Vodafone Türkiye’de beklenmedik değişiklik

Vodafone Türkiye'ye Nisan 2008’de Bireysel İş Birimi Direktörü olarak katılan ve daha sonra Bireysel ve KOBİ’den sorumlu Saha Satış Direktörü olarak görev alan Engin Aksoy, şirketin saha satış stratejilerinin belirlenmesinde ve satış kanallarının yapılandırılmasında ve gelişiminde çok önemli rol oynadı. Temmuz 2012’de Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Aksoy, bu görevde geçirdiği süre boyunca, kurumlar için Yarına Hazırım Platformunun ve Dijitalleşme Endeksinin başarılı şekilde hayata geçirilmesi, Akıllı Şehirler konsepti ile Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük edilmesi, Red Fiber ve Esnek Tarifeler gibi yenilikçi ürün ve çözümlerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere birçok başarılı projeye liderlik etti.
Profesyonel yaşamına 1994 yılında Coca Cola İçecek'te başlayan Engin Aksoy, 1997 - 2000 yılları arasında Michelin‘de Satış Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2000 - 2008 döneminde Nike şirketinde önce Satış ve İş Birimi Yönetiminden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak, daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış Direktörü olarak çalıştı. Aksoy, evli ve bir kız çocuk babası.
Engin Aksoy’un yeni görevindeki sorumluluk alanları arasında; Bireysel Müşteriler Pazarlama Yönetimi, Marka ve Pazarlama Stratejisi, Bireysel Temel Ürünler ve Fiyatlandırma, Bireysel Müşteriler Değer Yönetimi ve Bireysel Servisler, girişimcilik programı Fikirçarkı, Sosyal İş Modelleri, Beşiktaş Segmenti, Etkinlik ve Sponsorluk, İnovasyon ile Medya Planlama birimleri yer alıyor.
DonanımHaber notu: Ender Buruk’un görevden ayrılması aslında bizim adımıza da beklenmedik bir gelişme oldu. Kendisi ile en son röportaj gerçekleştirenlerden biri de biz olmuştuk ancak bu değişiklik nedeni ile yaptığımız çekimi ne yazık ki yayınlayamıyoruz. Dileriz yeni dönem her iki taraf için de güzel gelişmelere vesile olur.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vodafone yetersiz
T.Telekom tek başına iktidarlık peşinde.
Bu şekilde devam ederse rekabet denilen bir şey kalmaz. Ki görüyorum da ben 30GB için 59 lira veriyorum. Aynı fiyata Turkcell de 180 küsür lira. Vodafone da hiç yok. Geçende bi 50gb lık paket duyuruldu ama da şaka gibi 6 aylık bir paket.
İnşallah mobil tarafında bir düzenleme olur. Yoksa böyle devam etmez. Gelişmekte olan bir ülke için hiç iç açıcı değil. Bu şekilde teknolojiden ve bilgiden bahsedemeyiz. Bilgi sadece metin şeklinde değil video ve arşiv şeklinde de olabilir. Ben 20GB lık bilgiye isteğim yerden ulaşamıyorsam ve çok büyük paralar bayılmak zorunda kalıyorsam ne gereği var yapmamam daha iyi.