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Vodafone, Smart 3 adlı akıllı telefonunu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone, Smart 3 adlı akıllı telefonunu duyurdu

Son günlerde rekor bir satın alma dedikodusunun odağında olan Vodafone, kendi markasını taşıyan mobil cihaz tanıtımlarına devam ediyor.

Genelde maliyet odaklı olan cihazların son üyesi Smart 3 akıllı telefonu oldu. Modelde 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte kapasitif ekran bulunurken, tek çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci tercih edilmiş. 

Bunun yanında 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, LED flaş desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 720p video kaydı, 10.9mm kalınlık, 136gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

İngiltere'de satışa sunulan Smart 3 modeli 95 pound veya iki yıllık kontratta ücretsiz olarak sunuluyor. Vodafone, Smart 2 modelini bir süredir ülkemizde tüketici ile buluşturuyor. Smart 3 modeli de kısa süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacaktır. 

http://www.phonesreview.co.uk/2013/05/18/vodafone-smart-3-android-jelly-bean-on-a-budget/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Tenth Doctor 6 yıl en beğenilen
4.1 + 1GHZ TEK ÇEKİRDEK + 4 GB DEPOLAMA ?
Vodafone olmuş WhatTheFone ?
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Tiegro 6 yıl
Smart 10 bile olsa özellikleri yine değişmez bu cihazın her model diğerinin kopyası...
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by_gvz 6 yıl
Arkadaşlar tamam eleştiriyorsunuz iyi güzel ama herkes iphone ya da galaxy s4 alacak para yok herkes oyun ya da uygulama delisi de değil size göre çöp olan başkası için yeterli olabilir. Yorum yaparken buna dikkat edin lütfen. Ha dersin ki galaxys4 ile aynı para bunu alacağıma onu alırım ama ortada öyle bir durum da yok. En güzeli fiyatına göre konuşmak hele bir gelsin fiyatını görelim ona göre yorum yaparız çöp mü değil mi diye.
Arkadaşlar tamam eleştiriyorsunuz iyi güzel ama herkes iphone ya da galaxy s4 alacak para yok herkes oyun ya da uygulama delisi de değil size göre çöp olan başk...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Cok kotu telefon tavsiye etmiyorum surekli donuyor ilk aldigimda iyiydi ama internete cok yavas giriyor artik
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ayub 6 yıl
ben bugün gittim baktım telefona gayet hoş ve kullanışlı gibi. bu dururken neden gidipte o kadar parayı S4 yada 4S e vereyimki... İpad alana kadar probook marka tablet aldım gayet de memnunum... eksiği yok fazlası var...
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pedros 6 yıl
Bu iş maddi yönden sıkıntı olmasıyla alakalı değil. Büyük firmalar ucuz ve günlük işlere yeterli cihazlara yöneldi. İnsanlar forum sitelerinde cihazlarının ekran ve kamera çekim kalitesinden çok stabil olmasıyla, pil ömrüyle, uzun vadede getirecekleriyle alakalı paylaşımlar yapıyorlar. Yıllarca megapiksel kamera yarışıyla Nokia ve buna benzer markalara para yatırdık. Sonra ekran büyüklüğü ve hız yarışı başladı ve bu mantıksız noktalara geldi. Artık cebimizde değil çantada taşımamız gereken boyutlarda telefonlarla dolaşıyoruz. Samsung S3 ü alalı 1 sena olmadan S4 çıktı. Bakıyorum, kurcalıyorum fazladan bana ne artısı var diye, İphone ile karşılaştırıyorum, bir türlü mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Bende Vodafone 945 de var. Mail, facebook, twitter, whats up vs vs kullanabiliyorum. 5 megapiksel kamerasıyla little photo gibi programlarla gayet başarılı sonuç veriyor. Neticede çektiklerimi poster olarak bastırmıyorum. 15 x 10 kağıtlara baskı alıyoruz hepimiz. Çok sıkılırsam basit araba yarışları, okey, tavla hatta fruit ninja, gibi oyunlar oynuyorum. Tek eksiği flash desteği yok. Vodafone da kullanıcıların bu isteklerini karşılayacak cihazlar üretip piyasaya çakıyor. Bu cihaz bana 360 liraya patladı. 2. senesini devirdi ve halen stabil çalışıyor. Aşağı yukarı herşeyi yapabileceğim ve 400 lira civarı bir telefon yerine 2000 TL vermek bana mantıksız geliyor. 8 Megapiksel kamera olsada 15 x 10 kağıda baskı alacaksam ne diye fazla para ödeyeyim. En fazla 5 inc ekrana bakıp İPS ekranı var diye kendimi avutmak istemiyorum. Neyse telefona gelirsek bence alınır ve kafadan 2 sene kullanılır. Android 4 var ve bu sayede marketteki neredeyse tüm uygulamaları yükleyebilirsiniz. Kamerası büyük ihtimal yukarıda anlattığım gibidir. İstediğin programla kütür kütür çekim yaparsın. 512 ram için birşey diyemiyorum. Dandik çin malı tabletlerde 512 ram 4.1 android ile baya iyi işler çıkardığına göre SGX531 GPU ile de fena sonuçlar almayacaktır. Kart fiyatları bu kadar düşmüşken 4 gbyt hafıza sorun olmayacaktır. Zaten hangimiz hafıza kartı olmadan tel. kullanıyoruz ? 800 X 480 ekran bence gayet yeterli . 4 ich ekranda 1600 X 900 ekran koysalar farkı kim anlayacak ? Toplasan 9 - 10 cm lik bir yere bakacaksınız. Pil için 1500 lük diye gördüm, yani bir günü çıkarır. Bütün sohbet prolarını çalıştıracağına eminim. Şimdi geriye ne kaldı ? Marka imajı için birşey diyemem. O kafada biten bir olay. Kısaca alınır diyorum. Uygun bir kampanya ile çatır çatır satılır. Benim gibi maddi sorunu olmayanlarda alır, ilk defa android kullanacaklarda alır. Dediğim gibi bak bende ziphone, tantung z3 var denmek için telefon almaktansa kütür kütür bu telefon yada benzerleri (Avea touch 2, Turkcell Maxi pro) alınır ve kullanılır.
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DH Misafiri 6 yıl
avea in toch 2 ile aynıı :D özelikleri
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Ciddi Kedii 6 yıl

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adriana lima <3 6 yıl
Bedava versin
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carter 6 yıl
Operatörlerin çıkarmış olduğu telefonlara 5 kuruş verilmez.
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DH Misafiri 6 yıl
nokia 701 i satip bu teli almak mantikli midir ?
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Guest-334F3CF19 6 yıl
512 mb
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Mr.ED 6 yıl
Avrupa fiyat 300 lira olan tel Türkiye'de 500 liradan satılır.
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Vedpla 6 yıl
Elimde rafa kaldırılmış bir 945 var 2.3.7 kullanıyorum oc ile 800mhz görüyorum saçma bir cihaz olmuş bence
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Bukalemun 6 yıl
512mb ram ve 136gr gibi kocaman bir tuğla..... ARC S bile 1,5 yıllık cihaz ve daha hafif... en azından yurtdışından ALCATEL touch ın ÇİFT SİM KARTLI - 1 gb ramli modellerinden getirip 499 TL den satabilirler. kontralı alanlarada ÇOK DAHA ucuza satarlardı ( faturaya ek yük olarak )
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