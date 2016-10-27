Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine kapanıyor

Hızlı içerik oluşturma ve paylaşma özellikleri sayesinde kitleler tarafından benimsenen Vine, bir dönem 200 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Şimdi işler tersine gidiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
28
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sosyal video paylaşımı alanında bir devrim olacağı düşüncesiyle Twitter tarafından satın alınan ve kullanıma sunulan Vine, kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Uygulamanın kapısına kilit vuruluyor.

Vine

Bir sosyal video paylaşım platformu oluşturmayı amaçlayan Vine, 2012 yılında Twitter tarafından satın alındığında ismini duyurmuştu. 6 saniyelik kısa videolar çekmeye imken tanıyan hizmet, kısa sürede mobil cihazlara gelmiş ve Twitter içerisine entegre edilmişti.

Hızlı içerik oluşturma ve paylaşma özellikleri sayesinde kitleler tarafından benimsenen Vine, bir dönem 200 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Aynı dönemde Instagram’ın da kısa video konseptine yer vermesi, Snapchat, Facebook ve YouTube platformlarının kullanıcı çalmaya başlaması, Vine ortamına ilgiyi azalttı.

Firmadan yapılan açıklamada Vine platformunun önümüzdeki aylarda kapanacağı ifade edildi. Zaten bir süredir platforma yapılan yatırımlar da azaltılmıştı. Son işten çıkarma operasyonunun ağırlıklı olarak Vine ekibinden olduğu dile getiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı"

Vine platformunun kapanması demek bugüne kadar yapılan yatırımların çöpe atılması demek. Ayrıca Twitter için de büyük bir başarısızlık hikayesi olacak. Zaten kullanıcı kazanmakta zorluk çeken sosyal ağ şimdi de özelliklerini kaybetmeye başlıyor. Bu yatırımcıları kızdıracaktır. 

 

http://www.theverge.com/2016/10/27/13437576/twitter-killing-vine Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
Vine ile ünlü olan gereksizler de kaybolsa keşke...
1 Yanıt Yanıtla +68
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin Garnett 3 yıl
OH BE! Salak salak tek kaş çizip şive yaparak birini döven elemanlar görmeyeceğiz artık.
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macella 3 yıl
darısı snapchatin başına.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 3 yıl
1 kere girmişliğim yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bir platformun kapatılması her ne kadar üzücü olsa da açılan sahte hesaplar artan spamlere karşı bir önlem alınmayışı ve platformun tamamen zamanında popüler olan insanlara yönelmesi sebebiyle sonu önceden belliydi. Popüler olan insanların da işi tamamen reklama dökmeleri de bir başka boyutu işin. Vine belli bir politika oluşturmadan tamamen serbest bırakıldı, binlerce spam hesap, spam olmayan hesaplarda da aptal aptal reklamlardan doğan sonuç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Twitter'ın içine gömmek akıllarına gelmedi mi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl
Nerede bos beles insan var bu vine da sacma sapan videolari vardi. Meshur olacagim diye kiliktan kiluga giriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
sıra snapchat e ve twitter a da gelecek
hatta bir gün facebook bile uçabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 yıl
Twitter da 5 sene önceki sadeliğine dönmez ise aynı sonu yaşayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 3 yıl
İyi oldu en azından soğuk espirilerini göremeyeceğiz artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
vine hiç bir zaman benim ilgimi tam çekememiştir!
vine denince aklıma 10 saniyeyi geçmeyen videolar geliyor
alt yapısı youtube olunca 3. parti giydirme uygulamalar
anca büyük markaların tekelinde var olurlar ! :)
by bye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 3 yıl
bu twitter nasıl para kazanamıyor ya. nedir gerçek sebebi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Facebook'u parçalara ayırmaktan ileri gidemedi hiçbir sosyal ağ uygulaması. Twitter açıldı sadece yazı kısmını aldı, Instagram açıldı sadece resim kısmını aldı, Vine açıldı sadece Video kısmını aldı yani bunlar zaten Facebook'ta yaptığımız şeylerdi. Kullanmasıda en samimi sosyal ağ sadece Facebook. Yani Twitter'da saniye başı nereye gittiğimi yazmak, Instagram'dan yemek fotoğrafı paylaşmak oldukça görgüsüz hareketler bence. İnslarda yavaş yavaş farkına varıyor...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 3 yıl
İmken yerine imkân tanısaydı her şey farklı olabilirdi Ekrem bey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8854 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
twitter, Vine ve
6 etiket daha shawn mendes sosyal medya Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 11 inçlik MacBook Air’e elveda 3 yıl Huawei Enjoy 6 tanıtıldı 3 yıl 2si1 "Yardımınıza ihtiyacı olan" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Vine için sürpriz talip 3 yıl Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı 3 yıl Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN 3 yıl Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin 3 yıl Yeni MacBook Pro’larda kullanılan AMD yongalarının detayları belli oldu 3 yıl Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor, işte detaylar 3 yıl Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu 3 yıl Samsung 3.çeyreği de liderlikle kapattı 3 yıl Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 Ti raflara çıkıyor 3 yıl Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi 3 yıl Apple Final Cut Pro X’e Touch Bar desteği 3 yıl Pascal tabanlı Titan X sadece Nvidia’ya özel kalacak 3 yıl Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor 3 yıl AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı 3 yıl TV uygulaması ile eğlence tek merkezde toplanıyor 3 yıl Apple MacBook Pro ailesi yenilendi: işte görüntüler ve özellikler 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vine kapanıyor Sonraki Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor 3 yıl Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor 3 yıl Twitter gelirleri beklentileri aştı ancak işten çıkarmalar devam edecek 3 yıl Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik 3 yıl Surface Book şimdi daha güçlü 3 yıl Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor 3 yıl Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı 3 yıl Yeni Macbook Pro lansmanı canlı yayın | Türkçe Simultane çeviri 3 yıl Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi 3 yıl İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak 3 yıl Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı 3 yıl Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü 3 yıl Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor 3 yıl Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı 3 yıl Projeler Kickstarter’dan önce Çin’de hayat buluyor 3 yıl Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı 3 yıl Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar 3 yıl Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu 3 yıl iPhone 7 Plus Portre Modu - Bokeh karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri! Özel Video 3 yıl Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim