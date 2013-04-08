Vodafone, Xperia Z'yi tarifeye ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak

Sony'nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonu Xperia Z, 1849 TL'lik peşin fiyat etiketiyle ülkemize giriş yaptı. Avea ve Turkcell'in yanı sıra, Xperia Z'yi müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone, cihazı Red abonelerine özel avantajlar ile tarifeye ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlar müşterileriyle buluşturacak.





1849 TL'lik peşin fiyatıyla ülkemize giriş yapan Xperia Z'nin rakiplerine göre, daha agresif bir fiyatlandırma politikasıyla sunulduğunu görüyoruz. 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan Xperia Z; 2 GB sistem belleği, 1080p ekranı, Exmor RS sensörüne sahip 13 megapiksellik kamerası, 7.9 mm kalınlığı, suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.





Mobil operatörlerin yanı sıra, çeşitli teknoloji mağazalarında da satışa sunulan Xperia Z'nin ülkemizdeki kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.