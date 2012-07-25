Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic'in yeni tableti ViewPad E72, FCC ile gündeme geldi

6 yıl
374
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gün geçtikçe büyüyen Android tablet pazarından daha fazla pay almaya çalışan ViewSonic firmasının yeni modeli ViewPad E72, Federal İletişim Komisyonu (FCC) aracılığıyla gündeme geldi. 
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcinin ve 1 GB DDR3 RAM'in güç verdiği ViewPad E72, elimize ulaşan bilgilere göre Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına alıyor. Ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde kameranın konumlandırıldığı tablette, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile 8 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor. Kapasite, microSD kartlar (32 GB'a kadar) vasıtasıyla arttırılabiliyor.
Wi-Fi bağlantısı ve görüntü aktarımı için mini HDMI portuna ev sahipliği yapan tabletin bataryası 4 saate kadar dayanabiliyor. ViewSonic ViewPad E72'nin ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak fiyatın bütçe dostu olacağı tahmin edilmekte.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" 6 yıl Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim