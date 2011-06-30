Viewsonic'den 19.5-inç, 21.5-inç ve 23.6-inç boyutlu üç yeni LCD monitör

Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden Viewsonic, 19.5-inç, 21.5-inç ve 23.6-inç boyutlu ve LED aydınlatmalı üç yeni modelini duyurdu: VA1948M-LED, VA2248-LED ve VA2448-LED

Parlak çerçeveye sahip LCD monitörlerden 19.5-inç'lik olanı 1440 x 900 piksel, diğer ikisi 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. D-Sub ve DVI bağlantılarına sahip monitörler 5 ms tepki süresi, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, EPEAT Silver / Energy Star 5.0 / TCO 5.1 gibi sertifikası gibi özellikleri paylaşmaktalar.

Yeni modellerin 3 yıllık garanti kapsamında sırayla 119 Euro, 145 Euro ve 179 Euro fiyat etiketiyle satılmaları bekleniyor.

