"Video ve oyunlarda kokuyu da duymanızı sağlayacak bir konsept üzerinde çalışmalar yapılıyor"

Haber Editörü
Görüntü teknolojileri günümüzde görsel ve işitsel olarak en üst düzeyde tecrübe sağlıyor. Ancak koku hissini de verebilmek için bilim adamlarının yıllardır devam eden çalışmaları bulunuyor. Zaman zaman haberlerini duyduğumuz bu konuda atılan adımlar sinemalara ve video oyunlarına yeni bir boyut daha ekleyebilir. Fransız Olf-Action şirketi bu konuda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
Olf-Action hali hazırda bazı sinemalarda kullanılan Odoravision adlı koku jeneretörü örneklerini üretiyor. Yeni konsepti ise PC'lere bağlanarak video ve oyunlara dördüncü boyutu getirmeyi planlıyor.
Konseptin adı Smellit. İçinde bulunan koku jeneratörleri vasıtasıyla sahnelere göre kokular yayıyor. Firma konsepti hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor. Meraklılarını 11 Ekim'de Portekiz'de başlayacak Lizbon Tasarım Fuarı'na davet ediyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görsellik veremedikden sonra ne anlamı var bu tür ihtiyaç diyeceğimde böyle bir ihtiyaç da yok. Şu an oyun oynuyanlarında böyle bir isteği olacağını sanmam. tabi denemek lazım nedir de değildir ama ciddi anlamda saçmalıktan başka bir şey değil.
Kim GOW oynarken yanında kan kokusu alabilmek için yarım kilo çiğer ve et karışımını koyar. Yada yarış yaparken kim odasında lastik kokusuna maruz kalmak ister. Güzel insana hoş gelicek kokularda sorun olmaz gibime geliyor ama diğer kokular iğrenç ötesi olur.
Hatta buna benzer sinema filimleride mevcuttu tv izlemiştim . Ve etiket tarzı kokular vardı gösterim esnasında hangi numara geliyorsa onumaralı etiketi açıyorsunuz kokluyorsunuz. Ama haberlerde kimse memnun kalmamıştı.
İşin gerçeği oynadığımız oyunlarda hiçte güzel koku yayılabilecek oyun yok. Ve ihtiyaç olucağınıda zannetmem. Kimse evinin leş gibib kokulara maruz kalmasını istemez.
Görsellik olarak farklı birşey ler yapsalar tamam diyeceğimde bu işin tutma olasılığı çok zayıf.