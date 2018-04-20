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Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti

Kortej projesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için geliştirilen zırhlı limuzinin güvenlik testlerinden başarıyla geçtiği bildirildi. Araç çok yakında Putin'in kullanımına sunulacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti
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Dünya genelinde devlet başkanlarının tercihi doğrultusunda pek çok lüks model makam aracı olarak kullanılıyor. Bu araçların olmazsa olmaz özellikleri arasında güvenliğin maksimum seviyede tutulması yer alıyor. Rusya’da da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kullanımına sunulması için Kortej projesi kapsamında özel ve zırhlı bir limuzin geliştiriliyor.

Putin’in hizmetine sunulacak limuzin ile ilgili bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’dan elde edilen son bilgilere göre projenin tamamlanması oldukça yakın. Russia Today’in haberine göre, Izvestia gazetesine konuşan Bakan Manturov aracın bir takım çarpışma ve güvenlik testinden geçirildiğini ve pozitif sonuçlar elde edildiğini söyledi. Manturov, yeni limuzinin çok yakında tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti

Kortej projesi kapsamında geliştirilen araçlar hakkında şimdiye kadar çıkan video ve render’lardan anlaşıldığı kadarıyla Rolls-Royce benzeri bir tasarım ortaya çıkacak. Güvenli olduğu kadar iç dünyasında lüks bir yaşam alanı sunacak limuzinde tamamen deri kaplama koltuk ve yüzeylere ahşap ve metal dokunuşlar eşlik ediyor. Arka taraftaki yolcu bölümünde karşılıklı olarak konumlandırılan birbirinden bağımsız dört koltuk bulunuyor.

Daha önce çıkan haberler doğrultusunda kaputun altında 650 beygirlik sekiz silindirli motor kullanılacağı düşünülüyor. Kortej projesi, Moskova’daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından titizlikle yürütülüyor. İleri aşamada bu araçlara daha geleneksel bir sedan, crossover ve minivan modellerin katılması bekleniyor.


https://www.carscoops.com/2018/04/putins-presidential-limo-passes-crash-tests-will-unveiled-soon/ Yorum Yaz
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Bay Robot 1 yıl en beğenilen
Onlar en azından kendileri üretiyorlar. Bizim gibi köprülerimizi kıskanan almanlara para kazandırmıyorlar.
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interwap 1 yıl khytr89
Rusya dışa bağımlı değil.
3 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
Cilduz 1 yıl
Bizde zırhlı bisiklet üretimi yapalım çocukluğunu yaşayamayan devlet büyüklerine lazım olur
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TheCaliph_ 1 yıl
Keske birilerine hakaret etmeden bilgisizliginin derecesini gorebilseydin. Rusya'nin bir cok markasi var dandik veya degil ama halka ucuz arac sayilir.
Senin de bilebilecegin 1 tanesi Lada. Karda kişta en iyi giden arazi araci Lada Niva'dir mesela.

Simdi bilgilendirdigime gore mesajini sikayet edebilirim
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volkan_kolay 1 yıl TheCaliph_
Otomotiv sektöründe Avrupa Uygunluk yasası diye birşey vardır, belli kriterlerden geçemeyen araçlar avrupa da satılamaz, senin Lada veya Rus dediğin araçların güvenlik/yakıt/emisyon/sağlamlık/donanım ve ekipman açısından Avrupa Uygunluk yasası alan otomobiller değil, Sana bir örnek vereyim mesela, Citroen C4 sedan Rusya'da satılıyor çünkü Citroen bu aracı Rus pazarına göre Euro 4 motorla üretiyor ki şu anda yeni araçların hepsi Euro 6 motordur avrupada, hatta Euro 6+ bile motorlar var.
Lada Niva
Off Road dışında bu aracı aile olarak, günlük hayat olarak kullanan varmı? Kıyaslama yaptığınız ürünlere bir bakın da konuşun..
Seni daha fazla bilgilendirmemi istermisin? devam edeyim mi?
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BlueDay_86 1 yıl
Mökemmel görüyosunuz 😂
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1982-utkan 1 yıl
Omuzdan atılan Rokete karşı dayanıklımı acaba
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sniper23 1 yıl
Putin artık S600'ü Donanım Haber'e gönderir, sonra inceleme yaparız.
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Moonwalker00 1 yıl
Abi Sovyetler Birliği dağıldığında hükümet değisti,yönetim değişti. Ama bazı şeyler değişmedi mesela fabrikalar kapatılmadı ,muhendisler değişmedi ,oldurulmedi. Derim susarim düşünmeye sevk ediyorum sizi
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interwap 1 yıl khytr89
Yani Rusya bu tür şeyler için dışarıdan kolay kolay adam getirmez. Birde gizlilik arz eden bir proje.
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FRAPS_TR 1 yıl

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BekirTemel 1 yıl
nice my friend
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SeKSandDoRT 1 yıl

lan adamlar hepi topu bikaç tane üretilecek araç için bile imalat yapıyorlar,
demekki cem yılmazın eleştirdiği gibi bi bürokrat barınamıyor olmalı ki, buyrun yapılmışı var diyemiyor kimse !
bizdeki molozlar karlı mı değil mi, rantabl mı, şu kadar satmalıyız yoksa üretmek manasızın derdindeler ..
derdini siveyim butonu nerde ???
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