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Viewsonic'den 19.5-inç, 21.5-inç ve 23.6-inç boyutlu üç yeni LCD monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
1
1
Monitör
knight
Haber Editörü
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Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden Viewsonic, 19.5-inç, 21.5-inç ve 23.6-inç boyutlu ve LED aydınlatmalı üç yeni modelini duyurdu: VA1948M-LED, VA2248-LED ve VA2448-LED
Parlak çerçeveye sahip LCD monitörlerden 19.5-inç'lik olanı 1440 x 900 piksel, diğer ikisi 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. D-Sub ve DVI bağlantılarına sahip monitörler 5 ms tepki süresi, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, EPEAT Silver / Energy Star 5.0 / TCO 5.1 gibi sertifikası gibi özellikleri paylaşmaktalar.
Yeni modellerin 3 yıllık garanti kapsamında sırayla 119 Euro, 145 Euro ve 179 Euro fiyat etiketiyle satılmaları bekleniyor.

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séquestre 8 yıl
3 yıl garanti iyiymiş..
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