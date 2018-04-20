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Amazon Alexa hoparlörler araçlara da giriyor

Akıllı hoparlör pazarında büyük bir hakimiyet kuran Amazon otomotiv sektörüne de el atıyor. Artık bir aracın eğlence sistemini Amazon akıllı hoparlörü olarak görebiliriz.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Rekabetin iyice kızıştığı dijital asistan sektöründe üreticiler farklı alanlara giriş yaparak varlıklarını arttırma peşine düştü. Mobil cihazlar ve akıllı hoparlörlerden sonra otomotiv sektörü de iyi bir fırsat haline geldi.

Araç bilgi sistemi

Gelen bilgilere göre Amazon, Alexa dijital asistanını temel alan Echo hoparlörlerini araç içi eğlence sistemlerine entegre etmek için çalışmalara başladı. Firmanın farklı prototipler hazırladığı ifade ediliyor.

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Şubat ayında Hindistan’da denemelere başlayan Amazon tam olarak eğlence sistemlerinin yerini almayı planlıyor. Daha önce Amazon Alexa farklı eğlence sistemlerine entegre edilmiş ve başarı sağlamıştı. Şimdi ise komple bir sistem söz konusu.

Muhtemelen Echo Show tarzında dijital bir ekrana sahip olacak yeni akıllı hoparlörler akıllı telefon üzerinden veya entegre SIM kartlar ile internet bağlantısını sağlayacak. 5G altyapısında arabaların sürekli internete bağlı olması planlandığını düşünürsek Amazon’un geleceğe iyi bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/04/amazon-testing-alexa-powered-echo-speakers-built-for-cars.html Yorum Yaz
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