Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemde 42,1 milyar TL servis geliri elde etti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 15,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde servis gelirleri 20,8 milyar TL, FAVÖK ise 8 milyar TL olarak açıklanmıştı.
Mobil abone sayısı
Şirketin mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre mobil abone sayısı aynı kaldı. M2M dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı 20,2 milyon olarak kayıtlara geçerken, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon oldu.
Mobil data kullanımı
2024’ün Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemde toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 2.403 petabyte mobil data kullanılmıştı.
Vodafone’un e-ticaret platformu Her Şey Yanımda, 6 aylık dönemde 52 milyon ziyarete ulaşarak erişime açıldığı tarihten itibaren toplam ziyaret sayısında 275 milyona yaklaştı. Vodafone Pay’in toplam kullanıcı sayısı 8,3 milyona yükseldi.
Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,5 milyon olarak açıklandı. Aylık toplam işlem sayısı is 304 milyona yükseldi. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.
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Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir