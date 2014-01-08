Vodafone Smart 4 Mini sertifika onaylarında görüldü





Vodafone operatörünün faaliyet gösterdiği ülkelerde satışa sunduğu ve oldukça beğenilen Smart akıllı telefon serisine mini bir versiyon daha ekleniyor. ABD haberleşme komisyonu FCC onayı ve resmi ürün sayfasından elde edilen bilgiler Vodafone Smart 4 Mini modelini işaret ediyor.





Vodafone ülkemizde son olarak Smart 3 ve Smart Mini akıllı telefonlarını seriye eklemişti. Smart 4 Mini için bir ürün sayfası da global sitesinde hazır durumda ancak henüz resmi olarak yayınlanmış değil.





Cihazın donanım özellikleri yine giriş seviyesine göre belirlenmiş. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük, 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, WiFi, GPS, 3G, microSD yuvası ve 1400mAh gücünde batarya bilinen özellikleri olarak sıralanıyor. Cihazın orijinal temeli ise Alcatel One Touch M'Pop modeli.





Vodafone Smart 4 Mini modelinin önümüzdeki aylarda Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında satışa sunulacağu tahmin ediliyor. Fiyatı ise bilinmiyor. Hali hazırda 4 inç ekranlı Vodafone Smart 3 462TL, 3.5 inç ekranlı Vodafone Smart Mini ise 319TL perakende fiyatıyla satılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Vodafone-Smart-4-Mini-is-an-Alcatel-Jelly-Bean-phone-in-disguise_id51109