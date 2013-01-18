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VIA'dan ARM tabanlı yeni kartta sistem bilgisayarları

6 yıl
869
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan ARM tabanlı yeni kartta sistem bilgisayarları
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Rasperry Pi projesinin elde ettiği başarı sonrasında yongada sistem formundaki anakartlara yoğunlaşan üreticilerden VIA,  geçtiğimiz mayıs ayında APC adını verdiği 49 dolar fiyatlı çözümüyle farklı bir alternatif sunmuştu. Bu alandaki çalışmalarına devam eden Tayvan merkezli firma, ürün gamına iki yeni seçenek daha ekledi. APC Rock ve APC Paper adı verilen yeni modeller, daha üst fiyat kategorisinde daha fazla genişleme olanağı sunuyorlar.
Her ikisi de ARM tabanlı olan kartlar arasındaki donanımsal farkı, Rock modelinde bulunan VGA portunun oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Diğer bir fark ise Paper modelinin, geridönüştürülmüş karton kutular kullanılarak hazırlanan aleminyum tabanlı kasaya  sahip olması.Bu kasa hem bileşenleri koruyor hem de kartın kolayca taşınabilir kılıyor. Peki kartların genel özellikleri nedir diyecek olursanız, detaylar şu şekilde;
- Android 4.0
- 800MHz VIA WonderMedia ARM Cortex-A9
- 512MB DDR3 RAM
- 4GB NAND flash
- 1080p oynatabilen grafik birimi -muhtemelen Mali 400 gpu-
- HDMI, USB 2.0, microUSB, microSD
- 10/100 Ethernet
Android 2.3 işletim sistemine ve ARM11 tabanlı işlemciye sahip orjinal APC modeli dikkate aldığında yeni kartların ciddi bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Neo-ITX formunda olan yeni anakartlar, Mini-ITX ve Micro-ATX anakartlarla da kullanılabiliyor. Rock modeli 79$, Paper modeli ise 99$  seviyesinde satılacak kartlar, mart ayında satışa sunulacaklar.
VIA'dan ARM tabanlı yeni kartta sistem bilgisayarları
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ROSSI 6 yıl
arm tabanlı bu anakart kategorisine göre bence gayet başarılı,ben kullanıyorum sımdıye kadar herhangi bir problem yaşamadım ; tavsiye ederim..
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brshr 6 yıl
Aleminyum nedir?
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acbold 6 yıl
baba_mustafa
Vianın 2GHz 4 çekirdekli mini bir işlemcisi var, x86 tabanlı yani Windows kurulabiliyor, adamların sorunu satış, satarsa sadece ABDde satıyor, reklam yok, özel sipariş, bazen fahiş fiyat, sürücü güncelleme tabirini kitaptan çıkarmışlar.....Şimdi işlemci güzel mi? Güzel, rakiplere tur bile bindiriyor ama alayım dersen, zaten bulamazsın.

intel teknoloji üzerine teknoloji üretip devam ederken,amd de hatrı sayıır işler yaparken.VIA nın basit seviyeden çekirdek hesabı ,ghz hesabı ile kıyaslamak yanlış.Bu tür cihazlarda o işlemcileri görsek fena olmaz x86 lisansı benim için önemli.Fakat bu cihazları alanların büyük kısmı android olmasından yanadır.
*Android olduğuna göre linux dağıtımları kurulabilir. Ama herhangi bir zorlukla karşılaşma sorunu varmıdır acaba?
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abdulmusavvir 6 yıl
Via'nın 2GHz 4 çekirdekli mini bir işlemcisi var, x86 tabanlı yani Windows kurulabiliyor, adamların sorunu satış, satarsa sadece ABD'de satıyor, reklam yok, özel sipariş, bazen fahiş fiyat, sürücü güncelleme tabirini kitaptan çıkarmışlar.....
Şimdi işlemci güzel mi? Güzel, rakiplere tur bile bindiriyor ama alayım dersen, zaten bulamazsın.
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yenerbalcı 6 yıl
bildiğiniz çöp
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nalcam22 6 yıl
viaeğer x86 üretirse cpu fiyatları düşer bizim için iyi olur sektörde ne kadar çok firma olursa hokadaar ucuz vve çeşitlilik olur
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mekupa 6 yıl
üzerinde wirelles ve 3 g olsa süper olurdu .
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daysleeperxp 6 yıl
Via batmasın.
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Umutcan 6 yıl
Pentium III zamanında piyasada intel'e rakip uygun fiyatlı işlemcileri vardı, sonra kayboldu gitti. Umarım işlemci piyasasına bir 3. olarak yine gelir.
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DH Misafiri 6 yıl
Cagdas dv6196
Bunlara çok özeniyorum. R.Pi ve bu Via kartlar. Minnacık, herşey üzerinde. Herşeyin içine gizleyebiliriz. Çok uğraştım bu tip küçük bilgisayar fikirleriyle. En büyük sıkıntısı güç kaynağı. Çok yer işgal ediyor kendi boyutuna oranla.

Bunlar adaptörle çalışıyor hocam güç kaynağı sıkıntısı yok. Üzerine güç kaynağı girişide koymuşlar ama satılırken modem adaptörü boyutunda bir adaptörle geliyor.
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istanbul2007 6 yıl
neo01470
via elinde x86 lisansı varken bunlarla uğraşma git adam gibi x86 cpu üret ![/quotsa
sanki bakkaldan ciklet almak kadar kolay değilmi ?
1 Yanıt Yanıtla
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neo01470 6 yıl istanbul2007
istanbul2007
neo01470
via elinde x86 lisansı varken bunlarla uğraşma git adam gibi x86 cpu üret ![/quotsa
sanki bakkaldan ciklet almak kadar kolay değilmi ?

Kolay demedim elindekinin kiymetini bil dedim
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Xagdas 6 yıl
Bunlara çok özeniyorum. R.Pi ve bu Via kartlar. Minnacık, herşey üzerinde. Herşeyin içine gizleyebiliriz. Çok uğraştım bu tip küçük bilgisayar fikirleriyle. En büyük sıkıntısı güç kaynağı. Çok yer işgal ediyor kendi boyutuna oranla.
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