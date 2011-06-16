Vestel - Turkcell işbirliğiyle akıllı klima devri başladı

Türkiye'nin lider ev elektroniği üreticilerinden Vestel ve GSM operatörü Turkcell, evlerde akıllı ve uzaktan yönetilebilen ev elektroniği dönemini başlattı. Donanımhaber.com olarak katıldığımız Çırağan Sarayı'ndaki lansmanda Vestel adına ilk konuşmayı yapan Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, Vestel Smart Plus adını verdikleri yeni nesil teknolojiyle birlikte evlerde kullanılacak olan klimaların, akıllı ve uzaktan yönetilebilir şekilde hazırlanacağını belirtti. Turkcell adına konuşmayı gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'de Turkcell – Vestel işbirliği teknolojik gelişmenin, inovasyonun, birbirine bağlı makine ve cihazların yaratacağı sinerjinin, küresel rekabette Türkiye’nin alacağı yeni pozisyonun güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Vestel ve Turkcell işbirliğiyle hazırlanan Smart Plus serisi klimalar, Turkcell'in sağlamış olduğu destek sayesinde cep telefonu üzerinden SMS yöntemiyle kontrol edilebilecek. Akıllı klimalarla eşleştirilecek olan numara üzerinden 8785'e yollanacak olan "SOGUT 18" gibi bir komutla Vestel'in yeni klimalarını dilediğiniz her yerden çalışır pozisyona getirebileceksiniz. Akıllı klimalar gönderilen komutların iletim durumunu belirten geri bildirim mesajlarının da kullanıcıya ileticeği söyleniyor. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, bu uygulama sırasında atılacak olan SMS'lerin ücretsiz olduğunu ve akıllı ev elektroniği yelpazesinin sadece bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde daha farklı projelerinde hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yeni nesil akıllı klimaların sahip olacağı bazı özelliklere değinecek olursak; Vestel Smart Plus serisi akıllı klimaların, "iyonizer" teknoloji sayesinde çalıştığı alanı negatif iyon doldurarak kişilerin üstündeki stres yükünü azaltacağı söyleniyor. Enerji tüketimi konusunda da A sınıfında olduğu belirtilen klimaların, 21 desibellik ses ürettiği ifade edildi.