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Vodafone Türkiye’de beklenmedik değişiklik

Vodafone Türkiye tepe yönetiminde beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Görevden ayrılan Ender Buruk’un yerine Engin Aksoy’un göreve atandığı duyuruldu. İşte detaylar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vodafone Türkiye’de beklenmedik değişiklik
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Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2014 yılından bu yana yürütmekte olan Ender Buruk, görevini şirkette 2008 yılından bu yana yürütmekte olan Engin Aksoy’a devretti. Engin Aksoy’un eski pozisyonuna (Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığ) ise aynı zamanda Ticari Operasyonlar İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten M. Sinan Kızıldağ vekaleten üstlendi.

Vodafone Türkiye'ye Nisan 2008’de Bireysel İş Birimi Direktörü olarak katılan ve daha sonra Bireysel ve KOBİ’den sorumlu Saha Satış Direktörü olarak görev alan Engin Aksoy, şirketin saha satış stratejilerinin belirlenmesinde ve satış kanallarının yapılandırılmasında ve gelişiminde çok önemli rol oynadı. Temmuz 2012’de Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Aksoy, bu görevde geçirdiği süre boyunca, kurumlar için Yarına Hazırım Platformunun ve Dijitalleşme Endeksinin başarılı şekilde hayata geçirilmesi, Akıllı Şehirler konsepti ile Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük edilmesi, Red Fiber ve Esnek Tarifeler gibi yenilikçi ürün ve çözümlerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere birçok başarılı projeye liderlik etti.

Profesyonel yaşamına 1994 yılında Coca Cola İçecek'te başlayan Engin Aksoy, 1997 - 2000 yılları arasında Michelin‘de Satış Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2000 - 2008 döneminde Nike şirketinde önce Satış ve İş Birimi Yönetiminden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak, daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış Direktörü olarak çalıştı. Aksoy, evli ve bir kız çocuk babası.

Engin Aksoy’un yeni görevindeki sorumluluk alanları arasında; Bireysel Müşteriler Pazarlama Yönetimi, Marka ve Pazarlama Stratejisi, Bireysel Temel Ürünler ve Fiyatlandırma, Bireysel Müşteriler Değer Yönetimi ve Bireysel Servisler, girişimcilik programı Fikirçarkı, Sosyal İş Modelleri, Beşiktaş Segmenti, Etkinlik ve Sponsorluk, İnovasyon ile Medya Planlama birimleri yer alıyor.

DonanımHaber notu: Ender Buruk’un görevden ayrılması aslında bizim adımıza da beklenmedik bir gelişme oldu. Kendisi ile en son röportaj gerçekleştirenlerden biri de biz olmuştuk ancak bu değişiklik nedeni ile yaptığımız çekimi ne yazık ki yayınlayamıyoruz. Dileriz yeni dönem her iki taraf için de güzel gelişmelere vesile olur.


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asosyal mühendis 2 yıl en beğenilen
Turkcell pahalı
Vodafone yetersiz
T.Telekom tek başına iktidarlık peşinde.
Bu şekilde devam ederse rekabet denilen bir şey kalmaz. Ki görüyorum da ben 30GB için 59 lira veriyorum. Aynı fiyata Turkcell de 180 küsür lira. Vodafone da hiç yok. Geçende bi 50gb lık paket duyuruldu ama da şaka gibi 6 aylık bir paket.
İnşallah mobil tarafında bir düzenleme olur. Yoksa böyle devam etmez. Gelişmekte olan bir ülke için hiç iç açıcı değil. Bu şekilde teknolojiden ve bilgiden bahsedemeyiz. Bilgi sadece metin şeklinde değil video ve arşiv şeklinde de olabilir. Ben 20GB lık bilgiye isteğim yerden ulaşamıyorsam ve çok büyük paralar bayılmak zorunda kalıyorsam ne gereği var yapmamam daha iyi.
Turkcell pahalıVodafone yetersizT.Telekom tek başına iktidarlık peşinde.Bu şekilde devam ederse rekabet denilen bir şey kalmaz. Ki görüyorum da ben ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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s_mail 2 yıl
Vodafone Katarlara satıldı hadi geçmiş olsun. 2 ay içinde açıklanır.
2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 2 yıl
batsın bu vodafone. Tekel olsa yaygara yaparlar. Tüm operator hızları aynı ama düşük hızdalar. Kapsama şehir içinden bile çekmiyor.
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astegon 2 yıl
Vodafone Katarlılara felan satılmadı. Global bir markadan bahsediyoruz. Olsa olsa operasyonlarını durdurur ve şebekeyi devrederler. Ama öyle bir durum da yok bildiğim kadarıyla.
QNB, BeIN vs den sonra içimiz dışımız Katar oldu kusacağım artık.
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piyuv 2 yıl
Ben satılma değildi diye hatırlıyorum.
Vodafone Türkiye ile Vodafone Katar arasında iyi niyet anlaşması imzalandı diye haber okumuştum.
m.haberturk.com/...
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IIduayenaII 2 yıl
Vodafone da ne zamandır sıkıntılar vardı. Hem mobil hattım hem ev netim vodafone. Hattım Ankara da evimde çekmiyor. Belkide 100 defa aramışımdır. Adsl de sürekli kopuyor. Aradım modemden dediler 6 ay önce gittim asus un modemini aldım 170 liraya. Hala aynı komşudan modem aldım yine aynı. En sonunda bıktım bugün turkcell e taşıdım hattımı. İşlem bitsin netide taşıycam. 8 yıldır vodafone faturalı kullanıyordum ama son 1 senedir çok çektirdiler.
Bu arada 6 ay önce 170 e aldığım modem şuan 400 lira

