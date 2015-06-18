Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone Smart Tab 6 duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vodafone Smart Tab 6 duyuruldu

Vodafone'nun yeni akıllı telefonu Smart 6'yı duyurduğu etkinlikte aynı aileye mensup bir de tablet modeli görücüye çıktı. Akıllı telefonun aksine tablet modeli giriş seviyesine hitap ediyor. 

Vodafone Smart Tab 6 adındaki model 9.6 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modele 1GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite eşlik ediyor. 

Modelde 5Mp çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, 4600mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Model 699TL fiyat etiketine sahip. 

http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart6/smart6-tab.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DubSteq 4 yıl en beğenilen
Oh 700TL Siz de tırtıklayın anam.Zaten Türkiye'de müşteri yolmayan firma kalmadı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yokbeolumbe 4 yıl
Birde bu cihazı kaç bin kişi alacak yazık arkadaş yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 4 yıl
2-3 ay önce 199 yada daha aşağısına lg bir tablet aldım kardeşime 1 gb ram snp400 aynı performansı vericek aşağı yukarı 7 inch ve sonuçta lg ben daha çok güvenirim operatör uygulamaları yok o fiyat nedir öyle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 yıl
"Akıllı telefonun aksine tablet modeli giriş seviyesine hitap ediyor."

ve fiyati 700 tl...bu hangi ulkenin giris seviyesi fiyati acaba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 4 yıl
200 liralik tableti 700 liraya satmaya calismasaydiniz keske.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john ronald reuel tolkien 4 yıl
Çüş bunun altıncısı ne ara çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KraftMK 4 yıl
400 tl eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 4 yıl en beğenilen
Oh 700TL Siz de tırtıklayın anam.Zaten Türkiye'de müşteri yolmayan firma kalmadı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 4 yıl
1gb ram nedir.. chrome donsun diye mi yapmışlar bunu (oyunları saymıyorum bile)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Smart kelimesinin karşılığı olmayan cihaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 4 yıl
1gb ram...snp410...700TL...yuhh
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2764 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vodafone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ASUS AMD R9 380 Strix ekran kartı video inceleme "AMD'den Fiyat / Performans atağı" 4 yıl Samsung ile Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ile yeni gelecek modelleri konuştukl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim