Vodafone, Smart 3 adlı akıllı telefonunu duyurdu





Son günlerde rekor bir satın alma dedikodusunun odağında olan Vodafone, kendi markasını taşıyan mobil cihaz tanıtımlarına devam ediyor.





Genelde maliyet odaklı olan cihazların son üyesi Smart 3 akıllı telefonu oldu. Modelde 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte kapasitif ekran bulunurken, tek çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci tercih edilmiş.





Bunun yanında 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, LED flaş desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 720p video kaydı, 10.9mm kalınlık, 136gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





İngiltere'de satışa sunulan Smart 3 modeli 95 pound veya iki yıllık kontratta ücretsiz olarak sunuluyor. Vodafone, Smart 2 modelini bir süredir ülkemizde tüketici ile buluşturuyor. Smart 3 modeli de kısa süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacaktır.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/05/18/vodafone-smart-3-android-jelly-bean-on-a-budget/