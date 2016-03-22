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Vodafone Beşiktaş'ın yeni stadında sunacağı 4.5G deneyimi ile de çok iddialı

Vodafone’un isim sponsoru olduğu Beşiktaş’ın yeni stadyumu, teknolojik özellikleri ile olduğu kadar sunacağı hızlı internet alt yapısı ile de ilgi uyandırıyor. Bu noktada Vodafone çok iddialı:
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vodafone Beşiktaş'ın yeni stadında sunacağı 4.5G deneyimi ile de çok iddialı
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Yaklaşık 2,5 yıldır inşaatı süren Vodafone Arena’nın açılış tarihi, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt’ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Vodafone Arena açılış etkinlikleri kapsamında ilk etkinlik 10 Nisan’da protokol katılımı ile gerçekleştirilecek. 11 Nisan Pazartesi oynanacak Beşiktaş-Bursaspor maçıyla da kapılarını taraftarlara açacak.

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu ifadesi ile lanse edilen stat, teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Kısa bir süre içinde yayınlanacak olan Vodafone Arena uygulaması üzerinden hem ziyaretçiler hem de maç esnasında taraftarlar ile etkileşim halinde olacak olan statta 50.000 kişiye aynı anda hızlı ve kesintisiz internet sunabilecek bir alt yapı kurulmuş durumda.

Bu noktada Vodafone stat çevresinde 4.5G deneyimini en iyileştirmek adına özel olarak çalışmış. Hatta bu odakta yapılan açıklamalarda stat çevresinin Türkiye’deki en iyi 4.5G deneyimine imkan tanıyacak noktalardan biri olacağı iddia edilmiş. En azından Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ün iddiası bu yönde. Konuya ilişkin olarak paylaşılmış bir hız testi bilgisi henüz mevcut değil.

42.903 kişilik statta Wi-Fi alt yapısı için 850 adet Access Point kullanılmış. Vodafone'un açıklamalarınaa göre hem WiFi hem de 4.5G alt yapıları bir arada düşünüldüğünde Vodafone Arena, Avrupa’nın en yüksek bant genişliğine sahip stadyumu olarak zirvede yer alıyor.


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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Bölgede altyapı zaten iyi, Adeks iki adım ötesi. 1Gbps simetrik internet hizmeti zaten verilebilen bölge. Hemen dibinde Bahçeşehir Üniversitesi var. Azıcık yukarısı İTÜ ve Taksim. Demem o ki stad için özel bir altyapı çalışması yapmalarına pek gerek yok. Olan altyapıyı verimli şekilde kullanmaları ve stada gerekli ekipmanları kurmaları yeterli olacak.
Bölgede altyapı zaten iyi, Adeks iki adım ötesi. 1Gbps simetrik internet hizmeti zaten verilebilen bölge. Hemen dibinde Bahçeşehir Üniversitesi var. Azıcık yuka...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 3 yıl
Adaleti insanoğlu hangi alanda sağladı ki şimdi hız konusunda sağlasın hızlarda adalet gibi dengesiz 4gde 0,99mbpsde gördüm 83mbpsde, hatta 4gnin hiç görülmediği yerler var 4g duasína çıkacak insanlar örnek başakşehir 1.etap 4gnin gece ortalarında 10. Kata 2-3 dakikalığına uğradığı rivayet ediliyor..
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capo di capi 3 yıl
50 bin kişi aynı anda 4.5 g kullanabilecek Vodafone Arena'da. Mükemmel
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A.R.E.S. 3 yıl capo di capi
50bin kişi aynı anda başka operatör kullanmadan Vodafone kullanıyor olur mu bilemem ama numaramı Vodafone'a taşımamın en büyük nedenlerinden biri de sponsor olmasıdır..
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Ugur A. 3 yıl
41903 kişilik hocam yanlış olmasın lütfen :)
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alphekka 3 yıl
cepten daha iyi canlı yayın yapılır yani :D
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asi_genc6134 3 yıl
Bütün statlar akıllı stat olması lazım bence
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kadirirdem 3 yıl
stadlarda zaten çok iyi olması lazım...
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Stadımız cidden çok güzel oldu, diğer taraftarların stadlarından daha geç oldu ama hepsinden iyi oldu hayırlısı olsun.
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl
Bu tür şeylerden çok stadın açılmasını ve maç izlemeyi iple çekiyorum. :)
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jedi39 3 yıl
Radyasyondan ölmeyiz dimi beyler :D
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sis651 3 yıl jedi39
Erişim noktası sayısı arttığında kullanıcıya yakınlıktan dolayı çıkış güçleri düşük tutuluyor, hani daha az bile radyasyon oluyor.

Ama bir statta aynı anda aktif binlerce cep telefonu demek zaten orada ciddi bir radyasyon var demek. :D
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e.rar 3 yıl jedi39
jedi39
Radyasyondan ölmeyiz dimi beyler :D

Nükleer pil varsa telefonunda evet radyasyon sıkıntılı, dikkat et radyoaktif sızıntı yapmasın
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djhaci 3 yıl jedi39
Beşiktaş öldürmezse radyasyon öldürür heraldr
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Bölgede altyapı zaten iyi, Adeks iki adım ötesi. 1Gbps simetrik internet hizmeti zaten verilebilen bölge. Hemen dibinde Bahçeşehir Üniversitesi var. Azıcık yukarısı İTÜ ve Taksim. Demem o ki stad için özel bir altyapı çalışması yapmalarına pek gerek yok. Olan altyapıyı verimli şekilde kullanmaları ve stada gerekli ekipmanları kurmaları yeterli olacak.
1 Yanıt Yanıtla +7
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sis651 3 yıl Firaristt
Stat içi altyapıdan bahsediliyor zaten burada. İçeride kurulan çok sayıda WiFi erişim noktası, 4.5G mikro, piko hücreler ile stadyumun her tarafından iyi 4.5G hızları elde edilebilmesi vs. Bunların hepsini rahatça dışarıdaki fiberlere bağlayabilirler sonra. Hatta Vodafone'un da stada kendi fiberini çektiğini düşünüyorum.
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