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scoopi 2 yıl
Birileri el mi cektiryor napiyorlar anlamadim, once turkcell'de sureyya ciliv sonra gokhan ögut simdi de bu. Bir seyler donuyor ama kokusu cikar yakinda. Gerci ben siyasi oldugunu dusunuyorum, turkcell'de boyleydi en azindan.
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asosyal mühendis 2 yıl en beğenilen
Turkcell pahalı
Vodafone yetersiz
T.Telekom tek başına iktidarlık peşinde.
Bu şekilde devam ederse rekabet denilen bir şey kalmaz. Ki görüyorum da ben 30GB için 59 lira veriyorum. Aynı fiyata Turkcell de 180 küsür lira. Vodafone da hiç yok. Geçende bi 50gb lık paket duyuruldu ama da şaka gibi 6 aylık bir paket.
İnşallah mobil tarafında bir düzenleme olur. Yoksa böyle devam etmez. Gelişmekte olan bir ülke için hiç iç açıcı değil. Bu şekilde teknolojiden ve bilgiden bahsedemeyiz. Bilgi sadece metin şeklinde değil video ve arşiv şeklinde de olabilir. Ben 20GB lık bilgiye isteğim yerden ulaşamıyorsam ve çok büyük paralar bayılmak zorunda kalıyorsam ne gereği var yapmamam daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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rmbo7 2 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
Turkcell pahalı
Vodafone yetersiz
T.Telekom tek başına iktidarlık peşinde.
Bu şekilde devam ederse rekabet denilen bir şey kalmaz. Ki görüyorum da ben 30GB için 59 lira veriyorum. Aynı fiyata Turkcell de 180 küsür lira. Vodafone da hiç yok. Geçende bi 50gb lık paket duyuruldu ama da şaka gibi 6 aylık bir paket.
İnşallah mobil tarafında bir düzenleme olur. Yoksa böyle devam etmez. Gelişmekte olan bir ülke için hiç iç açıcı değil. Bu şekilde teknolojiden ve bilgiden bahsedemeyiz. Bilgi sadece metin şeklinde değil video ve arşiv şeklinde de olabilir. Ben 20GB lık bilgiye isteğim yerden ulaşamıyorsam ve çok büyük paralar bayılmak zorunda kalıyorsam ne gereği var yapmamam daha iyi.

Üstat o paket nasıl yapılıyor 59tl'ye
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korayalttantire 2 yıl
Her yeni gelen ayrı bir enkaz devralıyor. Sistem sorunlarıyla baş edemiyorlar. Durum çok vahim. Vodafone bana defalarca çok kötü deneyimler yaşattı. Babamın hattı var, ne zaman bir şey yapmaya çalışsam SİSTEM HATASI. Onu da taşıyoruz şimdi çok şükür.
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s_mail 2 yıl
Vodafone Katarlara satıldı hadi geçmiş olsun. 2 ay içinde açıklanır.
2 Yanıt Yanıtla +5
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asi_genc6134 2 yıl s_mail
s_mail
Vodafone Katarlara satıldı hadi geçmiş olsun. 2 ay içinde açıklanır.

Kaynak?
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man utd 2 yıl s_mail
s_mail
Vodafone Katarlara satıldı hadi geçmiş olsun. 2 ay içinde açıklanır.

Şu durumundan daha kötü olmaz herhalde..🤔
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