh kapasiteli konteyner boyutunda enerji batarya depolama üniteleri tasarlayıp üretiyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/isdunyasi/teknoloji/vestelden-yerli-batarya-enerji-depolama-sistemi/690459 https://www.linkedin.com/posts/vestel_vestel-mobilite-bilecik-boz%C3%BCy%C3%BCkteki-sarar-activity-7246830115194605569-2CAw Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.