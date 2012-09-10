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ViewSonic'ten IPS panelli ve WLED arka aydınlatmalı 27'' monitör: VX2770Smh-LED

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
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7
Monitör
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'ten IPS panelli ve WLED arka aydınlatmalı 27'' monitör: VX2770Smh-LED
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Son dönemlerde LCD monitör üreticileri, renk ve görüş açıları konularında iddialı IPS (In Plane Switching) panel teknolojisine ağırlık vermeye başladı. Bu üreticilerden birisi de ViewSonic. ViewSonic, IPS panelli yeni monitörü VX2770Smh-LED'i duyurarak ürün portföyünü zenginleştiriyor.
27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS panele sahip VX2770Smh-LED'de, W-LED arka aydınlatmadan yana tercih yapılmış. W-LED arka aydınlatma sayesinde, standart CCFL aydınlatmalı modellere göre %40'lara varan oranda enerji tasarrufu sağlandığı öne sürülüyor. Monitörün maksimum enerji sarfiyatı ise 30 watt olarak açıklanmış.
Teknik özellikleri 1000:1 kontrast oranı, 30.000.000:1 dinamik kontrast oranı, griden griye 7 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - yatay görüş açısı şeklinde listelenen monitör, VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI girişleri ile donatılmış. Üzerinde 3.5 mm'lik ses girişi ve ses çıkışı bulunan monitörde, 1.5 watt'lık stereo hoparlörlerin es geçilmediğini görüyoruz.
ViewSonic, VX2770Smh-LED'in ABD satış fiyatını 434$ olarak belirlemiş.
ViewSonic'ten IPS panelli ve WLED arka aydınlatmalı 27'' monitör: VX2770Smh-LED
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nurettinaz 7 yıl
Ekran segmentinde aoc tan sonra en iyi f\p yi sunan marka view sonic. Şu sıralar farklı segmentlerde de iyi olduğunu göstermektedir. Bütçesi kısıtlı olanlara kesinlikle tavsiye ederim.
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RapscallioN 7 yıl
Masamda 27" ve 23" boyutlarinda 2 monitör kullaniyorum ve nokta araligindan rahatsiz oldugum hic olmadi. Tabi 2560x1440 olsa daha iyi olabilir ama izledigimiz filmlerin cozunurlukleri 1920x1080 den fazla olmadikca onemi kalmiyor. Gerci oyunlarda ve tasarim islerinde bu cozunurluk cok daha iyi oluyor ama burda cozunurlukten ziyade panelin ne oldugu devreye giriyor ki bu monitör IPS, yani biraz daha profesyonel isler icin diyebiliriz. Aslinda aklima gelen soru 27" olan neredeyse butun IPS monitörler daha yuksek cozunurluk ile gelirken bu neden full hd olarak geldi? Tahminimce profesyonel amacli olmayan ama bari iyi panele sahip bir full hd olsun diyecek oyuncu kitleyi hedefliyor, tabi 7 ms yeterli olursa...
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Mobile Prof. 7 yıl
1080P yakışmamış. 27'' inç'den bahsediyoruz şurada.
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Batuist 7 yıl
imperial crusader
27 çözünürlüğe bak 2560*1440 olmalıydı

katılıyorum.. bu ebat ve çözünürlükle monitörü yakından kullanmak pek güzel olmayacaktır. ki apple'ın 2560 çözünürlüklü 27" monitöründe bile gördüğüm kadarıyla pikseller kocaman ve aralıkları (ızgaralar) çok net belli oluyor.. rahatsız edici. 27"te bana kalsa 4k çözünürlük filan olmalı ..
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imperial crusader 7 yıl
27" çözünürlüğe bak
2560*1440 olmalıydı
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Amedra 7 yıl
Kaba gözüküyor.
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Sonicman 7 yıl
Haber için teşekkürler.
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