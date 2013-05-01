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Vine, ön kamera desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
770
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vine, ön kamera desteğiyle güncellendi
 Twitter, halihazırda iOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan anlık video uygulaması Vine için yeni bir güncelleme yayınladı.

Uygulamayı 1.1 versiyon numarasına ulaştıran güncellemeyle birlikte ön kamera desteği ve paylaşımı kolaylaştıracak birtakım yenilikler eklendi. Ön kamera desteği sayesinde, kullanıcılar artık video çekmek için ön kamerayı da kullanabilirken; geliştirilmiş kişi arama sayesinde ise, artık arkadaş listesinde arama yapmak daha kolay bir hale gelmiş durumda.

Tüm bunların yanı sıra, güncellemeyle birlikte uygulamadaki bazı hatalarında düzeltildiğini belirtelim. Vine'ın 1.1 versiyon numaralı son sürümüne Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/vine/id592447445?mt=8 Yorum Yaz
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