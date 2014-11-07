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Vivo'nun müstakbel amiral gemisi en ince Phablet modeli olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo'nun müstakbel amiral gemisi en ince Phablet modeli olacak
(Temsili) 

X5 Max adlı akıllı telefonu ile akıllı telefon pazarında incelik rekorunu kırmaya hazırlanan Vivo, phablet sınıfında da incelik açısından rekor kıracak yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalışıyor. Aslında sadece incelik değil bu inceliğe sığdırılan donanımla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Firmadan elde edilen bilgilere göre PD1305 kod adını kullanan bu yeni model 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran taşıyor. Snapdragon 805 yongasetinden gücünü alan cihaz 3GB RAM ve 32GB artırılabilir hafızaya sahip. 

Cihazın ekran-ön panel oranı yüzde 80 civarında. Bu da rakip 6 inçlik modellere göre daha kompakt bir kasaya sığdırıldığını gösteriyor. 5.68mm kalınlığı ile en ince Phablet modeli, 162gr ile en hafif 6 inç akıllı telefon ünvanını eline geçirecek olan model 3500mAh gibi oldukça güçlü bir bataryaya sahip. 

Genelde bu derece ince kasa profillerinde 3000mAh sınırından daha aşağıda bataryalar kullanıldığına şahit oluyorduk. Vivo'nun yeni modeli bu tabuyu da yıkmış oluyor. 

Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlükte, ön kısımda ise geniş açılı 8MP çözünürlükte bir kamera barındıran modelde ES9018 DAC ses işlemcisi ve Texas Instruments OPA2604 operasyonel amplifikatör de bulunuyor. Bu sayede model en iyi ses kalitesini kullanıcılara sunmuş oluyor. Vivo'nun yeni akıllı telefonunu ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/VIVO-to-out-the-best-phablet-yet-5.68mm-frame-6-QHD-display-3500-mAh-battery-and-an-OIS-camera_id62550 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
İyiymiş gerçekten.
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MrKemal17 5 yıl
Kamera çıkıntısının olduğu bölüm 5,68mm ise çok iyi.
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Alex Higgins 5 yıl
Bize gelmez ki bunlar
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WB 5 yıl
Bakalim bukulme testinden gecebilecek mi..
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ugurcankorkmaz 5 yıl
TR gelmez gelse de dudak uçuklatır zaten phablet yani birçok kişi tercih etmez ama güzel iş çıkarılmış gibi.
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Kuchiki 5 yıl
Oneplus almamis olsam bunu alirdim suan
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JohnMullins 5 yıl
TI ses çipi çok çekti beni
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The-Engineer 5 yıl
Bu kadar özelliği bu kadar ince bi kasaya sığdırısa , bize de tebrik etmek düşer
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keskin53 5 yıl
tr gelmez
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1BilimAdamı 5 yıl
Kalın olsın taş gibi pilli olsun diyenler dağılsın,
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Guaire 5 yıl
Güzel, ama (aluminyum ise) bu da bükülür
Hem de daha ince ve daha büyük olduğu için daha kolay bükülür.

Hem çok ince, hem de içindeki bataryanın kapladığı alanın fazlalığı yüzünden ısınma sorunu fazla olabilir.
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VstyLe 5 yıl
Gelsede alsam :(
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