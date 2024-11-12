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    Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

    Vodafone Türkiye, 2024'ün Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemi kapsayan sonuçlarını açıkladı. 6 aylık dönemdeki gelirler ve kullanıcı sayıları duyuruldu.          
    Vodafone 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, 2024’ün Nisan-Eylül aylarını kapsayan yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin 6 aylık dönemdeki gelirleri, abone sayısı ve data kullanımı belli oldu.

    Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemde 42,1 milyar TL servis geliri elde etti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 15,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde servis gelirleri 20,8 milyar TL, FAVÖK ise 8 milyar TL olarak açıklanmıştı.

    Mobil abone sayısı

    Şirketin mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre mobil abone sayısı aynı kaldı. M2M dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı 20,2 milyon olarak kayıtlara geçerken, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon oldu.

    Mobil data kullanımı

    2024’ün Nisan-Eylül aylarındaki 6 aylık dönemde toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 2.403 petabyte mobil data kullanılmıştı.

    Vodafone’un e-ticaret platformu Her Şey Yanımda, 6 aylık dönemde 52 milyon ziyarete ulaşarak erişime açıldığı tarihten itibaren toplam ziyaret sayısında 275 milyona yaklaştı. Vodafone Pay’in toplam kullanıcı sayısı 8,3 milyona yükseldi.

    Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,5 milyon olarak açıklandı. Aylık toplam işlem sayısı is 304 milyona yükseldi. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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