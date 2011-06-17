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Vivitek Qumi projeksiyon cihazı HD ve 3D Ready olarak piyasada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyonlardan sonra projeksiyon cihazları da HD ve 3D nimetlerinden faydalanmaya başladı. Çok pahalı olan modellerin yanında ev kullanımına uygun düşük fiyatlı modeller de mevcut.  
Vivitek ev kullanımına uygun dünyanın ilk 3D Ready cep projeksiyonunu satışa sundu. 16cm genişlik x 3cm yükseklik x 10cm derinliğe sahip projeksiyon cihazı 700gr ağırlığında. Geçen ay piyasaya çıkması beklenen cihaz bir ay ertelenmişti.
Cihazın fiyatı 499$ve tüm çevrimiçi/perakende mağazalarında bulunabiliyor. LED ışık kaynağı 30 000 saat ömre sahip. 1280 x 800 çözünürlükte 720p  içerik yansıtması yapabiliyor. 300 ansi-lümen parlaklık ve 2500 : 1 kontrast oranı ile oldukça tatmin edici.
Cihazın 3D Ready desteği Texas Instruments'e ait DLP Link teknolojisinden geliyor. Mini-HDMI, evrensel 24 pin konnektör, mini ses jakı bağlantıları arasında. Menü tuşları dokunmaya hassas. Siyah ve beyaz renkte iki versiyonu mevcut. 
Vivitek Qumi projeksiyon cihazının ülkemize de 850$+KDV fiyatıyla girdiğini belirtelim.


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