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ViewSonic'den IPS panelli ve LED aydınlatmalı 23-inç monitör: VX2336s

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,3b
1
23
Monitör
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'den IPS panelli ve LED aydınlatmalı 23-inç monitör: VX2336s
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Küresel pazarın önemli LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, IPS panelli ve LED aydınlatmalı modeli VX2336s'yi duyurdu.
159£ / 299.99$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazarındaki yerini alması beklenen VX2336s, 23-inç boyuta ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip. D-Sub ve DVI bağlantılarına ev sahipliği yapan VX2336s, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 14 ms tepki süresi, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunuyor.
ViewSonic'den IPS panelli ve LED aydınlatmalı 23-inç monitör: VX2336s
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DH Misafiri 7 yıl
Yukarıdaki cahil kısmına aşağıdaki linke tıklamalarını tavsiye ederim ve ödüller kısmına bir baksınlar okuma kaabiliyetleri varsa tabi ..
viewsoniceurope.com/...
Sonrada bu ödülleri verenlerin yorum ve test değerlerini kendi monitör dedikleri şeyle kıyaslasınlar bir zahmet ilkokul düzeyinde matematik bilgileri varsa ....
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yenerbalcı 7 yıl
14 ms IPS için çok iyi değer şuan samsung firmasının en iyi paneli 12ms

Bu ms olayına çok takılmayın 20ms altında hepsi iyidir önemli olan doğru renk kalitesi ve mat olmasıdır
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GoldPunch 7 yıl
ViewSonic tasarımını oldum olası sevmedim.
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Batuist 7 yıl
monitörü yeni aldım. aynı paraya TN panelli monitörler varken bu fiyat seviyesinde ips panel görüntü olarak TNlere kıyasla çok çok daha başarılı. yaklaşık 10 gün önce aldığım TN panelli monitörü iade edip haberdeki monitörü aldım. renk farkını rahat görüyorsunuz. çok çok büyük fark var TN panelli olan ile. HP 2211x monitörü iade edip bunu aldım ve aradaki görüntü farkı çok ciddi... daha doğrusu TN panelli monitörlerle arada büyük fark var...
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xLmNt13 7 yıl
:) oyuncular için değil
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huseyincarnege 7 yıl
la benim monitör 2ms neden 1ms diğil diye düşünürken 14ms görünce kendimi asmak istedim :)şaka biryanada ucuz olupta 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı veren cok yok ama abi biraz daha pahalı yapta şunu msini düzel demi :)
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Turkforce 7 yıl
Yine bir IPS monitör haberi ve altta yine klasik yorumlar..
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Merl 7 yıl
haberi görünce ahanda bi dünya sazan atlar şimdi 'oha 14ms diye' diye düşündüydüm, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan arkadaşlar sağolsun beni yanıltmadılar. büyük ihtimal verilen değer siyah-beyaz geçiş süresi ve ips için oldukça makul bi değer.
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Xanu 7 yıl
Arkadaşlar %99 Gray to gray veriyor firmalar 1-2ms tepki sürelerini ki onlar TN paneller, bu panel en az 6-bit ips tir kanımca ve 16milyon renk gösterebilir, daha üst seviye IPS panellerde var ancak bu tip panelleri tercih edenlerin önceliği FPS oyunlardan ziyade grafik tasarım, masa üstü yayıncılık falan, bu fiyata bu tip bir ıps panel oldukça iyi testleri beklemek lazım oyunlarda falan çok ciddi bir ghosting olacağını sanmam, kalibrasyonla minimuma indirilebilir, ama malesef bundada HDMI yok, Asus 246Q 450-500usd civarı yurt disinda ve 10 bit panel kullanıyor ve HDMI baglantısıda var bu ürün DELL 2311 e falan rakip olabilir belki ama asus ve HP nin panelleri daha mantıklı gibi.
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Hobar 7 yıl
piyasadaki çoğu ips monitörün tepki süresi bundan çok da farklı değildir. değişik ölçüm yöntemleri var. gtg 14ms olsa fazla bir süre ama öyle bir ibare yok.
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OBA INC 7 yıl
bazı cahiller 14ms mevzusuna takılmış... IPS ekranlar tasarımcılar içindir. fotoğrafçılardan, reklamcılara kadar grafik ve baskı ile uğraşanlar kullanır. başka hiç bir teknoloji IPS ler kadar gerçekçi renkleri veremez. herkes oyun oynamak için ekran almıyor.
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musti545 7 yıl
14 ms mi ohaaa 8 ms olsa neyse
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dreamblue35 7 yıl
yorum yapan arkadaşlar herhalde kullandıkları monitörlerini gerçek 2ms vaya 5ms olduğunu zannediyor
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