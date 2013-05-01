Vine, ön kamera desteğiyle güncellendi

Twitter, halihazırda iOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan anlık video uygulaması Vine için yeni bir güncelleme yayınladı.

https://itunes.apple.com/tr/app/vine/id592447445?mt=8

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