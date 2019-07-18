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Vivo Dual WiFi ile aynı anda iki ağa bağlanın

Vivo Dual WiFi Acceleration teknolojisi ile artık aynı anda iki WiFi hattına bağlanabileceksiniz. Böylece sürekli kopma veya dengesizliklerin de önüne geçmiş olacaksınız.
20 dk. (Son Güncelleme: 20 dk.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasında tamamen çerçevesiz ekran, mekanizmalı kamera, ekrandan parmak izi okuyucu gibi önemli yenilikler kazandıran Vivo farklı bir teknolojinin daha hazırlığı içerisinde.

Vivo Dual WiFi Acceleration nedir?

Vivo Dual WiFi Acceleration olarak adlandırılan teknoloji kullanıcıların bir WiFi ağına bağlıyken aynı anda ikinci bir ağa daha bağlanmasına imkân veriyor. Bağlantı 2.4GHz ve 5GHz bantları üzerinden yapılıyor.

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Vivo yeni teknoloji ile ağlardan birisinde dengesizlik olduğunu alternatif ağdan veri alımına devam edilecek. Böylece mobil oyunlarda veya internet gezintilerinde akıcı bir tecrübe sağlanacak.

Aslında benzer bir teknoloji WiFi ve 4G ağları arasında çalışıyor. WiFi hattınız dengesizleşirse veya kaybolursa 4G üzerinden kesintisiz aktarım devam ediyor. Ne var ki kullanıcı WiFi hattının kaybolduğunun farkına varamazsa hücresel veri kullanımı faturayı kabartıyordu. Vivo Dual WiFi Acceleration bu anlamda biraz daha avantajlı ancak bunun için iki tane WiFi hattı bulmanız gerekiyor. Vivo Dual WiFi Acceleration teknolojisi yıl bitmeden piyasada olacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/18/vivo-dual-wifi-acceleration-technology/ Yorum Yaz
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