Vodafone Beşiktaş'ın yeni stadında sunacağı 4.5G deneyimi ile de çok iddialı

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu ifadesi ile lanse edilen stat, teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Kısa bir süre içinde yayınlanacak olan Vodafone Arena uygulaması üzerinden hem ziyaretçiler hem de maç esnasında taraftarlar ile etkileşim halinde olacak olan statta 50.000 kişiye aynı anda hızlı ve kesintisiz internet sunabilecek bir alt yapı kurulmuş durumda.
Bu noktada Vodafone stat çevresinde 4.5G deneyimini en iyileştirmek adına özel olarak çalışmış. Hatta bu odakta yapılan açıklamalarda stat çevresinin Türkiye’deki en iyi 4.5G deneyimine imkan tanıyacak noktalardan biri olacağı iddia edilmiş. En azından Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ün iddiası bu yönde. Konuya ilişkin olarak paylaşılmış bir hız testi bilgisi henüz mevcut değil.
42.903 kişilik statta Wi-Fi alt yapısı için 850 adet Access Point kullanılmış. Vodafone'un açıklamalarınaa göre hem WiFi hem de 4.5G alt yapıları bir arada düşünüldüğünde Vodafone Arena, Avrupa’nın en yüksek bant genişliğine sahip stadyumu olarak zirvede yer alıyor.
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Ama bir statta aynı anda aktif binlerce cep telefonu demek zaten orada ciddi bir radyasyon var demek. :D
Nükleer pil varsa telefonunda evet radyasyon sıkıntılı, dikkat et radyoaktif sızıntı yapmasın
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