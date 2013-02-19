Vivo akıllı telefonu bu kez çerçevesiz bir tasarım ile gelebilir





Geçen yıl 6.55mm kalınlık ile tanıtıldığında dünyanın en ince telefonu ilan edilen Vivo X1'in ardından firmanın bu kez de dünyanın ilk çerçevesiz akıllı telefonunu piyasaya süreceği iddia edildi.





Oppo markası altında yaptığı satışlarla tanınan BBK, ekran boyutlarının büyümesi ile birlikte kasası da büyüyen cihazların aksine, boyutu küçük tutarak ekran kenarlarını kaldırmayı ve aynı ekran boyutlu modellere göre nispeten daha küçük akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni modeli ise Vivo X3 olacak.





İddianın kaynağı ise bir Fransız sitesinin elde ettiği X3 modeline ait olduğu ileri sürülen bir ön panel. Panelin ekran kenarlarından tamamen arındığı görülüyor. Geçen yıl da BBK firmasının iddialı bir model hazırladığı zaman zaman dile getirilmişti. Vivo X1 modelinde de ince bir ekran kenarı kullanılmıştı.





X3 modelinde Full HD ekran, Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 32GB depolama kapasitesi ve 2300mAh batarya şeklinde önemli özellikler bulunuyor.





Elde edilen görselin ne kadar gerçeğe yakın olabileceği şüpheli. Ancak BBK firmasının özellikle Oppo ile yaptığı atılım, yeni ve iddialı özellikleri cihazlarında kullanabileceği algısını oluşturuyor.





Tasarım olarak ekran kenarı olmayan cihazlar ilgi görse de hem kullanım hem de darbelere dayanıklılık açısından kafalarda şüphe uyandırıyor.

http://www.androidauthority.com/bbk-vivo-x3-bezel-less-smartphone-rumor-156998/