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Vodafone, Xperia Z'yi tarifeye ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak

6 yıl
1,3b
1
42
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone, Xperia Z'yi tarifeye ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak
Sony'nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonu Xperia Z, 1849 TL'lik peşin fiyat etiketiyle ülkemize giriş yaptı. Avea ve Turkcell'in yanı sıra, Xperia Z'yi müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone, cihazı Red abonelerine özel avantajlar ile tarifeye ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlar müşterileriyle buluşturacak.

1849 TL'lik peşin fiyatıyla ülkemize giriş yapan Xperia Z'nin rakiplerine göre, daha agresif bir fiyatlandırma politikasıyla sunulduğunu görüyoruz. 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan Xperia Z; 2 GB sistem belleği, 1080p ekranı, Exmor RS sensörüne sahip 13 megapiksellik kamerası, 7.9 mm kalınlığı, suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mobil operatörlerin yanı sıra, çeşitli teknoloji mağazalarında da satışa sunulan Xperia Z'nin ülkemizdeki kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

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cibicibi 6 yıl en beğenilen
MediaMarkt, darty, teknosa, gold, vatanbilgisayar fiyatları lazım bize. taahhütlü telofon almaya da karşıyız.
1 Yanıt Yanıtla +36
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D-KaoSee 6 yıl cryzboy43
cryzboy43

eger uk de yasasaydık 37 strelın verıp sınırsız dakka mesaj ve 1 gb ınternet
24 ay tahut ve 50 sterlın pesın sekınde bu tele sahıp olabılcektık
ama tr de yasadıgımız ıcın aynı tarıfeye 150 tl
bızmı cok zengınız anlamadım..

biz çok zengin felan değiliz arkadaşım. biz koyunuz koyun..
cryzboy43eger uk de yasasaydık 37 strelın verıp sınırsız dakka mesaj ve 1 gb ınternet24 ay tahut ve 50 sterlın pesın sekınde bu t...
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Yanıtla +18
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cryzboy43 6 yıl
eger uk de yasasaydık 37 strelın verıp sınırsız dakka mesaj ve 1 gb ınternet
24 ay tahut ve 50 sterlın pesın sekınde bu tele sahıp olabılcektık
ama tr de yasadıgımız ıcın aynı tarıfeye 150 tl
bızmı cok zengınız anlamadım..
eger uk de yasasaydık 37 strelın verıp sınırsız dakka mesaj ve 1 gb ınternet24 ay tahut ve 50 sterlın pesın sekınde bu tele sahıp olabılcektıkama tr d...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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sedoist 6 yıl
mipa90
Erchank
mipa90
Erchank
mipa90
Desmotes
enaz3posta fiyatin dusuk olma nedeni dandik olmasi mayistan itibaren dahada ucuzlar
neye dayanarak dandik olduğunu düşünüyorsunuz
bu yorumu ciddiyemi aldınız bırakın konuşuyor kendi kendine. 200 tl olsa off cok pahallı der baktıki fanı oldugu telden daha ıyı fıyata girdi.dıcek bısı bulamadı bunu dedi
Arkadas telefonu inceledimi bilmiyorun ama dun telefonu inceledim marmara forum teknosada. Daha standa gelmemisti telefon saticilar ile biraz muhabbetten sonra telefonu sorduk var dediler ve alip biraz inceledim. Pek anlamam ozellikerden ama butun kasmalar donmalar bu telefonda toplanmis gibi oyunlarda nasil tarayici performansi nasil bilmiyorum bakamadim. Ama tek bi gercegi var benim galaxy s2 telefonumun menu gecisleri daha hizli daha puruzsuz. Ayriyeten menusu donarak aciliyor ayarlarda cok olmasada asagi dogru inerken kasa kasa iniyor bu yuzden sony cokta basarili bir telefon yapmis diyemem. Arkasida o kadar kaliteli durmuyor resimlerdekine gore ve telefonun altinda bir barkod olmasi gercektende hos bisey degil goruntu kirliligi.
konusuna girde bi bak bakıyım 200 tane insan ufacık donma yok diyor sen s4 prolu telefon kasıyor dıyorsun. o kasıyorsa bırak s2 yi s3 bile yanından geçemez
Kimin ne dedigi beni ilgilendirmez ben gordugumu soylerim. Almayi dusundugum telefon buydu sonucta ama tek cihaza baksam tamam fakat iki cihaza baktim bir mor birde siyah rengine ikiside ayni sekildeydi. Sonucta her insan gordugune inanir bir insan gordugune degil herkesin dedigine inanirsa sikinti orada zaten. Ayriyeten s4 pro lu telefon kasarmi diyosun, goz var nizam var ben kasmasa niye buraya tutupta kasiyor bu telefon yaziyim bariz bir sekilde menu acilisinda saniyelik donmasi var. Ayarlara girdigimde asagi dogru inerken kasarak indi dedigim gibi. Tutupta sen bana kasarmi bu telefon diyosan bende sana kasiyor bu telefon derim. Sonucta gozlerimle gorduklerimemi sizlerin buraya yazdiklarinami inanayim. Tabi ki gordugume inanirim.
sende bana diosunki 1.2 ghz dc ve mali 400 gpu lu galaxy s2 daha seri o telefondan? valla ben s3 un bıle elımde nasıl donduguna kac defa sahıt olduysam s2 nın bana yag gıbı akıtıgını desende ınanmam. konusunda yuzlerce ınsan var kotu yanlarını yazan ama kasıyor dıyenını hıc gormedım. bunu kullanmayan bırınden duymak ılgınc gelıyor

