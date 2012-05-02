ViewSonic, 24-inç monitörü VX2460h'yi bu ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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ViewSonic, 24-inç boyutunda (23.6-inç görüntüleme alanı) ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde panele sahip modeli VX2460h-LED'i, bu ayın ortasına doğru Avrupa pazarına sürmeye hazırlanıyor.
6.8 mm kalınlığında tasarımıyla dikkat çeken VX2460h-LED, 1000:1 kontrast oranı, 40.000.000:1 dinamik kontrast oranı, griden griye 2 ms tepki süresi, 0.2715 mm x 0.2715 mm piksel aralığı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve beyaz LED arka aydınlatma gibi teknik özelliklerle geliyor. %40'lara varan oranda enerji tasarrufu sağladığı vurgulanan LED arka aydınlatmanın kullanım ömrü 40.000 saat olarak belirlenmiş.
ViewSonic, VX2460h-LED'i, 199 Euro'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.
http://www.viewsoniceurope.com/tr/products/desktop-monitors/vx-2460hled.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hala 15 sene önceki görünümlü monitörler.
TV lere baksınlar, bi şeyler görürler.
Hep öyle değil miydi zaten.
Ekran tazeleme hızı ne alaka ki. Normal 3D olmayan monitörlerde zaten aynı hep. 3D olanlar mecbur 120Hz oluyor. Onun haricinde zaten hepsi aynı. Milisaniyeyi diyorsanız onu yazmış zaten.