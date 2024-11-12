Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, 2024’ün Nisan-Eylül aylarını kapsayan yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin 6 aylık dönemdeki gelirleri, abone sayısı ve data kullanımı belli oldu.

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemde 42,1 milyar TL servis geliri elde etti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 15,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde servis gelirleri 20,8 milyar TL, FAVÖK ise 8 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Mobil abone sayısı

Şirketin mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre mobil abone sayısı aynı kaldı. M2M dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı 20,2 milyon olarak kayıtlara geçerken, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon oldu.

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Mobil data kullanımı

2024’ün Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemde toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 2.403 petabyte mobil data kullanılmıştı.

Vodafone’un e-ticaret platformu Her Şey Yanımda, 6 aylık dönemde 52 milyon ziyarete ulaşarak erişime açıldığı tarihten itibaren toplam ziyaret sayısında 275 milyona yaklaştı. Vodafone Pay’in toplam kullanıcı sayısı 8,3 milyona yükseldi.

Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,5 milyon olarak açıklandı. Aylık toplam işlem sayısı is 304 milyona yükseldi. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.



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