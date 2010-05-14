ViewSonic, LED aydınlatmalı yeni monitörünü duyurdu: VX2250wm-LED

LCD Monitör pazarının önemli isimlerinden ViewSonic, yeni LCD monitörünü duyurdu. ViewSonic'in VX2250wm-LED olarak adlandırdığı LCD monitör, adından da anlaşılacağı üzere 22 inç boyutunda ve LED aydınlatmalı bir yapıya sahip. VX2250wm-LED, piyano siyahı tasarımı ile oldukça şık görünüyor. ViewSonic'in kullanıcılara Full HD çözünürlük ile sunduğu LED aydınlatmalı monitör, bu yapısı sayesinde klasik 22 inç'lik monitörlere oranla %40'a varan enerji tasarrufu vaadediyor. 5ms tepkime süresine sahip olduğu belirtilen LCD monitörün kontrast değeri ise 10.000.000:1, parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olarak açıklandı. ViewSonic, 22 inç'lik yeni monitöründe D-Sub ve DVI girişlerine yer vermiş.

ViewSonic'in LED aydınlatmalı 22 inç'lik monitörü VX2250wm-LED'in 26 Mayıs'tan itibaren 189$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.