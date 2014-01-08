Vodafone Smart 4 Mini sertifika onaylarında görüldü

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Vodafone operatörünün faaliyet gösterdiği ülkelerde satışa sunduğu ve oldukça beğenilen Smart akıllı telefon serisine mini bir versiyon daha ekleniyor. ABD haberleşme komisyonu FCC onayı ve resmi ürün sayfasından elde edilen bilgiler Vodafone Smart 4 Mini modelini işaret ediyor.
Vodafone ülkemizde son olarak Smart 3 ve Smart Mini akıllı telefonlarını seriye eklemişti. Smart 4 Mini için bir ürün sayfası da global sitesinde hazır durumda ancak henüz resmi olarak yayınlanmış değil.
Cihazın donanım özellikleri yine giriş seviyesine göre belirlenmiş. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük, 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, WiFi, GPS, 3G, microSD yuvası ve 1400mAh gücünde batarya bilinen özellikleri olarak sıralanıyor. Cihazın orijinal temeli ise Alcatel One Touch M'Pop modeli.
Vodafone Smart 4 Mini modelinin önümüzdeki aylarda Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında satışa sunulacağu tahmin ediliyor. Fiyatı ise bilinmiyor. Hali hazırda 4 inç ekranlı Vodafone Smart 3 462TL, 3.5 inç ekranlı Vodafone Smart Mini ise 319TL perakende fiyatıyla satılıyor.
http://www.phonearena.com/news/Vodafone-Smart-4-Mini-is-an-Alcatel-Jelly-Bean-phone-in-disguise_id51109 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynı zamazung'u tarif ettin
500tl fiyata samsung galaxy trend lite rakibidir desek onda da tek cekirdek 1ghz islemci var.yani ne kadar ekmek o kadar kofte.bu fiyata s800 beklentisi mi var?
O fiyata Blade v var bence Türkiye ye getirmez vodafone bunu.
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