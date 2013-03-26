Vine'ın anlık videoları Vinetune ile müzik videolarına farklı bir anlam kazandırıyor

Hatırlayacağınız üzere Twitter, geçtiğimiz ocak ayında anlık video uygulamasını iOS kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Vine ile kullanıcıları 8 saniyelik videolarla sınırlayarak yaratıcı fikirlerin ön plana çıkmasını hedefleyen Twitter, Vinetune ile de müzik sektöründe farklı bir akıma imza atacak gibi görünüyor.





Masters in France adlı müzik grubunun "Flexin" şarkısının videosu Vine üzerinden yollanan kısa videolar sayesinde, sürekli değişen bir yapı içerisine girmiş durumda. Böylece kullanıcılar, videoyu her izlediğinde farklı kareler ile karşılaşabilecek. Videoya katkıda bulunmak için yapılması gereken şey ise, şarkının sözleriyle uyumlu ve Vinetune'un görüntüyü kullanabilmesi için gereken etiketleri çalışmanıza eklemek.





Her ay farklı bir şarkı için video oluşturacak olan Vinetune'un müzik sektöründe yeni bir akım başlatıp başlatamayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.vinetune.com/