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Vodafone, Red tarifelerini konuşma ve aile indirimi gibi avantajlarla yeniledi

5 yıl
2,9b
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone, Red tarifelerini konuşma ve aile indirimi gibi avantajlarla yeniledi

Vodafone'un müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu tarife ailesi Red, pek çok önemli avantajlarla yenilendi.

Vodafone Red dünyası 2010 yılından bu yana ülkemiz abonelerine hizmet veriyor. Red Classic, Red ve Red Elite şeklinde sıralanan bu tarifeler artık daha avantajlı özellikler sunmaya başlayacak. Red dünyasının sunduğu yenilikler şöyle sıralanıyor:

Yurtdışı tarifesi :

Red aboneleri, Vodafone'un hizmet verdiği Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Mısır, Hindistan ve Avustralya gibi 21 ülkeyi hiçbir ek ücret ödemeden yurtiçini arar gibi arayabiliyor. 

Yurtdışında ise Red aboneleri 23 ülkede günlük 9,90TL karşılığında tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini kullanabiliyor.

Aile indirimi:

Red tarifelerine ailece üye olan aboneler yüzde 30 tarife indiriminden faydalanabiliyor. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez Vodafone ile sunuluyor.

Mobil internet:

Red aboneleri tarifelerindeki internetlerini yüzde 25'ten yüzde75'e varan oranda kotalarla diledikleri gibi tabletleri ya da Vodem cihazları ile paylaştırabiliyor. Ayrıca mobil cihazlar Akıllı Cihaz Akıllı İletişim Platformu'ndan(A.C.A.İ.P.) Red tarifelerine uygun fiyatlarla sunuluyor.

Red Classic tarifesi aylık 59 TL'den başlıyor ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 1000 dakika,1000 SMS ve kota aşımsız 1GB internet yer alıyor. 

Red tarifesi aylık 79TL'den başlıyor ve Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 4 bin dakika, 2 bin SMS ve kota aşımsız 2GB internet mevcut.

Red Elite tarifesi ise aylık 119TL'den başlıyor ve Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 8 bin dakika, 4bin SMS ve kotasını aşmayan 4GB internet yer alıyor

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okan_cehapelioglu 5 yıl
Firaristt
Orijinalden alıntı: napolyon94 Anlamadığım şu ben 25 tl ye 1 gb 500 dk 1000 sms kullanıyorum vodafoneda ,kim neden red ,platinium ,gold vs kullansın
Yurt dışı için. Ben de o 25TLlik paketteyim.(500dk, 5000 SMS, 1GB internet) Memnun muyum? Evet. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle. Müşteri hizmetleri nasıl paralı olabilir ya? Bayiiye gidersin binde bir anlayan birisi denk gelir. Evet ilgililer ama bilgisizler genellikle. Evde 2G zar zor çekiyor. Turkcell 3Gde 5Mbps hız verebilirken biraz zayıf kalıyor. Arada 15 lira fark var tabii ama telefonun temel işlevi için bile yetersiz kalabiliyor Vodafone. Alt yapıyı ve elemanların teknik bilgileri gelişse bu fiyatlar ile çok güzel olacak.

vodafoneda böyle paketmi var, bende vodafone geciyim.avea faturalı kullanmayın 20 liralık paketi kullanıyorum 30 liradan aşağı gelmiyor
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aybey 5 yıl
Aylık 29 tl 1000 Dk + 4gb internet. Memnun muyum? Şu an için evet amam bağlantı hızı 3 mgbit ve biraz aşağısında gezmese daha iyi olacak.
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onr5 5 yıl
benim mutfakta yada odam telefon net çekmiyor fakat yurt dışı tarifesi işimi gördü buda bir gerçek.
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doganays 5 yıl
ben bir değişiklik göremedim.
avea nın emniyet mensuplarına özel tarifeyi heycanla beklemekteyim
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Firaristt 5 yıl
napolyon94

Anlamadığım şu ben 25 tl ye 1 gb 500 dk 1000 sms kullanıyorum vodafoneda ,kim neden red ,platinium ,gold vs kullansın
Yurt dışı için.

Ben de o 25TL'lik paketteyim.(500dk, 5000 SMS, 1GB internet) Memnun muyum? Evet. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle. Müşteri hizmetleri nasıl paralı olabilir ya? Bayiiye gidersin binde bir anlayan birisi denk gelir. Evet ilgililer ama bilgisizler genellikle. Evde 2G zar zor çekiyor. Turkcell 3G'de 5Mbps hız verebilirken biraz zayıf kalıyor. Arada 15 lira fark var tabii ama telefonun temel işlevi için bile yetersiz kalabiliyor Vodafone. Alt yapıyı ve elemanların teknik bilgileri gelişse bu fiyatlar ile çok güzel olacak.
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s.volkan 5 yıl
Bende yeniledi deyince zannettim 80 lira verip 2 gb internet mahkumiyetinden kurtarıyor..

Geçniz.
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napolyon94 5 yıl
Anlamadığım şu ben 25 tl ye 1 gb 500 dk 1000 sms kullanıyorum vodafoneda ,kim neden red ,platinium ,gold vs kullansın
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yusufsahan 5 yıl
Merhaba ben red mini kullanıyordum aylık tarıfem 75 tl idi ama 120 aşagı ödemiyordum haberi görür görmez red eliteye geçtim :)
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necmisz 5 yıl yusufsahan
yusufsahan

Merhaba ben red mini kullanıyordum aylık tarıfem 75 tl idi ama 120 aşagı ödemiyordum haberi görür görmez red eliteye geçtim :)

paket aşımı konuşmadan mı internetten mi oluyordu?

1000 dakika yetmiyor muydu. üstelik vodafone ve sabiti hatlar sınırsız...

neden bu sorunu yaşadınız?
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Dr_Unknown 5 yıl
Avea kullanıyorum. Aylık 29 TL'ye 500 dakika+1000 SMS+ Sınırsız internet kullanıyorum. Mutlu muyum? Tabiki evet. Çok yaşa AVEA!
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batkent 5 yıl Dr_Unknown
Dr_Unknown
Avea kullanıyorum. Aylık 29 TL'ye 500 dakika+1000 SMS+ Sınırsız internet kullanıyorum. Mutlu muyum? Tabiki evet. Çok yaşa AVEA!

Vodafone kullanıyorum.
Her yöne 500dk+1000sms+1GBinternet freezonelularla sınırsız sms bedava sinema ve konser biletlerine ayda 19TL veriyorum. (Kontörlü)
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