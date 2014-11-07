Vivo'nun müstakbel amiral gemisi en ince Phablet modeli olacak

(Temsili)





X5 Max adlı akıllı telefonu ile akıllı telefon pazarında incelik rekorunu kırmaya hazırlanan Vivo, phablet sınıfında da incelik açısından rekor kıracak yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalışıyor. Aslında sadece incelik değil bu inceliğe sığdırılan donanımla da dikkat çekecek gibi görünüyor.





Firmadan elde edilen bilgilere göre PD1305 kod adını kullanan bu yeni model 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran taşıyor. Snapdragon 805 yongasetinden gücünü alan cihaz 3GB RAM ve 32GB artırılabilir hafızaya sahip.





Cihazın ekran-ön panel oranı yüzde 80 civarında. Bu da rakip 6 inçlik modellere göre daha kompakt bir kasaya sığdırıldığını gösteriyor. 5.68mm kalınlığı ile en ince Phablet modeli, 162gr ile en hafif 6 inç akıllı telefon ünvanını eline geçirecek olan model 3500mAh gibi oldukça güçlü bir bataryaya sahip.





Genelde bu derece ince kasa profillerinde 3000mAh sınırından daha aşağıda bataryalar kullanıldığına şahit oluyorduk. Vivo'nun yeni modeli bu tabuyu da yıkmış oluyor.





Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlükte, ön kısımda ise geniş açılı 8MP çözünürlükte bir kamera barındıran modelde ES9018 DAC ses işlemcisi ve Texas Instruments OPA2604 operasyonel amplifikatör de bulunuyor. Bu sayede model en iyi ses kalitesini kullanıcılara sunmuş oluyor. Vivo'nun yeni akıllı telefonunu ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/VIVO-to-out-the-best-phablet-yet-5.68mm-frame-6-QHD-display-3500-mAh-battery-and-an-OIS-camera_id62550