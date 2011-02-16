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Video: Samsung, Super AMOLED Plus teknolojisiyle IPS ve TFT LCD'yi karşılaştırıyor

8 yıl
28b
1
17
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde dünya çapında 10 milyondan fazla satan Galaxy S'in yeni varisi GT-i9100 Galaxy S II ile gündeme gelen Super AMOLED Plus ekran teknolojisini Samsung, yayınladığı videoyla karşılaştırmalı olarak açıklamaya çalışmış.

TFT-LCD, IPS ve Super AMOLED Plus panellerin karşılaştırıldığı videoda kalınlık, renk başarımı, renk gamutu oranı, keskinlik, parlaklık, tepki süresi, görüş açısı ve kontrast oranı gibi faktörler göz önünde bulundurulmuş. İşte o video:


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0tt0m@n 8 yıl en beğenilen
Retina ekran diye bir ekran modeli yok. Steve jobs kıçından salladı böyle bir kelime herkeste devam ettiriyor.
iPhone 4'ün ekranı LG tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü bildiğimiz IPS LCD'den başka birşey değil.
Retina ekran diye bir ekran modeli yok. Steve jobs kıçından salladı böyle bir kelime herkeste devam ettiriyor.iPhone 4'ün ekranı LG tarafından üretilen y...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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M1A2Abrams 8 yıl
iphone ekranını lg üretiyor samsung işlemcisini üretiyor
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kobete 8 yıl
super amoledi'de ben buldum IPS'ide. Bütün firmalara ben dağıtıyorum ekranları. Lütfen yanlış bilgi vermeyin insanlara :)))
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SEO-Uzmanı 8 yıl
eskiden sony diye bir firma vardı
oled çıkaracam falan diyordu
birde ps3 diye oyun konsolumu ne vardı
ne oldu o firmaya !? :)
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lazloo 8 yıl
Iphone nin ekranını LG üretiyor.
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zuhanda 8 yıl
sharp üretti diye biliodum ben
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sportifsan 8 yıl
Peki AMOLED ile LCD arasındaki fark?? bu süper amoled
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KODTECH 8 yıl
Karar verin Samsung mu , LG mi xD .... Şaka bir yana bayağı bir fark varmış arada gerçekten..
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mokinto 8 yıl
çözünürlük gelişseymiş biraz.
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0tt0m@n 8 yıl en beğenilen
Retina ekran diye bir ekran modeli yok. Steve jobs kıçından salladı böyle bir kelime herkeste devam ettiriyor.
iPhone 4'ün ekranı LG tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü bildiğimiz IPS LCD'den başka birşey değil.
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!sTaNbLuE 8 yıl

0tt0m@n

Retina ekran diye bir ekran modeli yok. Steve jobs kıçından salladı böyle bir kelime herkeste devam ettiriyor.
iPhone 4'ün ekranı LG tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü bildiğimiz IPS LCD'den başka birşey değil.

İphone un ekranını samsung üretti.
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FRAPS 8 yıl

0tt0m@n

Retina ekran diye bir ekran modeli yok. Steve jobs kıçından salladı böyle bir kelime herkeste devam ettiriyor.
iPhone 4'ün ekranı LG tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü bildiğimiz IPS LCD'den başka birşey değil.

Helal olsun arkadaşım , böyle devam et.Hatta aple bölümündede söyle.Adamlar At gözlüğü takmışlar habire retina retina diye ortalıkta dolaşıyorlar


Ortada retina ekran teknoloji diye birşey yok , ayrıca olsa bile adamlar kendileri üretmiyor, sharpdan alıp cihaza monte ediyorlar
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Python 8 yıl
samsung'un bana göre en iyi oldugu nokta :)
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orhan azeri 8 yıl
bu gune kadar tepkime suresi olarak en iyi teller ips-lcd panelli teller idi yani iphone 4 ve yeni cikicak lg optimus 2x,amma artik super amoled plus onlara fark atmis,yani onceki super amoled plus ekran retina ile beraber seviyyede olsada super amoled plus cok daha iyi hem de 18% enerji tasarrufu saglamakla,amma onceki super amoled 50% pil tasarrufu yapiyorduda olsun ginede en iyi ekran super amoled plus
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lazloo 8 yıl
sAMOLED plus mükemmel gerçekten. Artık eskisinden daha keskin ve doğal görüntü verecek.
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