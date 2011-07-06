Video: Çift dokunmatik ekranlı Kyocera Echo'ya dayanıklılık testi uygulanıyor

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Dünyanın ilk çift dokunmatik ekrana sahip Android işletim sistemli akıllı telefonu Kyocera Echo'ya, kısa bir süre önce yayınlanan videoda dayanıklılık testleri uygulandı. Videoda Kyocera Echo, ekranı üzerine gelecek şekilde yere düşürülüyor, masaya çarpılıyor. Echo'nun dokunmatik ekranında darbelere, çizilmelere karşı dayanıklılık sergileyen Corning Gorilla glass kaplama ve her iki dokunmatik ekranı da birbirine bağlayan kısımlarında bakır kaplama kullanılmış. Bunlara ek olarak Echo 100.000 defa açılıp kapatılarak test edilmiş. Böylece ne kadar çok oynayan mekanizma o kadar çok sorun olasılığının aksini kanıtlanmaya çalışılmış.
Sprint tarafından sözleşmeli olarak satılan Echo, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8650 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çift dokunmatik ekrana yer verilen telefonu tablet formuna getirdiğimizde 4.7-inç boyutunda ve 800 x 960 piksel ekranımız oluyor.
Son olarak akıllı telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında, 1 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, 5 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı bulunuyor.
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kız gibi vurma, çocuk gibi test et
Yazıcıları gayet kalitelidir..
Telefonun maşallahı varmış da firma pek tanınmıyor :) Donanım özellikleri yeterli seviyede ve tablet gibi kullanılabilmesi de ayrı bir güzel olmuş :)
nokianın başarılı olduğu tek konu:dayanıklılık
5800 bu konuda dayanıklı (Arkadaşın 5800'ının üzerinden araba geçirdik ekranı çatladı değiştirdik telefon hala çalışıyodu) sonuç 5800'ın üzerinden araba geçerse 100 tl masraf yapıyo. Acaba bu tel ne kadar masraf çıkarır veya araba geçmesine dayanıklımı?
Kyocera'yı nasıl bilmezsin yav Çok eski ve köklü bir Japon firması
Telefon ilginç ve güzel olmuş ben beğendim