VIA'dan ARM tabanlı yeni kartta sistem bilgisayarları

Rasperry Pi projesinin elde ettiği başarı sonrasında yongada sistem formundaki anakartlara yoğunlaşan üreticilerden VIA, geçtiğimiz mayıs ayında APC adını verdiği 49 dolar fiyatlı çözümüyle farklı bir alternatif sunmuştu. Bu alandaki çalışmalarına devam eden Tayvan merkezli firma, ürün gamına iki yeni seçenek daha ekledi. APC Rock ve APC Paper adı verilen yeni modeller, daha üst fiyat kategorisinde daha fazla genişleme olanağı sunuyorlar.

Her ikisi de ARM tabanlı olan kartlar arasındaki donanımsal farkı, Rock modelinde bulunan VGA portunun oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Diğer bir fark ise Paper modelinin, geridönüştürülmüş karton kutular kullanılarak hazırlanan aleminyum tabanlı kasaya sahip olması.Bu kasa hem bileşenleri koruyor hem de kartın kolayca taşınabilir kılıyor. Peki kartların genel özellikleri nedir diyecek olursanız, detaylar şu şekilde;

- Android 4.0

- 800MHz VIA WonderMedia ARM Cortex-A9

- 512MB DDR3 RAM

- 4GB NAND flash

- 1080p oynatabilen grafik birimi -muhtemelen Mali 400 gpu-

- HDMI, USB 2.0, microUSB, microSD

- 10/100 Ethernet

Android 2.3 işletim sistemine ve ARM11 tabanlı işlemciye sahip orjinal APC modeli dikkate aldığında yeni kartların ciddi bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Neo-ITX formunda olan yeni anakartlar, Mini-ITX ve Micro-ATX anakartlarla da kullanılabiliyor. Rock modeli 79$, Paper modeli ise 99$ seviyesinde satılacak kartlar, mart ayında satışa sunulacaklar.