Video: Çift dokunmatik ekranlı Kyocera Echo'ya dayanıklılık testi uygulanıyor

Dünyanın ilk çift dokunmatik ekrana sahip Android işletim sistemli akıllı telefonu Kyocera Echo'ya, kısa bir süre önce yayınlanan videoda dayanıklılık testleri uygulandı. Videoda Kyocera Echo, ekranı üzerine gelecek şekilde yere düşürülüyor, masaya çarpılıyor. Echo'nun dokunmatik ekranında darbelere, çizilmelere karşı dayanıklılık sergileyen Corning Gorilla glass kaplama ve her iki dokunmatik ekranı da birbirine bağlayan kısımlarında bakır kaplama kullanılmış. Bunlara ek olarak Echo 100.000 defa açılıp kapatılarak test edilmiş. Böylece ne kadar çok oynayan mekanizma o kadar çok sorun olasılığının aksini kanıtlanmaya çalışılmış.



Sprint tarafından sözleşmeli olarak satılan Echo, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8650 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çift dokunmatik ekrana yer verilen telefonu tablet formuna getirdiğimizde 4.7-inç boyutunda ve 800 x 960 piksel ekranımız oluyor.

Son olarak akıllı telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında, 1 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, 5 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı bulunuyor.









