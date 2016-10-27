Vine kapanıyor

Sosyal video paylaşımı alanında bir devrim olacağı düşüncesiyle Twitter tarafından satın alınan ve kullanıma sunulan Vine, kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Uygulamanın kapısına kilit vuruluyor.

Vine

Bir sosyal video paylaşım platformu oluşturmayı amaçlayan Vine, 2012 yılında Twitter tarafından satın alındığında ismini duyurmuştu. 6 saniyelik kısa videolar çekmeye imken tanıyan hizmet, kısa sürede mobil cihazlara gelmiş ve Twitter içerisine entegre edilmişti.

Hızlı içerik oluşturma ve paylaşma özellikleri sayesinde kitleler tarafından benimsenen Vine, bir dönem 200 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Aynı dönemde Instagram’ın da kısa video konseptine yer vermesi, Snapchat, Facebook ve YouTube platformlarının kullanıcı çalmaya başlaması, Vine ortamına ilgiyi azalttı.

Firmadan yapılan açıklamada Vine platformunun önümüzdeki aylarda kapanacağı ifade edildi. Zaten bir süredir platforma yapılan yatırımlar da azaltılmıştı. Son işten çıkarma operasyonunun ağırlıklı olarak Vine ekibinden olduğu dile getiriliyor.

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Vine platformunun kapanması demek bugüne kadar yapılan yatırımların çöpe atılması demek. Ayrıca Twitter için de büyük bir başarısızlık hikayesi olacak. Zaten kullanıcı kazanmakta zorluk çeken sosyal ağ şimdi de özelliklerini kaybetmeye başlıyor. Bu yatırımcıları kızdıracaktır.