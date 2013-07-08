Vodafone, Red tarifelerini konuşma ve aile indirimi gibi avantajlarla yeniledi

Haber Editörü
Vodafone'un müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu tarife ailesi Red, pek çok önemli avantajlarla yenilendi.
Vodafone Red dünyası 2010 yılından bu yana ülkemiz abonelerine hizmet veriyor. Red Classic, Red ve Red Elite şeklinde sıralanan bu tarifeler artık daha avantajlı özellikler sunmaya başlayacak. Red dünyasının sunduğu yenilikler şöyle sıralanıyor:
Yurtdışı tarifesi :
Red aboneleri, Vodafone'un hizmet verdiği Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Mısır, Hindistan ve Avustralya gibi 21 ülkeyi hiçbir ek ücret ödemeden yurtiçini arar gibi arayabiliyor.
Yurtdışında ise Red aboneleri 23 ülkede günlük 9,90TL karşılığında tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini kullanabiliyor.
Aile indirimi:
Red tarifelerine ailece üye olan aboneler yüzde 30 tarife indiriminden faydalanabiliyor. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez Vodafone ile sunuluyor.
Mobil internet:
Red aboneleri tarifelerindeki internetlerini yüzde 25'ten yüzde75'e varan oranda kotalarla diledikleri gibi tabletleri ya da Vodem cihazları ile paylaştırabiliyor. Ayrıca mobil cihazlar Akıllı Cihaz Akıllı İletişim Platformu'ndan(A.C.A.İ.P.) Red tarifelerine uygun fiyatlarla sunuluyor.
Red Classic tarifesi aylık 59 TL'den başlıyor ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 1000 dakika,1000 SMS ve kota aşımsız 1GB internet yer alıyor.
Red tarifesi aylık 79TL'den başlıyor ve Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 4 bin dakika, 2 bin SMS ve kota aşımsız 2GB internet mevcut.
Red Elite tarifesi ise aylık 119TL'den başlıyor ve Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 8 bin dakika, 4bin SMS ve kotasını aşmayan 4GB internet yer alıyor
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vodafoneda böyle paketmi var, bende vodafone geciyim.avea faturalı kullanmayın 20 liralık paketi kullanıyorum 30 liradan aşağı gelmiyor
avea nın emniyet mensuplarına özel tarifeyi heycanla beklemekteyim
Ben de o 25TL'lik paketteyim.(500dk, 5000 SMS, 1GB internet) Memnun muyum? Evet. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle. Müşteri hizmetleri nasıl paralı olabilir ya? Bayiiye gidersin binde bir anlayan birisi denk gelir. Evet ilgililer ama bilgisizler genellikle. Evde 2G zar zor çekiyor. Turkcell 3G'de 5Mbps hız verebilirken biraz zayıf kalıyor. Arada 15 lira fark var tabii ama telefonun temel işlevi için bile yetersiz kalabiliyor Vodafone. Alt yapıyı ve elemanların teknik bilgileri gelişse bu fiyatlar ile çok güzel olacak.
Geçniz.
paket aşımı konuşmadan mı internetten mi oluyordu?
1000 dakika yetmiyor muydu. üstelik vodafone ve sabiti hatlar sınırsız...
neden bu sorunu yaşadınız?
Vodafone kullanıyorum.
Her yöne 500dk+1000sms+1GBinternet freezonelularla sınırsız sms bedava sinema ve konser biletlerine ayda 19TL veriyorum. (Kontörlü)