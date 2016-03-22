Vodafone Beşiktaş'ın yeni stadında sunacağı 4.5G deneyimi ile de çok iddialı

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Yaklaşık 2,5 yıldır inşaatı süren Vodafone Arena’nın açılış tarihi, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt ’ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Vodafone Arena açılış etkinlikleri kapsamında ilk etkinlik 10 Nisan’da protokol katılımı ile gerçekleştirilecek. 11 Nisan Pazartesi oynanacak Beşiktaş-Bursaspor maçıyla da kapılarını taraftarlara açacak.

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu ifadesi ile lanse edilen stat, teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Kısa bir süre içinde yayınlanacak olan Vodafone Arena uygulaması üzerinden hem ziyaretçiler hem de maç esnasında taraftarlar ile etkileşim halinde olacak olan statta 50.000 kişiye aynı anda hızlı ve kesintisiz internet sunabilecek bir alt yapı kurulmuş durumda.

Bu noktada Vodafone stat çevresinde 4.5G deneyimini en iyileştirmek adına özel olarak çalışmış. Hatta bu odakta yapılan açıklamalarda stat çevresinin Türkiye’deki en iyi 4.5G deneyimine imkan tanıyacak noktalardan biri olacağı iddia edilmiş. En azından Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ün iddiası bu yönde. Konuya ilişkin olarak paylaşılmış bir hız testi bilgisi henüz mevcut değil.

42.903 kişilik statta Wi-Fi alt yapısı için 850 adet Access Point kullanılmış. Vodafone'un açıklamalarınaa göre hem WiFi hem de 4.5G alt yapıları bir arada düşünüldüğünde Vodafone Arena, Avrupa’nın en yüksek bant genişliğine sahip stadyumu olarak zirvede yer alıyor.