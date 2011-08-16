ViewSonic'den Windows 7 ve Android 2.3 işletim sistemli tablet: ViewPad 10pro

Ürettiği LCD monitörleriyle ve tablet bilgisayarlarıyla oldukça yakından tanıdığımız ViewSonic firması, bugün itibarıyla ViewPad 10pro modeline resmiyet kazandırarak ViewPad tablet ailesini genişletiyor. ViewPad 10pro'yu piyasadaki zorlu rakiplerinden ayıran bir özelliği var. O da hem Microsoft'un Windows 7 işletim sistemini hem de Google'ın Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bünyesinde barındırması. (BlueStacks emülatörü sayesinde)



263 mm uzunluğunda, 170 mm genişliğinde, 14.8 mm kalınlığında ve net 800 gram ağırlığında dizayn edilen ViewPad 10 Pro'ya 1.5 GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z670 işlemci ile 2 GB RAM eşlik ediyor. Böylece ViewPad 10pro'nun Full HD videoların üstesinden rahatça gelebildiği ve akıcı internet deneyimi vadettiği belirtiliyor.

10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekrana sahip ViewPad 10 Pro'da 16 GB ve 32 GB SSD sürücü seçenekleri sunulmuş. Tabletin dokunmatik ekranını biraz daha detaylandırırsak parlaklık seviyesi 200 nit, kontrast oranı ise 500:1.

Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 bağlantı seçenekleriyle donatılan tabletin ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırıldığını görüyoruz. 3.5 mm jak girişi, USB 2.0 portu, mini-HDMI portu ve microSD kart slotuna yer verilen tabletin bataryası 5000 mAh seviyesinde. Windows 7 modunda bataryanın 8 saate kadar dayanabildiği belirtiliyor. Fiyatlandırmaya gelince...

ViewSonic ViewPad 10pro'nun Windows 7 Professional işletim sistemli ve 32 GB SSD'li versiyonu için 699$, Windows 7 Home Premium işletim sistemli ve 16 GB SSD'li versiyonu için 599$ fiyat belirlenmiş. Tablete özel ayrıca satılan stand ünitesi için ise 59$ isteniyor.





http://www.viewsonic.com/company/news/vs_press_release_523735.htm