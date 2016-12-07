Vestel Venüs v3 5580: Ekran/Kasa oranıyla iddialı

Akıllı telefon pazarımızın önemli oyuncularından olan Vestel, dün sizlere ilk bilgilerini ulaştırdığımız yeni akıllı telefonunu hızlı bir şekilde satışa sundu. Vestel Venüs v3 5580 modeli giriş seviyesindeki en ince çerçeveye sahip telefon olarak dikkat çekiyor.

Ekran Kasa Oranı Çok Yüksek

Firmanın yaptığı açıklamaya göre ekranın kasaya oranı yüzde 76.6 olarak belirlenmiş. Bu oranın günümüzde en yüksek olduğu model ise Xiaomi Mi Mix ve yüzde 84 civarında. Bu bakımdan Vestel’in global modeller arasında üst sıralara tırmandığını söyleyebiliriz.

Genelde üreticiler sağ ve sol kenarları adeta çerçevesiz hale getirerek bu oranı elde etmeye çalışıyor. Venüs v3 5580 ise kenarları belirli bir kalınlıkta tutarak üst ve alt çerçeveleri de inceltmiş. Böylece göze daha hoş gelen bir tasarım ortaya çıkmış.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefonda 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti yer alıyor. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde kamera ve 3 tonlu LED flaş mevcut. Özçekim kamerası ise 5MP çözünürlüğünde.

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3000mAh kapasiteli Li-Po bataryadan enerjisini karşılayan model Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Vestel alışık olduğumuz yerli uygulamalarını telefona koymaya ihmal etmemiş. 899TL fiyat etiketi ile segmentinde rekabetçi olmaya hazırlanan modelin tek eksik yanı depolama alanı diyebiliriz. 16GB dahili alan hafıza kartları ile sadece 32GB daha arttırılabiliyor. Fiyatı için tüketiciler bu eksiği ne kadar görmezden gelecek zamanla göreceğiz.