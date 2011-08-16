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ViewSonic'den Windows 7 ve Android 2.3 işletim sistemli tablet: ViewPad 10pro

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
1
21
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'den Windows 7 ve Android 2.3 işletim sistemli tablet: ViewPad 10pro
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Ürettiği LCD monitörleriyle ve tablet bilgisayarlarıyla oldukça yakından tanıdığımız ViewSonic firması, bugün itibarıyla ViewPad 10pro modeline resmiyet kazandırarak ViewPad tablet ailesini genişletiyor. ViewPad 10pro'yu piyasadaki zorlu rakiplerinden ayıran bir özelliği var. O da hem Microsoft'un Windows 7 işletim sistemini hem de Google'ın Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bünyesinde barındırması. (BlueStacks emülatörü sayesinde)
263 mm uzunluğunda, 170 mm genişliğinde, 14.8 mm kalınlığında ve net 800 gram ağırlığında dizayn edilen ViewPad 10 Pro'ya 1.5 GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z670 işlemci ile 2 GB RAM eşlik ediyor. Böylece ViewPad 10pro'nun Full HD videoların üstesinden rahatça gelebildiği ve akıcı internet deneyimi vadettiği belirtiliyor.
10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekrana sahip ViewPad 10 Pro'da 16 GB ve 32 GB SSD sürücü seçenekleri sunulmuş. Tabletin dokunmatik ekranını biraz daha detaylandırırsak parlaklık seviyesi 200 nit, kontrast oranı ise 500:1. 
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 bağlantı seçenekleriyle donatılan tabletin ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırıldığını görüyoruz. 3.5 mm jak girişi, USB 2.0 portu, mini-HDMI portu ve microSD kart slotuna yer verilen tabletin bataryası 5000 mAh seviyesinde. Windows 7 modunda bataryanın 8 saate kadar dayanabildiği belirtiliyor. Fiyatlandırmaya gelince...
ViewSonic ViewPad 10pro'nun Windows 7 Professional işletim sistemli ve 32 GB SSD'li versiyonu için 699$, Windows 7 Home Premium işletim sistemli ve 16 GB SSD'li versiyonu için 599$ fiyat belirlenmiş. Tablete özel ayrıca satılan stand ünitesi için ise 59$ isteniyor.

ViewSonic'den Windows 7 ve Android 2.3 işletim sistemli tablet: ViewPad 10pro
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http://www.viewsonic.com/company/news/vs_press_release_523735.htm Yorum Yaz
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landmoon 8 yıl
ohoo daha çıkacaktaaa gelecekteee
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ControlYourDream 8 yıl
Olmuş bu sefer , hakkını yememek lazım
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TheMidnight 8 yıl

Donanımıda çif işletim sistemide çok iyi... tercih sebebi olur fiyatta biraz oynama yaparlarsa çok satar.. ben beğendim.. bir tek o kaba Wiew Sonic yazısı dışında o ne öyle göze sokarcasına..
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Şahi_13 8 yıl
Güzel cihaz ama o giriş fiyatı 599 $ memlekete gelince 999$ civarı olur yüksek ihtimal,düşündürücü bi durum tabi...
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zouzouni 8 yıl Şahi_13
Şahi_13

Güzel cihaz ama o giriş fiyatı 599 $ memlekete gelince 999$ civarı olur yüksek ihtimal,düşündürücü bi durum tabi...


Katılıyorum, cihaz oldukça iyi ama Türkiye'de o civarda bir fiyattan satılacaktır.
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sabe 8 yıl
Yine CZC firmasının tabletleridir muhtemelen.
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artcraft35 8 yıl
android işletim sistemini bu donanımlara en iyi şekilde adapte edebilirse piyasada olan hiçbir tablet yarışamaz bunlan, windows da 8 saatse hadi 5 saat diyelim ona biz onlar abartmış biraz androidde 10+ saat götürür herhalde
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kml_sri 8 yıl
on numara cihaz gsm modülü varmı acep :S
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photo sir 8 yıl
windows 7 ve symbian lısını da toshiba üretmişti hatta klavyeli.
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BluePage 8 yıl
doların 1.78 olduğunu düşünürsek fiyatını hak etmiyor
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Deníz 8 yıl
diğer markalardanda böyle şeyler bekliyoruz
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0tt0m@n 8 yıl
Atom Z670 işlemci GPU olarak GMA 600 kullanıyor ve full AVC desteği var, Şahsen ben tabletlerde x86 tercih ederim. Bilgisayarımızdaki programları tablette çalıştırmak iyi olur.
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Buck Fuddy 8 yıl
Alınır mı alınır harbiden.
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Stanislas Xavier 8 yıl
x86 lar çok enerji harcıyor windowslu tabletler en fazla 4 saat o da çok kurcalamazsan birde android karşılaştırmasına bakın windows çok yavaş daha güçlü işlemci koysan bu sefer bide fan koyman lazım artı pil ömrü dahada azalacak arm işlemcilerde windows çalışmaz yani kolay olsaydı öyle android için tehlike sirenleri çalmaya başlardı evet yazılım konusunda en iyisi özellikle oyun konusunda ama bu problemler kolay aşılacak gibi durmuyor windows 8 ve intel veya amd nin yeni işlemcilerine bağlı windows u hafifletmek işlemcilerin enerji tüketimlerini azaltmak lazım buda uzun zaman ister eğer android bu süre içerisinde açıklarını kapatır olgunlaşırsa elini güçlendirecektir...
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