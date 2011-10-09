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Video ve oyunlarda kokuyu da duymanızı sağlayacak bir konsept üzerinde çalışmalar yapılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntü teknolojileri günümüzde görsel ve işitsel olarak en üst düzeyde tecrübe sağlıyor. Ancak koku hissini de verebilmek için bilim adamlarının yıllardır devam eden çalışmaları bulunuyor. Zaman zaman haberlerini duyduğumuz bu konuda atılan adımlar sinemalara ve video oyunlarına yeni bir boyut daha ekleyebilir. Fransız Olf-Action şirketi bu konuda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Olf-Action hali hazırda bazı sinemalarda kullanılan Odoravision adlı koku jeneretörü örneklerini üretiyor. Yeni konsepti ise PC'lere bağlanarak video ve oyunlara dördüncü boyutu getirmeyi planlıyor.

Konseptin adı Smellit. İçinde bulunan koku jeneratörleri vasıtasıyla sahnelere göre kokular yayıyor. Firma konsepti hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor. Meraklılarını 11 Ekim'de Portekiz'de başlayacak Lizbon Tasarım Fuarı'na davet ediyor.

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reflection_91 8 yıl en beğenilen
bu her yeniliğin 4.boyut 5.boyut şeklinde bir kalıba sokulması ne kadar saçma bir şey. koku lu oyun yaparlar 4 boyutlu derler, titerşimli koltuklu sinema yaparlar 5 boyutlu derler. bu gidişle 3 boyut algılayabilen beynimiz ile 10 boyutlu filmler seyredip oyunlar oynayacağız
bu her yeniliğin 4.boyut 5.boyut şeklinde bir kalıba sokulması ne kadar saçma bir şey. koku lu oyun yaparlar 4 boyutlu derler, titerşimli koltuklu sinema yapar...
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1ses1 8 yıl
Bu zaman kadar oyun oynadığımda hiç demedim keşke orda olsamda koklasam.
Görsellik veremedikden sonra ne anlamı var bu tür ihtiyaç diyeceğimde böyle bir ihtiyaç da yok. Şu an oyun oynuyanlarında böyle bir isteği olacağını sanmam. tabi denemek lazım nedir de değildir ama ciddi anlamda saçmalıktan başka bir şey değil.
Kim GOW oynarken yanında kan kokusu alabilmek için yarım kilo çiğer ve et karışımını koyar. Yada yarış yaparken kim odasında lastik kokusuna maruz kalmak ister. Güzel insana hoş gelicek kokularda sorun olmaz gibime geliyor ama diğer kokular iğrenç ötesi olur.
Hatta buna benzer sinema filimleride mevcuttu tv izlemiştim . Ve etiket tarzı kokular vardı gösterim esnasında hangi numara geliyorsa onumaralı etiketi açıyorsunuz kokluyorsunuz. Ama haberlerde kimse memnun kalmamıştı.
İşin gerçeği oynadığımız oyunlarda hiçte güzel koku yayılabilecek oyun yok. Ve ihtiyaç olucağınıda zannetmem. Kimse evinin leş gibib kokulara maruz kalmasını istemez.
Görsellik olarak farklı birşey ler yapsalar tamam diyeceğimde bu işin tutma olasılığı çok zayıf.
Bu zaman kadar oyun oynadığımda hiç demedim keşke orda olsamda koklasam.Görsellik veremedikden sonra ne anlamı var bu tür ihtiyaç diyeceğimde böyle bir iht...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 8 yıl
Buna burun dayanmaz : )
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Normandia_06 8 yıl
Önce oyunlarda vurulma,patlama,titreme,ani şok olgularını bi halledinde ondan sonra pek faydası olmayacak koku olayına girersiniz
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alpa07 8 yıl
düşünsene bunla recep ivedik izlediğini
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jasons 8 yıl
Koku deyince herkesin aklına metro 2033 oyunu gelıyor,oyun çıkalı 2 sene oldu koku jenatorunun algılayacagı bı sıstem yokkı oyunda hayır jenator cıktıktan sonra 2. oyununu bu makınaya gore yapsalar hak vericem.Oda kokusuna gelince Kötü kokuları cuzi miktarda yani abartmıyacak şekilde yapacaklarından eminim,yoksa hiçbir şirketin makınasının kotulenmesını ısteyeceğini sanmam,madem böyle bişey yapıyolar bunun her türlü önlemlerini alacaklarını düşünüyorum.
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alito 8 yıl
Bu koku jeneratörüne bir virüs geliştirseler odada boq kokusundan durulmaz. Oturun oturduğunuz yerde bulaşmayın böyle şeylere
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Rainbow6 8 yıl
bence oldukca guzel bi fikir denemek isterdim barut ve duman kokusu yada araba yarislarinda yada ucus oyunlarinda falan oldukca guzel olabilir tabi igrenc olabilecek kokular atlanabilir yada hafiften verilirse iyi olur bunlarin ayarini kisiye birakirlar muhtemelen ... tabi bu ozelligi satin alamya gelene kadar insanlar daha cok 3d olayina onem vereceklerdir
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Nephertiti 8 yıl
"Video ve oyunlarda kokuyu da duymanızı sağlayacak bir konsept üzerinde çalışmalar yapılıyor"
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emp@thy 8 yıl Nephertiti
Nephertiti

"Video ve oyunlarda kokuyu da duymanızı sağlayacak bir konsept üzerinde çalışmalar yapılıyor"


ne var bunda?
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Tokay 8 yıl
Lağama girdin diyelim ya da zehirli bir odaya...
Sonuç_?
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arel.gr 8 yıl
ham sofu,dinci bi arkadasim iletisimde koku transferi mumkun oldugunda insanligin sonunun baslangici olacagina inaniyor!!!
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l4a15a 8 yıl
Düşünsenize NFS Oynuyorsunuz evin işi egzos gazı, COD oynuyorsunuz barut kokuyor :) İşin şakası bir yana benim aklıma gelmişti enterasan fikir. Ama 3. 4. boyut biraz tuhaf
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