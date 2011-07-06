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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Video: Çift dokunmatik ekranlı Kyocera Echo'ya dayanıklılık testi uygulanıyor

7 yıl
7,7b
1
8
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Video: Çift dokunmatik ekranlı Kyocera Echo'ya dayanıklılık testi uygulanıyor
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Dünyanın ilk çift dokunmatik ekrana sahip Android işletim sistemli akıllı telefonu Kyocera Echo'ya, kısa bir süre önce yayınlanan videoda dayanıklılık testleri uygulandı. Videoda Kyocera Echo, ekranı üzerine gelecek şekilde yere düşürülüyor, masaya çarpılıyor. Echo'nun dokunmatik ekranında darbelere, çizilmelere karşı dayanıklılık sergileyen Corning Gorilla glass kaplama ve her iki dokunmatik ekranı da birbirine bağlayan kısımlarında bakır kaplama kullanılmış. Bunlara ek olarak Echo 100.000 defa açılıp kapatılarak test edilmiş. Böylece ne kadar çok oynayan mekanizma o kadar çok sorun olasılığının aksini kanıtlanmaya çalışılmış.
Sprint tarafından sözleşmeli olarak satılan Echo, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8650 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çift dokunmatik ekrana yer verilen telefonu tablet formuna getirdiğimizde 4.7-inç boyutunda ve 800 x 960 piksel ekranımız oluyor.
Son olarak akıllı telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında, 1 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, 5 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı bulunuyor.

Video: Çift dokunmatik ekranlı Kyocera Echo'ya dayanıklılık testi uygulanıyor
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alito 7 yıl
reklam çok iyi, verilen mesaj güzel:
kız gibi vurma, çocuk gibi test et
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alpa07 7 yıl
suya tın bii orda nasıl
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igonam 7 yıl
AnarcHiest
Firmayı ilk defa duydum
ama film güzel olmuş

Yazıcıları gayet kalitelidir..
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Firaristt 7 yıl
Arkadaşım 3haftada iPhone4'ünü 4-5kez yere düşürdü ve 2keresinde arka cam plaka tuz buz olduğu için değiştirdi. Yani 3haftada 2kere değişime gitti alet..(Acımıştım alete yaa.Garibim 60-70cm'den düşmüştü ama arka taraf felç...)Bnim Galaxy S'e bebek gibi bakıyorum ama 6.5 ayda 4kere fln düştü ama çok şükür bir şeyi yok..Eski telefonum Nokia 2630 2.kattan asfalt yola düşmüştü üstünden de motor geçmişti sadece ekran ve arka kapak biraz çizilmişti. Ne dayanıklı telefondu, yeğenle evde bir birimize fırlatıyorduk :D Şimdikine bebek gibi bakıyorum valla :D
Telefonun maşallahı varmış da firma pek tanınmıyor :) Donanım özellikleri yeterli seviyede ve tablet gibi kullanılabilmesi de ayrı bir güzel olmuş :)
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Mühendis Kafası 7 yıl
DH Misafiri
Telefonun üzerinden birde araba geçirselerdi.5800 bu konuda dayanıklı (Arkadaşın 5800ının üzerinden araba geçirdik ekranı çatladı değiştirdik telefon hala çalışıyodu) sonuç 5800ın üzerinden araba geçerse 100 tl masraf yapıyo. Acaba bu tel ne kadar masraf çıkarır veya araba geçmesine dayanıklımı?

nokianın başarılı olduğu tek konu:dayanıklılık
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonun üzerinden birde araba geçirselerdi.
5800 bu konuda dayanıklı (Arkadaşın 5800'ının üzerinden araba geçirdik ekranı çatladı değiştirdik telefon hala çalışıyodu) sonuç 5800'ın üzerinden araba geçerse 100 tl masraf yapıyo. Acaba bu tel ne kadar masraf çıkarır veya araba geçmesine dayanıklımı?
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JrMaster 7 yıl
Firmayı ilk defa duydum
ama film güzel olmuş
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yunuss.10 7 yıl JrMaster
AnarcHiest

Firmayı ilk defa duydum
ama film güzel olmuş



Kyocera'yı nasıl bilmezsin yav Çok eski ve köklü bir Japon firması


Telefon ilginç ve güzel olmuş ben beğendim
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