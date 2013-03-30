Vine'ın videoları artık web sayfalarına eklenebiliyor

Geçtiğimiz aylarda Vine'ı kullanıcılarına sunan Twitter, bu uygulama sayesinde 6 saniyelik kısa videolar oluşturularak paylaşılmasına izin veriyordu. Uygulamanın paylaşım seçeneklerini arttırma yolunda yeni bir adım atan Twitter, artık Vine videolarının web sayfalarında paylaşımına da olanak sağlıyor.

Vine videolarının ekleme işlemi servisin iPhone uygulamasının son sürümü veya vine.co adresi üzerinden gerçekleştirilebilirken, bu videolar iki farklı tasarımda eklenebiliyor. Bunlardan ilki herhangi bir çerçeve kullanılmayan "Basit" görünüm iken; diğeri ise, videoların Twitter üzerindeki gibi görünmesini sağlayan "Kartpostal" görünümü oluyor. Kullanıcılar kendi içeriklerini istediği gibi web sayfaları üzerinden paylaşabilecek iken, diğer kullanıcılara ait görsellerin web sayfalarına eklenebilmesi için videonun Facebook veya Twitter'da paylaşılması gerektiğini de hatırlatalım.

https://vine.co/blog/embed-vine-posts