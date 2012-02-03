ViewSonic'den IPS panelli ve LED aydınlatmalı 23-inç monitör: VX2336s

Haber Editörü
Küresel pazarın önemli LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, IPS panelli ve LED aydınlatmalı modeli VX2336s'yi duyurdu.
159£ / 299.99$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazarındaki yerini alması beklenen VX2336s, 23-inç boyuta ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip. D-Sub ve DVI bağlantılarına ev sahipliği yapan VX2336s, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 14 ms tepki süresi, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunuyor.
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viewsoniceurope.com/...
Sonrada bu ödülleri verenlerin yorum ve test değerlerini kendi monitör dedikleri şeyle kıyaslasınlar bir zahmet ilkokul düzeyinde matematik bilgileri varsa ....
Bu ms olayına çok takılmayın 20ms altında hepsi iyidir önemli olan doğru renk kalitesi ve mat olmasıdır