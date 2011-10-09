"Video ve oyunlarda kokuyu da duymanızı sağlayacak bir konsept üzerinde çalışmalar yapılıyor"

Görüntü teknolojileri günümüzde görsel ve işitsel olarak en üst düzeyde tecrübe sağlıyor. Ancak koku hissini de verebilmek için bilim adamlarının yıllardır devam eden çalışmaları bulunuyor. Zaman zaman haberlerini duyduğumuz bu konuda atılan adımlar sinemalara ve video oyunlarına yeni bir boyut daha ekleyebilir. Fransız Olf-Action şirketi bu konuda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.





Olf-Action hali hazırda bazı sinemalarda kullanılan Odoravision adlı koku jeneretörü örneklerini üretiyor. Yeni konsepti ise PC'lere bağlanarak video ve oyunlara dördüncü boyutu getirmeyi planlıyor.





Konseptin adı Smellit. İçinde bulunan koku jeneratörleri vasıtasıyla sahnelere göre kokular yayıyor. Firma konsepti hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor. Meraklılarını 11 Ekim'de Portekiz'de başlayacak Lizbon Tasarım Fuarı'na davet ediyor.