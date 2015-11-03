Vivaldi tarayıcının Beta sürümü yayınlandı

Eski Opera CEO'su Jon von Tetzchner tarafın hazırlanan internet tarayıcısı Vivaldi, Beta olarak kullanıma sunuldu.

Teknik önizleme sürümü tam 2 milyon kez indirilen Vivaldi, Opera'dan farklı olarak Google işleme motorunu kullanmıyor ve Node.js, NPM modülleri'nin yardımı ile JavaScript ve React temelinde gerçek Opera fanları için önemli bir seçenek oluşturuyor. Web ile web için yapıldı şekilde lanse edilen internet tarayıcısı Vivaldi, hemen herşeyi isteğe bağlı olarak özelleştirebiliyor ve hızlı komutlar ile yönetilebiliyor.

Kendi içerisinde dahil bir not alma ve önemli bir detay olarak e-posta istemcisi yer alan Vivaldi, bulut üzerinden farklı cihazlar arası senkronizasyon da yapabiliyor ve bunlar tam sürüm ile gelecek önemli detaylar arasında yer alıyor.

Etkili bir kullanıcı deneyimi vaadeden Vivaldi'nin Mac, Windows ve Linux Beta sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/11/02/vivaldi-in-beta/?ncid=rss