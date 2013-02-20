Vine'ın Android uygulaması için Android geliştiricisi aranıyor

Geçtiğimiz ay iOS platformu için yayınlanan Twitter'ın kısa video uygulaması Vine, ilerleyen dönemlerde Android platformu için de yayınlanacak gibi görünüyor. Sadece üç kişilik bir geliştirici ekibinden oluşan Vine için bir de Android yazılımcı aranmaya başlandı bile.





Twitter üzerinden Vine ekibine yeni yüzler katmayı planladıklarını duyuran Vine'ın kurucularından Colin Kroll, geliştiricilerin başvuruda bulunacakları bir iş ilanına da mesajında yer verdi. İş ilanında tercih nedenleri arasında yer alan Android yazılımcı ibaresi uygulamanın Android versiyonunun geleceğini açık bir şekilde işaret ediyor. Ayrıca, Vine ekibine dahil edilecekler arasında iOS geliştiricisi, yazılım mühendisleri ve ürün tasarımcısı da yer alıyor.





Android platformunda yerini almasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşması beklenen Vine'ın Android uygulamasının ne zaman yayınlanacağı konusunda ise, henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://vine.co/jobs