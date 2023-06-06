Samsung Galaxy F54 5G tanıtıldı: Sınıfının en iyi kameralı telefonu

Galaxy F54 5G, 6.7 inç, 2400x1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen delik çentikli Super AMOLED ekrana sahip. Exynos 1380 işlemciden güç alan telefon, 8GB RAM 256GB depolama alanı sunan tek modelle geliyor. Telefonun parmak izi okuyucusu güç tuşunda. Arkada 108MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkarken, önde 32MP kamera bulunuyor. Telefon, Nightography, Astrolapse gibi üst seviye modellerdeki özelliklerle geliyor. Telefon, 25w hızlı kablolu şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor.
Samsung Galaxy F54 fiyatı
Galaxy F54, Android 13 tabanlı OneUI 5.1 arayüzü ile geliyor. Samsung, telefonun 4 büyük Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söyledi. Mavi ve gümüş renk seçenekleri olan Galaxy F54’ün fiyatı; 340 dolar civarında.
Samsung Galaxy F54 5G özellikleri
- Ekran: 6,7 inç, FHD+, 120Hz, Super AMOLED Plus Infinity-O
- İşlemci: Samsung Exynos 1380
- Bellek ve depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 108MP f/1.8 ana, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik sensörü
- Ön kamera: 32MP f/2.2
- Batarya: 6000mAh, 25w hızlı şarj
- Yazılım: Samsung One UI 5.1, Android 13
- Boyut ve ağırlık: 164,9 x 77,3 x 8,4 mm, 199g
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