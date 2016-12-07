Vestel Venüs v3 5580: Ekran/Kasa oranıyla iddialı

Akıllı telefon pazarımızın önemli oyuncularından olan Vestel, dün sizlere ilk bilgilerini ulaştırdığımız yeni akıllı telefonunu hızlı bir şekilde satışa sundu. Vestel Venüs v3 5580 modeli giriş seviyesindeki en ince çerçeveye sahip telefon olarak dikkat çekiyor.
Ekran Kasa Oranı Çok Yüksek
Firmanın yaptığı açıklamaya göre ekranın kasaya oranı yüzde 76.6 olarak belirlenmiş. Bu oranın günümüzde en yüksek olduğu model ise Xiaomi Mi Mix ve yüzde 84 civarında. Bu bakımdan Vestel’in global modeller arasında üst sıralara tırmandığını söyleyebiliriz.
Genelde üreticiler sağ ve sol kenarları adeta çerçevesiz hale getirerek bu oranı elde etmeye çalışıyor. Venüs v3 5580 ise kenarları belirli bir kalınlıkta tutarak üst ve alt çerçeveleri de inceltmiş. Böylece göze daha hoş gelen bir tasarım ortaya çıkmış.
5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefonda 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti yer alıyor. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde kamera ve 3 tonlu LED flaş mevcut. Özçekim kamerası ise 5MP çözünürlüğünde.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A serisine kavisli ekran müjdesi"
3000mAh kapasiteli Li-Po bataryadan enerjisini karşılayan model Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Vestel alışık olduğumuz yerli uygulamalarını telefona koymaya ihmal etmemiş. 899TL fiyat etiketi ile segmentinde rekabetçi olmaya hazırlanan modelin tek eksik yanı depolama alanı diyebiliriz. 16GB dahili alan hafıza kartları ile sadece 32GB daha arttırılabiliyor. Fiyatı için tüketiciler bu eksiği ne kadar görmezden gelecek zamanla göreceğiz.
https://www.vestel.com.tr/vestel-venus-v3-5580-altin Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cihaz Android 6 ile geldi.7 düşünmüyorum! !
Gelelim Sorulara
1)Herkeste ahize ses azmı?
2)Android 6 dan 7ye her geçen sorunlumu?
3)Güncelleme sonrası bazıları formatlama yapmış ise yardımı?
4) Dikkat etmem gereken yuklemem veya yuklememem gereken uygulamalar varmı?
×Çok hassas duryor ekran jelatin+slikon kapak uyguladım
Hayırlısı olsun fiyat performans oranında doğru bir tercih yapmışsınız.
1)evet aynı az geldiyse mediatek platformunun esnekliği ile yükseltebilirsiniz.
forum.donanimhaber.com/...
2)andrdroid 7 yi kesinlikle yükle cihaza ekstra özellikler geliyor ve hızı artıyor.Pil tüketimi iyileşiyor.
3)Şart değil ancak tüm android cihazlar ana sürüm değişikliği hard format sağlıklı oluyor.
4)Cihaz stok androide yakın olduğu için. içindeki google programları kullanışsız.
galeri olarakhttps://drive.google.com/file/d/1-z0MOycw0O2vBba9HmZ_1bBBpccOMzwB/view?usp=sharing
dosya yönetici olarakhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.filemanager
diğer reklamsız asus uygulamaları da çok güzeldir.https://play.google.com/store/apps/dev?id=6704106470901776285
renkli navbarhttps://play.google.com/store/apps/details?id=pl.damianpiwowarski.navbarapps
müzik çalar olarak play.google.com/...
Ayrıca bu arkadaşlar tüm makro ve mikro ekonomik konulara hakim olduğu için acilen ithal telefonların büyük etki ettiği dış ticaret açığınada çözümlerini de sabırsızlıkla bekliyoruz.
Konuyu trolleyip kin kusan arkadaşları geçersek ben bu telefonu yeni aldım ve kullanıyorum.610 TL maliyetli bir telefon için çok iyi.Onlarca uygulamayı aynı anda kullanmıyorsanız gayet memnun kalırsınız.İşlemci bence gayet yeterli.
Dış kasa yapısı tamamen plastik.Eski bir LG G3 kullanıcısı olarak Hiç düşürmesemde ilk intiba olarak düşmelere mukavvametli olacağı kanaatindeyim.Kamerası dış mekan ve gündüz iyi fakat gece ve iç mekanda vasat.Ekranı ve ekran~kasa oranı gayet başarılı.Telefonun çekim gücüyle alakalı bazı forumlarda olumsuz yorumlar okusamda şimdilik iyi diyebilir ama bu ilerleyen zamanlarda değişik lokasyonlara gittiğimizde netleşir.
Sözün özü fiyatına göre gayet başarılı bir telefon.
İlerleyen zamanda olumlu~olumsuz tecrübelerimi buradan paylaşırım.İyi forumlar...
Yoksa fazla para verme al 5580i gec mi diyeceksiniz? Mediamarktta ikisini de inceledim,casper vestelden cok daha hizliydi arayuzde.
İkisi de guncelleme konusunda fakir zaten.
Bir de nokia 5 düşünüyorum. Android guvenlik guncellemeleri gunu gunune geliyor,nokia bu telefona 8i de verecegini acikladi. Malzeme kalitesi cok daha guzel.
673 TL'ye aldım kargo dahil, dün akşam 16 30 da sipariş verdim, bugün öğlen geldi. ( n11.com da bir firmadan aldım. )
Hiç bir yerde bahsedilmediğine göre bildiğimiz cam.
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