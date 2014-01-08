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Vodafone Smart 4 Mini sertifika onaylarında görüldü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,3b
1
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone Smart 4 Mini sertifika onaylarında görüldü

Vodafone operatörünün faaliyet gösterdiği ülkelerde satışa sunduğu ve oldukça beğenilen Smart akıllı telefon serisine mini bir versiyon daha ekleniyor. ABD haberleşme komisyonu FCC onayı ve resmi ürün sayfasından elde edilen bilgiler Vodafone Smart 4 Mini modelini işaret ediyor. 

Vodafone ülkemizde son olarak Smart 3 ve Smart Mini akıllı telefonlarını seriye eklemişti. Smart 4 Mini için bir ürün sayfası da global sitesinde hazır durumda ancak henüz resmi olarak yayınlanmış değil. 

Cihazın donanım özellikleri yine giriş seviyesine göre belirlenmiş. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük, 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, WiFi, GPS, 3G, microSD yuvası ve 1400mAh gücünde batarya bilinen özellikleri olarak sıralanıyor. Cihazın orijinal temeli ise Alcatel One Touch M'Pop modeli. 

Vodafone Smart 4 Mini modelinin önümüzdeki aylarda Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında satışa sunulacağu tahmin ediliyor. Fiyatı ise bilinmiyor. Hali hazırda 4 inç ekranlı Vodafone Smart 3 462TL, 3.5 inç ekranlı Vodafone Smart Mini ise 319TL perakende fiyatıyla satılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Vodafone-Smart-4-Mini-is-an-Alcatel-Jelly-Bean-phone-in-disguise_id51109 Yorum Yaz
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necros76 5 yıl en beğenilen
bunu satarlar 450 tl ye. 2. el galaxy s2 alırım daha iyi
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wolferto 5 yıl
wodafone smart mini bile aynı grafik kartını kullanıyor bari farklı bi işlemci kullanaydınız grafik kartının açmadıgı oyun yok smart minide bile fakat fiyatı da çok düşük kamera flan çözünürlükte biraz artmıs ama bariz çok buyuk bi fark yok 350 yi aşmazsa açamayacagı oyun olmadıgını biliyoruz ki kasmıyorda real racingde fps düşüşü oluyor one pop da ama ace 2 den flan iyi en ucuz bişi alım desem 350 ye tamam 400 flan derlerse baska tercihlerde var düşünülmesi gerekir
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mkyb 5 yıl
Taahhüt verenlere bedavaya verirler.Başka türlü kimse almaz.
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Umutcan 5 yıl
Bedava olmadıktan sonra tek çekirdek cpu'lu telefon bu saatten sonra alınmaz. Bütçe yoksa bile verilen 460tl paraya yazık günah, hiç alma kullanma daha iyi.
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inexo 5 yıl
çöp
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sniko1 5 yıl
Vodafone:''Aslında biz bunu mini olarak yapmadık,sadece ekranı küçülttük.''
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Sirchade 5 yıl
vodafone ortalığı çer çöp doldurmaktan başka birşey yapmıyor cidden ya. yıl oldu 2014 hala 1 ghz tek çekirdek işlemci..
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SuperSantorelli 5 yıl Sirchade
`Raikonen`
vodafone ortalığı çer çöp doldurmaktan başka birşey yapmıyor cidden ya. yıl oldu 2014 hala 1 ghz tek çekirdek işlemci..

aynı zamazung'u tarif ettin
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aycibin 5 yıl Sirchade
`Raikonen`

vodafone ortalığı çer çöp doldurmaktan başka birşey yapmıyor cidden ya. yıl oldu 2014 hala 1 ghz tek çekirdek işlemci..

500tl fiyata samsung galaxy trend lite rakibidir desek onda da tek cekirdek 1ghz islemci var.yani ne kadar ekmek o kadar kofte.bu fiyata s800 beklentisi mi var?
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necros76 5 yıl en beğenilen
bunu satarlar 450 tl ye. 2. el galaxy s2 alırım daha iyi
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keremec 5 yıl necros76
necros76
bunu satarlar 450 tl ye. 2. el galaxy s2 alırım daha iyi

O fiyata Blade v var bence Türkiye ye getirmez vodafone bunu.
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