Ahahah s2 daha üstün ve hızlı ha? :D Amacın ne bilmiyorum ama yorumların sadece güldürdü dostum. Senin bu telefonu eline aldığına inanmıyorum. Bari aç DH'nin detaylı ön incelemesi var oradan izle de sonra düşün acaba ne şekilde aşağılasam tutar diye. Boş yorum yapma diyecem de onu da aşmışsın sen. Yorduğun parmaklarına yazık.
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RevivaL 6 yıl
Bazıları için avantaj olabilir ama bana cazip gelmiyor
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BuZ-MaViSi 6 yıl
İngilterede askeri ücret ne kadar :)
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By.Apo 6 yıl
Xperia Z nin dandik ekranina ragmen bu kadar ragbet gormesi bilincsizligin gostergesi
+abi full hdmis ekrani
-alalim ozman
Sazan heryerde sazan
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madator 6 yıl
ee 50 sterlin 135 tl yapıyor avea da 1000dk 1000sms 2gb internet 145 tl çokda fark yok
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psyshock 6 yıl madator
madator
ee 50 sterlin 135 tl yapıyor avea da 1000dk 1000sms 2gb internet 145 tl çokda fark yok

Tl ye niye ceviriyorsun adamin parasi degerliyse onun sucumu o hissetmiyor bile cunku sterlinle maas aliyor 1000 sterlin alan adam ayda 20 de 1 ini bu telefona veriyor 1000 tl alan 8 de 1 ini boyle bakman lazim yoksa orda 1000 sterline yapilan ise burda 2800 lira maas vermiyorlar verseler senin bakis acin dogru plabilir
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ozdemireren 6 yıl
Telefonu bugun İnceledim, rüya gibi bir ekranı vardı.akıcı ve çok karizma idi. Lakin biraz iri bir alet. Kimse inanmasın 1080p Full HD ile 720p ekran arasında fark çok belirgin olmaz diyenlere. Nexus 4 ile vevodan Video karşılaştırdım fark çok belirgindi.
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umutkop 6 yıl
Uk nin derdi bizi gerdi
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umutkop 6 yıl
Uk nin derdi bizi gerdi
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yunuss.10 6 yıl
Telefonu 4-5 gündür kullanıyom, 4S'ten geçtim daha kötüleyecek yanını bulamadım. Cihazı daha hiç görmeden karalayanlar yok mu onları anlayamıyorum hayır arkadaş neyin kuyruk acısıdır bu ?
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raSe34 6 yıl
Her işte rakip olan 3 gsm operatörü konu telefon satmaya gelince hepsi aynı fiyata vermekte anlaşabiliyorlar. insanlar nasıl işine geldiğinde ayıya dayı diyor bunu görebiliyoruz. gerçekten dolandırıcılıktan başka birşey değil !
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umutarslan.com 6 yıl
cryzboy43

eger uk de yasasaydık 37 strelın verıp sınırsız dakka mesaj ve 1 gb ınternet 24 ay tahut ve 50 sterlın pesın sekınde bu tele sahıp olabılcektıkama tr de yasadıgımız ıcın aynı tarıfeye 150 tl bızmı cok zengınız anlamadım..


1sterlin 2.7TL değil mi 50 olsa 135TL yapıyor. 3240TL toplam bedel.telefon orda da pek ucuz değilmiş.
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