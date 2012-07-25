ViewSonic'in yeni tableti ViewPad E72, FCC ile gündeme geldi

Gün geçtikçe büyüyen Android tablet pazarından daha fazla pay almaya çalışan ViewSonic firmasının yeni modeli ViewPad E72, Federal İletişim Komisyonu (FCC) aracılığıyla gündeme geldi.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcinin ve 1 GB DDR3 RAM'in güç verdiği ViewPad E72, elimize ulaşan bilgilere göre Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına alıyor. Ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde kameranın konumlandırıldığı tablette, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile 8 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor. Kapasite, microSD kartlar (32 GB'a kadar) vasıtasıyla arttırılabiliyor.



Wi-Fi bağlantısı ve görüntü aktarımı için mini HDMI portuna ev sahipliği yapan tabletin bataryası 4 saate kadar dayanabiliyor. ViewSonic ViewPad E72'nin ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak fiyatın bütçe dostu olacağı tahmin edilmekte.

