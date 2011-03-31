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Vimeo'nun resmi uygulaması, video düzenleyebilme yeteneğiyle App Store'da

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Vimeo'nun resmi uygulaması, video düzenleyebilme yeteneğiyle App Store'da
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iPhone 4’ün HD video kayıt desteğiyle gelmesiyle birlikte App Store’da bu alanda artan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Dünyanın önde gelen sosyal video paylaşım sitelerinden Vimeo, kendi ismini taşıyan iOS uygulamasını App Store üzerinden kullanıcılara yayınladı.

Vimeo’daki videoları izleyebilme ya da video gönderebilme gibi standart sayılabilecek özellikleri bulunan uygulama, daha çok sahip olduğu video editörü ile ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, bu video editörü ile videolarını çeşitli geçiş efektlerini kullanarak birleştirebilir, istenmeyen kısımlarını kesebilir; başlıklar ya da müzikler ekleyebilir ve hazırladıklar bu videoları anında Vimeo üzerinden paylaşabilirler.

Vimeo kullanıcılarının, hesaplarındaki videoları cihazlarına yükleyebilmelerine; videolarını Facebook, Twitter, Tumblr, WordPress, E-Mail ya da SMS üzerinden paylaşabilmelerine ve videoların günlük istatistiklerini görüntüleyebilmelerine imkan sunmasının yanı sıra birçok özelliği daha bulunan ve güncellemelerle birlikte yeni özelliklere sahip olacağı Vimeo tarafından belirtilen uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Vimeo'nun resmi uygulaması, video düzenleyebilme yeteneğiyle App Store'da
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Vimeo'nun resmi uygulaması, video düzenleyebilme yeteneğiyle App Store'da
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Vimeo'nun resmi uygulaması, video düzenleyebilme yeteneğiyle App Store'da
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emregök 8 yıl
twitterda direk zaten video atabiliyoz cekipte.
ama bunuda hemen indirdim güzel bişey.
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