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ViewSonic, LED aydınlatmalı yeni monitörünü duyurdu: VX2250wm-LED

ViewSonic firması 22 inç boyutlu ve LED aydınlatmalı yeni LCD monitörünü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LCD Monitör pazarının önemli isimlerinden ViewSonic, yeni LCD monitörünü duyurdu. ViewSonic'in VX2250wm-LED olarak adlandırdığı LCD monitör, adından da anlaşılacağı üzere 22 inç boyutunda ve LED aydınlatmalı bir yapıya sahip. VX2250wm-LED, piyano siyahı tasarımı ile oldukça şık görünüyor. ViewSonic'in kullanıcılara Full HD çözünürlük ile sunduğu LED aydınlatmalı monitör, bu yapısı sayesinde klasik 22 inç'lik monitörlere oranla %40'a varan enerji tasarrufu vaadediyor. 5ms tepkime süresine sahip olduğu belirtilen LCD monitörün kontrast değeri ise 10.000.000:1, parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olarak açıklandı. ViewSonic, 22 inç'lik yeni monitöründe D-Sub ve DVI girişlerine yer vermiş.

ViewSonic'in LED aydınlatmalı 22 inç'lik monitörü VX2250wm-LED'in 26 Mayıs'tan itibaren 189$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.


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huseyincarnege 9 yıl
FİYATI İYİ GÜZEL BİR MONÜTÖRE BENZİYO
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DH Misafiri 9 yıl
sanki samsung p2250 ile benzerliği var. panel olarak aynı ama aydınlatma led seçilmiş olabilir. dokunmatik tuş takımıda mevcut.
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santhora 9 yıl
Fiyat olarak iyi fakat bu dönemde en az 120Hz destekli monitör almak şart. Çünkü monitörler çok sık değişen bileşenler değil ve geleceğe yatırım için 120Hz (3D desteği açısından) oldukça önemli...
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TELESCOPE 9 yıl
fena değil 22 inç
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