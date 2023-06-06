Samsung Galaxy F54 5G tanıtıldı: Sınıfının en iyi kameralı telefonu

Tam Boyutta Gör Hindistan’da en çok tercih edilen akıllı telefon üreticisi Samsung, F serisi yeni bir model ekledi: Galaxy F54 5G. Orta segment telefon, Galaxy A54 ile aynı işlemciyi taşıyor ancak daha büyük ekrana ek olarak 32MP ön kameraya sahip. Samsung Galaxy F54 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Samsung yeni bir akıllı telefon fabrikası açmaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Galaxy F54 5G, 6.7 inç, 2400x1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen delik çentikli Super AMOLED ekrana sahip. Exynos 1380 işlemciden güç alan telefon, 8GB RAM 256GB depolama alanı sunan tek modelle geliyor. Telefonun parmak izi okuyucusu güç tuşunda. Arkada 108MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkarken, önde 32MP kamera bulunuyor. Telefon, Nightography, Astrolapse gibi üst seviye modellerdeki özelliklerle geliyor. Telefon, 25w hızlı kablolu şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor.

Samsung Galaxy F54 fiyatı

Galaxy F54, Android 13 tabanlı OneUI 5.1 arayüzü ile geliyor. Samsung, telefonun 4 büyük Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söyledi. Mavi ve gümüş renk seçenekleri olan Galaxy F54’ün fiyatı; 340 dolar civarında.

Samsung Galaxy F54 5G özellikleri

Ekran : 6,7 inç, FHD+, 120Hz, Super AMOLED Plus Infinity-O

: 6,7 inç, FHD+, 120Hz, Super AMOLED Plus Infinity-O İşlemci : Samsung Exynos 1380

: Samsung Exynos 1380 Bellek ve depolama : 8 GB RAM / 256 GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar artırılabilir)

: 8 GB RAM / 256 GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar artırılabilir) Arka kamera : 108MP f/1.8 ana, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik sensörü

: 108MP f/1.8 ana, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik sensörü Ön kamera : 32MP f/2.2

: 32MP f/2.2 Batarya : 6000mAh, 25w hızlı şarj

: 6000mAh, 25w hızlı şarj Yazılım : Samsung One UI 5.1, Android 13

: Samsung One UI 5.1, Android 13 Boyut ve ağırlık: 164,9 x 77,3 x 8,4 mm, 199g

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Samsung Galaxy F54 5G tanıtıldı: İşte özellikleri