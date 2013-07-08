Vodafone, Red tarifelerini konuşma ve aile indirimi gibi avantajlarla yeniledi





Vodafone'un müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu tarife ailesi Red, pek çok önemli avantajlarla yenilendi.





Vodafone Red dünyası 2010 yılından bu yana ülkemiz abonelerine hizmet veriyor. Red Classic, Red ve Red Elite şeklinde sıralanan bu tarifeler artık daha avantajlı özellikler sunmaya başlayacak. Red dünyasının sunduğu yenilikler şöyle sıralanıyor:





Yurtdışı tarifesi :





Red aboneleri, Vodafone'un hizmet verdiği Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Mısır, Hindistan ve Avustralya gibi 21 ülkeyi hiçbir ek ücret ödemeden yurtiçini arar gibi arayabiliyor.





Yurtdışında ise Red aboneleri 23 ülkede günlük 9,90TL karşılığında tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini kullanabiliyor.





Aile indirimi:





Red tarifelerine ailece üye olan aboneler yüzde 30 tarife indiriminden faydalanabiliyor. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez Vodafone ile sunuluyor.





Mobil internet:





Red aboneleri tarifelerindeki internetlerini yüzde 25'ten yüzde75'e varan oranda kotalarla diledikleri gibi tabletleri ya da Vodem cihazları ile paylaştırabiliyor. Ayrıca mobil cihazlar Akıllı Cihaz Akıllı İletişim Platformu'ndan(A.C.A.İ.P.) Red tarifelerine uygun fiyatlarla sunuluyor.





Red Classic tarifesi aylık 59 TL'den başlıyor ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 1000 dakika,1000 SMS ve kota aşımsız 1GB internet yer alıyor.





Red tarifesi aylık 79TL'den başlıyor ve Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 4 bin dakika, 2 bin SMS ve kota aşımsız 2GB internet mevcut.





Red Elite tarifesi ise aylık 119TL'den başlıyor ve Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, her yöne 8 bin dakika, 4bin SMS ve kotasını aşmayan 4GB internet yer alıyor