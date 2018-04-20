Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti

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Dünya genelinde devlet başkanlarının tercihi doğrultusunda pek çok lüks model makam aracı olarak kullanılıyor. Bu araçların olmazsa olmaz özellikleri arasında güvenliğin maksimum seviyede tutulması yer alıyor. Rusya’da da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kullanımına sunulması için Kortej projesi kapsamında özel ve zırhlı bir limuzin geliştiriliyor.

Putin’in hizmetine sunulacak limuzin ile ilgili bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’dan elde edilen son bilgilere göre projenin tamamlanması oldukça yakın. Russia Today’in haberine göre, Izvestia gazetesine konuşan Bakan Manturov aracın bir takım çarpışma ve güvenlik testinden geçirildiğini ve pozitif sonuçlar elde edildiğini söyledi. Manturov, yeni limuzinin çok yakında tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Kortej projesi kapsamında geliştirilen araçlar hakkında şimdiye kadar çıkan video ve render’lardan anlaşıldığı kadarıyla Rolls-Royce benzeri bir tasarım ortaya çıkacak. Güvenli olduğu kadar iç dünyasında lüks bir yaşam alanı sunacak limuzinde tamamen deri kaplama koltuk ve yüzeylere ahşap ve metal dokunuşlar eşlik ediyor. Arka taraftaki yolcu bölümünde karşılıklı olarak konumlandırılan birbirinden bağımsız dört koltuk bulunuyor.

Daha önce çıkan haberler doğrultusunda kaputun altında 650 beygirlik sekiz silindirli motor kullanılacağı düşünülüyor. Kortej projesi, Moskova’daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından titizlikle yürütülüyor. İleri aşamada bu araçlara daha geleneksel bir sedan, crossover ve minivan modellerin katılması bekleniyor.

https://www.carscoops.com/2018/04/putins-presidential-limo-passes-crash-tests-will-unveiled-soon/