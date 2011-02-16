Video: Samsung, Super AMOLED Plus teknolojisiyle IPS ve TFT LCD'yi karşılaştırıyor

Mobil Dünya Kongresi'nde dünya çapında 10 milyondan fazla satan Galaxy S'in yeni varisi GT-i9100 Galaxy S II ile gündeme gelen Super AMOLED Plus ekran teknolojisini Samsung, yayınladığı videoyla karşılaştırmalı olarak açıklamaya çalışmış.

TFT-LCD, IPS ve Super AMOLED Plus panellerin karşılaştırıldığı videoda kalınlık, renk başarımı, renk gamutu oranı, keskinlik, parlaklık, tepki süresi, görüş açısı ve kontrast oranı gibi faktörler göz önünde bulundurulmuş. İşte o video: