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Vivo akıllı telefonu bu kez çerçevesiz bir tasarım ile gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo akıllı telefonu bu kez çerçevesiz bir tasarım ile gelebilir

Geçen yıl 6.55mm kalınlık ile tanıtıldığında dünyanın en ince telefonu ilan edilen Vivo X1'in ardından firmanın bu kez de dünyanın ilk çerçevesiz akıllı telefonunu piyasaya süreceği iddia edildi.

Oppo markası altında yaptığı satışlarla tanınan BBK, ekran boyutlarının büyümesi ile birlikte kasası da büyüyen cihazların aksine, boyutu küçük tutarak ekran kenarlarını kaldırmayı ve aynı ekran boyutlu modellere göre nispeten daha küçük akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni modeli ise Vivo X3 olacak. 

İddianın kaynağı ise bir Fransız sitesinin elde ettiği X3 modeline ait olduğu ileri sürülen bir ön panel. Panelin ekran kenarlarından tamamen arındığı görülüyor. Geçen yıl da BBK firmasının iddialı bir model hazırladığı zaman zaman dile getirilmişti. Vivo X1 modelinde de ince bir ekran kenarı kullanılmıştı.

X3 modelinde Full HD ekran, Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 32GB depolama kapasitesi ve 2300mAh batarya şeklinde önemli özellikler bulunuyor.

Elde edilen görselin ne kadar gerçeğe yakın olabileceği şüpheli. Ancak BBK firmasının özellikle Oppo ile yaptığı atılım, yeni ve iddialı özellikleri cihazlarında kullanabileceği algısını oluşturuyor.

Tasarım olarak ekran kenarı olmayan cihazlar ilgi görse de hem kullanım hem de darbelere dayanıklılık açısından kafalarda şüphe uyandırıyor. 

http://www.androidauthority.com/bbk-vivo-x3-bezel-less-smartphone-rumor-156998/ Yorum Yaz
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PwaGG 6 yıl
bu ne la

boyle telefonmu olur
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asaral1903 6 yıl
mobil cihazlarda devrimi batarya teknolojisi alanında yapan firma gerçekleştirecektir ekranın eğilip bükülmesi inceliği vs bunlar ayrıntı yeni versiyon özelliğinden öteye gitmez bundan sonra
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deadric 6 yıl
Lepanto
Çerçevesiz tasarım kullanımda zorluklar çıkaracaktır, elde tutarken ekranın yan taraflarına elin yanlışlıkla değmesi gibi ve bunun sonucunda da telefonu tutmak zorlaşacaktır. Ayrıca haberde bahsedildiği gibi dayanıklılık konusunda da sıkıntı yaşatabilir, ufak bir düşüşte ekran kırılabilir. Zaten yan taraflarda boşluk olmamasının büyük bir getirisi olmayacak çünkü hali hazırdaki üst seviye cihazların çoğunda ekranın yan taraflarında çok ufak boşluklar bırakılmakta ki bu gayet yeterli. Üst ve alt kısımlarda boşluk fazla, bu azaltılırsa başarı olur bence. Ama bu cihazda da ön panelden görüldüğü kadarıyla üst ve alt kısımda hatırı sayılır boşluklar var, yan taraftan kazanılacak 1-2 milimetre çok da önemli değil bu boşlukların yanında bana kalırsa.

Herşey çözülür, o öyle olmaz bu böyle olmaz denseydi bu elimizdeki cihazlar hiç çıkmamış olurdu bence.
Kenarlardaki dokunmatiğin hassasiyeti belli uygulamalar dışında düşürülebilir, yada sıfırlanabilir, büyük ekran istenilen uygulamalarda otomatik olarak açılır bu kısımların dokunmatiği, yada ekrandaki bir widget tuşu ile yada telefondaki bir tuş ile bu işlem kullanıcıya bırakılabilir.
Muhtemelen bunu yapmak istediklerinde yaparlar, benim şuan aklıma gelmeyen onlarca çözüm de üretirler. Adamların işi bu.
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mesincır 6 yıl
Kenarlardan 2'şer mm 4 mm eder ki bu tüm algıyı değiştirir. Rakibinin 4" sunduğu ebatta sen 4.5" sunabilirsin. Tamamen çerçevesiz olması şart değil. 1.5 mm olsa yeter. Şu an 3 mm olanlar bile var.
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Lepanto 6 yıl deadric
deadric

Lepanto

Çerçevesiz tasarım kullanımda zorluklar çıkaracaktır, elde tutarken ekranın yan taraflarına elin yanlışlıkla değmesi gibi ve bunun sonucunda da telefonu tutmak zorlaşacaktır. Ayrıca haberde bahsedildiği gibi dayanıklılık konusunda da sıkıntı yaşatabilir, ufak bir düşüşte ekran kırılabilir. Zaten yan taraflarda boşluk olmamasının büyük bir getirisi olmayacak çünkü hali hazırdaki üst seviye cihazların çoğunda ekranın yan taraflarında çok ufak boşluklar bırakılmakta ki bu gayet yeterli. Üst ve alt kısımlarda boşluk fazla, bu azaltılırsa başarı olur bence. Ama bu cihazda da ön panelden görüldüğü kadarıyla üst ve alt kısımda hatırı sayılır boşluklar var, yan taraftan kazanılacak 1-2 milimetre çok da önemli değil bu boşlukların yanında bana kalırsa.


Herşey çözülür, o öyle olmaz bu böyle olmaz denseydi bu elimizdeki cihazlar hiç çıkmamış olurdu bence.

Kenarlardaki dokunmatiğin hassasiyeti belli uygulamalar dışında düşürülebilir, yada sıfırlanabilir, büyük ekran istenilen uygulamalarda otomatik olarak açılır bu kısımların dokunmatiği, yada ekrandaki bir widget tuşu ile yada telefondaki bir tuş ile bu işlem kullanıcıya bırakılabilir.

Muhtemelen bunu yapmak istediklerinde yaparlar, benim şuan aklıma gelmeyen onlarca çözüm de üretirler. Adamların işi bu.

Ben yararlı olmayacağını düşünüyorum açıkçası, kenarlardaki dokunmatik hassasiyetini düşürmek net bir çözüm değil, kimse kenarda bir şeyi seçerken ekrana fazladan bastırmak zorunda kalmak istemez. Bulunabilecek çözümler kazanılacak birkaç milimetre için değmez diye düşünüyorum, bir kaç milimetre büyük bir kazanç değil. Bunun yerine daha yararlı teknolojilere odaklanabilirler. Yanlardaki birkaç milimetre kazancı çerçevesiz ekran adı altında sunup insanların gözünü boyamasınlar, üst ve alt kısımlardaki boşluğu en küçük hale getirsinler o zaman tamam. Anlatmak istediğim şu, göz boyamaya yönelik çok ufak yarar sağlayan gelişmeler yerine daha iyilerine odaklanmalılar.
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aspirin_00 6 yıl
sonunda düşündüğüm gibi yapan bir firma çıktı 3 yıl önce her mesajım çerçevesiz yapın diyordum. Gelecek çercevesiz telefonlar inanmayna beklesin görsün
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depeche35 6 yıl
Sadece okuruz !! Ne getiren var ne gören var ülkemde
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Guest 6 yıl
bu asla iPhone gibi yeni bir fikir olamaz; sadece tasarım. Donanım ve batarya kalitesi asla normal görünüşlü telefona yetişemeyeceği için sadece görüntüsüyle iş yapar.
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Lepanto 6 yıl
Çerçevesiz tasarım kullanımda zorluklar çıkaracaktır, elde tutarken ekranın yan taraflarına elin yanlışlıkla değmesi gibi ve bunun sonucunda da telefonu tutmak zorlaşacaktır. Ayrıca haberde bahsedildiği gibi dayanıklılık konusunda da sıkıntı yaşatabilir, ufak bir düşüşte ekran kırılabilir. Zaten yan taraflarda boşluk olmamasının büyük bir getirisi olmayacak çünkü hali hazırdaki üst seviye cihazların çoğunda ekranın yan taraflarında çok ufak boşluklar bırakılmakta ki bu gayet yeterli. Üst ve alt kısımlarda boşluk fazla, bu azaltılırsa başarı olur bence. Ama bu cihazda da ön panelden görüldüğü kadarıyla üst ve alt kısımda hatırı sayılır boşluklar var, yan taraftan kazanılacak 1-2 milimetre çok da önemli değil bu boşlukların yanında bana kalırsa.
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Lord Melkor 6 yıl Lepanto
Lepanto
Çerçevesiz tasarım kullanımda zorluklar çıkaracaktır, elde tutarken ekranın yan taraflarına elin yanlışlıkla değmesi gibi ve bunun sonucunda da telefonu tutmak zorlaşacaktır. Ayrıca haberde bahsedildiği gibi dayanıklılık konusunda da sıkıntı yaşatabilir, ufak bir düşüşte ekran kırılabilir. Zaten yan taraflarda boşluk olmamasının büyük bir getirisi olmayacak çünkü hali hazırdaki üst seviye cihazların çoğunda ekranın yan taraflarında çok ufak boşluklar bırakılmakta ki bu gayet yeterli. Üst ve alt kısımlarda boşluk fazla, bu azaltılırsa başarı olur bence. Ama bu cihazda da ön panelden görüldüğü kadarıyla üst ve alt kısımda hatırı sayılır boşluklar var, yan taraftan kazanılacak 1-2 milimetre çok da önemli değil bu boşlukların yanında bana kalırsa.

:) yandan direk camla bağlantı olacağına ihtimal vermiyorum
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