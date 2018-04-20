Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti

Putin’in hizmetine sunulacak limuzin ile ilgili bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’dan elde edilen son bilgilere göre projenin tamamlanması oldukça yakın. Russia Today’in haberine göre, Izvestia gazetesine konuşan Bakan Manturov aracın bir takım çarpışma ve güvenlik testinden geçirildiğini ve pozitif sonuçlar elde edildiğini söyledi. Manturov, yeni limuzinin çok yakında tanıtılacağını sözlerine ekledi.
Kortej projesi kapsamında geliştirilen araçlar hakkında şimdiye kadar çıkan video ve render’lardan anlaşıldığı kadarıyla Rolls-Royce benzeri bir tasarım ortaya çıkacak. Güvenli olduğu kadar iç dünyasında lüks bir yaşam alanı sunacak limuzinde tamamen deri kaplama koltuk ve yüzeylere ahşap ve metal dokunuşlar eşlik ediyor. Arka taraftaki yolcu bölümünde karşılıklı olarak konumlandırılan birbirinden bağımsız dört koltuk bulunuyor.
Daha önce çıkan haberler doğrultusunda kaputun altında 650 beygirlik sekiz silindirli motor kullanılacağı düşünülüyor. Kortej projesi, Moskova’daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından titizlikle yürütülüyor. İleri aşamada bu araçlara daha geleneksel bir sedan, crossover ve minivan modellerin katılması bekleniyor.
https://www.carscoops.com/2018/04/putins-presidential-limo-passes-crash-tests-will-unveiled-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Senin de bilebilecegin 1 tanesi Lada. Karda kişta en iyi giden arazi araci Lada Niva'dir mesela.
Simdi bilgilendirdigime gore mesajini sikayet edebilirim
Lada Niva Off Road dışında bu aracı aile olarak, günlük hayat olarak kullanan varmı? Kıyaslama yaptığınız ürünlere bir bakın da konuşun..
Seni daha fazla bilgilendirmemi istermisin? devam edeyim mi?
lan adamlar hepi topu bikaç tane üretilecek araç için bile imalat yapıyorlar,
demekki cem yılmazın eleştirdiği gibi bi bürokrat barınamıyor olmalı ki, buyrun yapılmışı var diyemiyor kimse !
bizdeki molozlar karlı mı değil mi, rantabl mı, şu kadar satmalıyız yoksa üretmek manasızın derdindeler ..
derdini siveyim butonu nerde ???
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