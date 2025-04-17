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    iPhone 17 Pro en net haliyle görüntülendi: İşte yeni tasarımı

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni tasarımı sızdırıldı. Detaylar ilk kez bu kadar net ve kamera adası radikal şekilde yenileniyor. İşte iPhone 17 Pro'nun yeni tasarımı...
    iPhone 17 Pro en net haliyle görüntülendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Eylül ayı yaklaştıkça gözler bir kez daha Apple'a çevrilmiş durumda. Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi ise, görünüşe göre sadece donanım değil, tasarım anlamında da ciddi değişiklikler barındırıyor. Son olarak bu değişiklikleri doğrulayan yepyeni bir render görüntüsü paylaşıldı. 

    iPhone 17 Pro böyle görünebilir

    Geçtiğimiz saatlerde doğru sızıntıları ile bilinen kanedacane, iPhone 17 Pro'ya ait olduğu belirtilen bir CAD görseli paylaştı. Yeni görüntü ise, cihazın kamera bölümünde planlanan değişiklikleri net biçimde gösteriyor. 

    Yeni tasarım, arka üst kısmı tamamen kaplayan tek parça bir kamera modülünü içeriyor. Buna göre Apple'ın daha önce benimsediği iki tonlu görünüm geride kalırken, kasayla aynı materyal ve renge sahip. Ayrıca kameralar üçgen şeklinde konumlandırılmaya devam ederken, flaş ve LiDAR sensör en sağ köşeye taşınmış.

    iPhone 17 Pro en net haliyle görüntülendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bu tercihin sadece estetik mi yoksa mühendislik açısından mı yapıldığı henüz net değil. Ancak kamera artık gövdeyle tamamen bütünleşik olacak. Bu da önceki iPhone'ların karakteristik renk farkını ortadan kaldırıyor. Tabii ki şu an için bunların sızıntı olduğunu söyleyelim. Apple'ın nihai tasarımı eylülde tanıtım sahnesine çıkana kadar netlik kazanmayacak. 

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 21 saat önce

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