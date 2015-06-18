Vodafone Smart Tab 6 duyuruldu

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Vodafone'nun yeni akıllı telefonu Smart 6'yı duyurduğu etkinlikte aynı aileye mensup bir de tablet modeli görücüye çıktı. Akıllı telefonun aksine tablet modeli giriş seviyesine hitap ediyor.
Vodafone Smart Tab 6 adındaki model 9.6 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modele 1GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite eşlik ediyor.
Modelde 5Mp çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, 4600mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Model 699TL fiyat etiketine sahip.
http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart6/smart6-tab.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve fiyati 700 tl...bu hangi ulkenin giris seviyesi fiyati acaba
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Cep Telefonları, vodafone