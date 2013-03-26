Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine'ın anlık videoları Vinetune ile müzik videolarına farklı bir anlam kazandırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
370
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vine'ın anlık videoları Vinetune ile müzik videolarına farklı bir anlam kazandırıyor
Hatırlayacağınız üzere Twitter, geçtiğimiz ocak ayında anlık video uygulamasını iOS kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Vine ile kullanıcıları 8 saniyelik videolarla sınırlayarak yaratıcı fikirlerin ön plana çıkmasını hedefleyen Twitter, Vinetune ile de müzik sektöründe farklı bir akıma imza atacak gibi görünüyor.

Masters in France adlı müzik grubunun "Flexin" şarkısının videosu Vine üzerinden yollanan kısa videolar sayesinde, sürekli değişen bir yapı içerisine girmiş durumda. Böylece kullanıcılar, videoyu her izlediğinde farklı kareler ile karşılaşabilecek. Videoya katkıda bulunmak için yapılması gereken şey ise, şarkının sözleriyle uyumlu ve Vinetune'un görüntüyü kullanabilmesi için gereken etiketleri çalışmanıza eklemek.

Her ay farklı bir şarkı için video oluşturacak olan Vinetune'un müzik sektöründe yeni bir akım başlatıp başlatamayacağını hep birlikte göreceğiz.   

http://www.vinetune.com/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Geforce GTX Titan video inceleme "Safkan Performans" 6 yıl Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim