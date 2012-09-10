ViewSonic'ten IPS panelli ve WLED arka aydınlatmalı 27'' monitör: VX2770Smh-LED

Son dönemlerde LCD monitör üreticileri, renk ve görüş açıları konularında iddialı IPS (In Plane Switching) panel teknolojisine ağırlık vermeye başladı. Bu üreticilerden birisi de ViewSonic. ViewSonic, IPS panelli yeni monitörü VX2770Smh-LED'i duyurarak ürün portföyünü zenginleştiriyor.

27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS panele sahip VX2770Smh-LED'de, W-LED arka aydınlatmadan yana tercih yapılmış. W-LED arka aydınlatma sayesinde, standart CCFL aydınlatmalı modellere göre %40'lara varan oranda enerji tasarrufu sağlandığı öne sürülüyor. Monitörün maksimum enerji sarfiyatı ise 30 watt olarak açıklanmış.



Teknik özellikleri 1000:1 kontrast oranı, 30.000.000:1 dinamik kontrast oranı, griden griye 7 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - yatay görüş açısı şeklinde listelenen monitör, VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI girişleri ile donatılmış. Üzerinde 3.5 mm'lik ses girişi ve ses çıkışı bulunan monitörde, 1.5 watt'lık stereo hoparlörlerin es geçilmediğini görüyoruz.



ViewSonic, VX2770Smh-LED'in ABD satış fiyatını 434$ olarak belirlemiş.

