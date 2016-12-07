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Vestel Venüs v3 5580: Ekran/Kasa oranıyla iddialı

Vestel’in akıllı telefon pazarına sunduğu yeni modeli v3 5580 ince ekran çerçeveleri ile göz dolduruyor. Cihaz fiyat-performans açısından iddialı olmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,6b
1
124
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarımızın önemli oyuncularından olan Vestel, dün sizlere ilk bilgilerini ulaştırdığımız yeni akıllı telefonunu hızlı bir şekilde satışa sundu. Vestel Venüs v3 5580 modeli giriş seviyesindeki en ince çerçeveye sahip telefon olarak dikkat çekiyor.

Ekran Kasa Oranı Çok Yüksek

Firmanın yaptığı açıklamaya göre ekranın kasaya oranı yüzde 76.6 olarak belirlenmiş. Bu oranın günümüzde en yüksek olduğu model ise Xiaomi Mi Mix ve yüzde 84 civarında. Bu bakımdan Vestel’in global modeller arasında üst sıralara tırmandığını söyleyebiliriz.

Genelde üreticiler sağ ve sol kenarları adeta çerçevesiz hale getirerek bu oranı elde etmeye çalışıyor. Venüs v3 5580 ise kenarları belirli bir kalınlıkta tutarak üst ve alt çerçeveleri de inceltmiş. Böylece göze daha hoş gelen bir tasarım ortaya çıkmış.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefonda 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti yer alıyor. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde kamera ve 3 tonlu LED flaş mevcut. Özçekim kamerası ise 5MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A serisine kavisli ekran müjdesi"

3000mAh kapasiteli Li-Po bataryadan enerjisini karşılayan model Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Vestel alışık olduğumuz yerli uygulamalarını telefona koymaya ihmal etmemiş. 899TL fiyat etiketi ile segmentinde rekabetçi olmaya hazırlanan modelin tek eksik yanı depolama alanı diyebiliriz. 16GB dahili alan hafıza kartları ile sadece 32GB daha arttırılabiliyor. Fiyatı için tüketiciler bu eksiği ne kadar görmezden gelecek zamanla göreceğiz. 

 

https://www.vestel.com.tr/vestel-venus-v3-5580-altin Yorum Yaz
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OldSkoolRapper 2 yıl en beğenilen
Yalnız ciddi ciddi gayet güzel cihaz yapmış Vestel bu sefer. Helal olsun. Önü LG G2 ye çok benzettim ben. Baya güzel gözüküyor arkası pek hoşuma gitmedi ana kötü değil yine. Onun dışında ekran, pil, ram falan gayet iyi. Depolama alanı 32 gb olarak gelse daha iyi olurdu. Bence tek eksiği MT6735 işlemci. Full HD ekran ile darboğaz yaratacağını düşünüyorum. En azından bi 6753 olsa. Ciddi anlamda muazzam bir cihaz olurdu.
Yalnız ciddi ciddi gayet güzel cihaz yapmış Vestel bu sefer. Helal olsun. Önü LG G2 ye çok benzettim ben. Baya güzel gözüküyor arkası pek hoşuma gitmedi ana köt...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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ceo-tr 2 yıl
fena değilmiş gerçekten. bize böyle şeylerle gel vestel.
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FatihAsl 2 yıl
Vestel ilk modellere göre çok yol kat etti. Bu model alınmaya değer olmuş. yolun açık olsun Vestel
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ibodh 6 ay
Herkese merhabalar
cihaz Android 6 ile geldi.7 düşünmüyorum! !
Gelelim Sorulara
1)Herkeste ahize ses azmı?
2)Android 6 dan 7ye her geçen sorunlumu?
3)Güncelleme sonrası bazıları formatlama yapmış ise yardımı?
4) Dikkat etmem gereken yuklemem veya yuklememem gereken uygulamalar varmı?
×Çok hassas duryor ekran jelatin+slikon kapak uyguladım
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meeb 6 ay ibodh

Hayırlısı olsun fiyat performans oranında doğru bir tercih yapmışsınız.
1)evet aynı az geldiyse mediatek platformunun esnekliği ile yükseltebilirsiniz.
forum.donanimhaber.com/...
2)andrdroid 7 yi kesinlikle yükle cihaza ekstra özellikler geliyor ve hızı artıyor.Pil tüketimi iyileşiyor.
3)Şart değil ancak tüm android cihazlar ana sürüm değişikliği hard format sağlıklı oluyor.
4)Cihaz stok androide yakın olduğu için. içindeki google programları kullanışsız.
galeri olarakhttps://drive.google.com/file/d/1-z0MOycw0O2vBba9HmZ_1bBBpccOMzwB/view?usp=sharing
dosya yönetici olarakhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.filemanager
diğer reklamsız asus uygulamaları da çok güzeldir.https://play.google.com/store/apps/dev?id=6704106470901776285
renkli navbarhttps://play.google.com/store/apps/details?id=pl.damianpiwowarski.navbarapps
müzik çalar olarak play.google.com/...
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Setirekli 1 yıl
Ne bitmez vergi konusuymuş arkadaş.Telefonla alakalı bilgi alalım diye foruma giriyoruz adam telefonu ne görmüş ne kullanmış ama kullanıp memnun olan adamı dahi soğutacak kadar atıp tutuyor.Sonunada bunlar vergi getirtti almayın diyor.Tüm dünya telekomünikasyon alanında kısıtlamaya gider,ortaklık yapısına dahi müdahil olup,yerli firmaları destekler.Bizdeyse vergi getirtti almayın diye ortalığı velveleye veriyorlar.
Ayrıca bu arkadaşlar tüm makro ve mikro ekonomik konulara hakim olduğu için acilen ithal telefonların büyük etki ettiği dış ticaret açığınada çözümlerini de sabırsızlıkla bekliyoruz.
Konuyu trolleyip kin kusan arkadaşları geçersek ben bu telefonu yeni aldım ve kullanıyorum.610 TL maliyetli bir telefon için çok iyi.Onlarca uygulamayı aynı anda kullanmıyorsanız gayet memnun kalırsınız.İşlemci bence gayet yeterli.
Dış kasa yapısı tamamen plastik.Eski bir LG G3 kullanıcısı olarak Hiç düşürmesemde ilk intiba olarak düşmelere mukavvametli olacağı kanaatindeyim.Kamerası dış mekan ve gündüz iyi fakat gece ve iç mekanda vasat.Ekranı ve ekran~kasa oranı gayet başarılı.Telefonun çekim gücüyle alakalı bazı forumlarda olumsuz yorumlar okusamda şimdilik iyi diyebilir ama bu ilerleyen zamanlarda değişik lokasyonlara gittiğimizde netleşir.
Sözün özü fiyatına göre gayet başarılı bir telefon.
İlerleyen zamanda olumlu~olumsuz tecrübelerimi buradan paylaşırım.İyi forumlar...
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raptor9999 1 yıl
Vestel 5580 telefonu kablo ile televizyon baglayabilirmiyim? Sanirim telefonun mhl destegi yok herhangi bir kablo ile bi isi cozen varmi arkadaslar?
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muco28 2 yıl
Bir de şunu belirtmek istiyorum. Arkadaş da iPhone var 2 750 almış. caddenin karşısında Wifi'ye bağlı olarak internet kullanıyoruz..ben sıcak yerimizde çayımı yudumlayarak internete girerken O internete girmek için sürekli dışarıda.
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muco28 2 yıl
Ben bi Kullanıcı olarak telefonum çok iyi olduğunu söylemek isterim telefonu yaklaşık olarak 6 ay önce aldım sıfırı bana pahalı geldiği için ikinci el kutusu açılmamış olarak 650 TL ye aldım telefon çok güzel daha önceki telefonum General Mobile Planet modeliydi telefon çok güzel yani ne diyeyim bilmiyorum şarjı bana 2 güne yakın gidiyor hiçbir sorun yaşamadım 6 aydır
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nightsoldier 2 yıl
Casper e2 ile bunun arsinda gidip geliyorum. Casper donanim olarak daha iyi, hakkinda pek sikayette okumadim. Dizustu bilgisayarim casper, 2 seneyi devirdim,cok memnunum.
Yoksa fazla para verme al 5580i gec mi diyeceksiniz? Mediamarktta ikisini de inceledim,casper vestelden cok daha hizliydi arayuzde.
İkisi de guncelleme konusunda fakir zaten.
Bir de nokia 5 düşünüyorum. Android guvenlik guncellemeleri gunu gunune geliyor,nokia bu telefona 8i de verecegini acikladi. Malzeme kalitesi cok daha guzel.
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pemaxs 2 yıl
Arkadaşlar hepsiburadad 700 tl almalimiyim oyun olarak clash of clans oynuyorum. Dizi izliyorum kasma donma olayi varmi? Şuanda gm 4g kullanıyorum
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geng 2 yıl pemaxs
pemaxs
Arkadaşlar hepsiburadad 700 tl almalimiyim oyun olarak clash of clans oynuyorum. Dizi izliyorum kasma donma olayi varmi? Şuanda gm 4g kullanıyorum

673 TL'ye aldım kargo dahil, dün akşam 16 30 da sipariş verdim, bugün öğlen geldi. ( n11.com da bir firmadan aldım. )
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mcebi001 2 yıl
Cihazın ekran koruması ne bilen varmı arkadaşlar...
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mkyb 2 yıl mcebi001
mcebi001
Cihazın ekran koruması ne bilen varmı arkadaşlar...

Hiç bir yerde bahsedilmediğine göre bildiğimiz cam.
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s.hız 2 yıl
Alalı 6 gün oldu. Eski lg telefonumda olan olan bazı özellikler de olsa tadından yenmeyecek. Gayet güzel telefon.
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meeb 2 yıl s.hız
bahsettiğiniz özellikler nelerdir?
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ummankara 2 yıl
VENÜS SAKIN ALMAYIN PİLİ MAKSİMUM 6 AYDA ÖLÜYOR
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