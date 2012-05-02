Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic, 24-inç monitörü VX2460h'yi bu ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,8b
1
6
Monitör
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ViewSonic, 24-inç boyutunda (23.6-inç görüntüleme alanı) ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde panele sahip modeli VX2460h-LED'i, bu ayın ortasına doğru Avrupa pazarına sürmeye hazırlanıyor.

6.8 mm kalınlığında tasarımıyla dikkat çeken VX2460h-LED, 1000:1 kontrast oranı, 40.000.000:1 dinamik kontrast oranı, griden griye 2 ms tepki süresi, 0.2715 mm x 0.2715 mm piksel aralığı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve beyaz LED arka aydınlatma gibi teknik özelliklerle geliyor. %40'lara varan oranda enerji tasarrufu sağladığı vurgulanan LED arka aydınlatmanın kullanım ömrü 40.000 saat olarak belirlenmiş.
ViewSonic, VX2460h-LED'i, 199 Euro'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.

http://www.viewsoniceurope.com/tr/products/desktop-monitors/vx-2460hled.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stepcideee 7 yıl
Onun haricinde zaten hepsi aynı. Milisaniyeyi diyorsanız onu yazmış zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Keşke IPS monitör olsaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferkut 7 yıl
Tasarıma da biraz önem verilse daha iyi olmaz mı?
Hala 15 sene önceki görünümlü monitörler.
TV lere baksınlar, bi şeyler görürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
createemir
ViewSonic görüntü alanında gerçekten de iyi işler çıkarıyor

Hep öyle değil miydi zaten.
Orijinalden alıntı: Oceanco
özellikler iyi ama ekran tazeleme hızınıda yazsaydınız.

Ekran tazeleme hızı ne alaka ki. Normal 3D olmayan monitörlerde zaten aynı hep. 3D olanlar mecbur 120Hz oluyor. Onun haricinde zaten hepsi aynı. Milisaniyeyi diyorsanız onu yazmış zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oceanco 7 yıl
özellikler iyi ama ekran tazeleme hızınıda yazsaydınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
ViewSonic görüntü alanında gerçekten de iyi işler çıkarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Casper Nirvana Tablet video inceleme 7 yıl Gelecek Nesil: Bölüm 3 "Popüler Bilim Programı" video şov 7 yıl Corsair Vengeance 16GB dört kanal DDR3 bellek kiti video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim