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    Vodafone, Türkiye'de 5.5G sunmaya hazır!

    Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G hayata geçtiği anda müşterilere 5.5G hizmeti sunulacağını duyurdu. Aksoy, yılın ikinci yarısında 5G hakkında düzenlemeler beklediğini ifade etti.
    Vodafone, Türkiye'de 5.5G sunmaya hazır! Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G teknolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vodafone Türkiye’nin 5.5G hizmeti vermeye hazır olduğunu ifade etti.

    Yılın ikinci yarısında 5G ile ilgili düzenlemeler yapılabileceğini ifade eden Aksoy, 5G frekans tahsislerinin, yatırımlar ve yükümlülükler düşünülerek doğru bir yapıyla ve hızla ihale edilmesini beklediklerini söyledi.

    Aksoy, 5G frekansı tahsil edilene kadar 700 MHz frekansının şimdiden kullanıma açılmasının faydalı olacağını düşündüklerini ifade etti. 700 MHz frekansının açılmasıyla birlikte kullanıcıların mobil internet hızında ve kapasitesinde artış yaşanacak. 

    Vodafone 5.5G'ye hazır!

    Vodafone’un 5.5G’ye hazır olduğuna vurgu yapan Aksoy, şunları söyledi:

    “Biz bugün Türkiye'de 5,5G lansmanı yapmaya hazırız. Sayın Bakanımızın açıkladığı takvime paralel ihale olduğunda, 5G vatandaşa ulaştığında biz aslında Vodafone Türkiye olarak müşterilerimize 5,5G hizmeti vermiş olacağız. Buna hem globaldeki deneyimimizle hazırız hem de Türkiye'de bunun testlerini yaptık. Teknik altyapımız hazır, şu an bu hizmeti Türkiye'de verebilecek durumdayız. 5G Türkiye'de hayata geçtiği anda Türkiye'de müşterilerimize 5,5G hizmeti sunacağız.”

    Ortak fiber altyapı çağrısı

    Vodafone CEO’su Engin Aksoy, ortak fiber altyapı çağrısı yaptı. Ortak fiber altyapı şirketi kurularak fiber altyapının tek şirket üzerinden tüm internet servis sağlayıcılara paylaşılması gerektiğini belirtiyor.

    Fiber altyapı hakkındaki lisansın 2026’da sona ereceğini belirten Aksoy, “Bir ortak fiber altyapı şirketinin kurulmasının ve yapısal ayrışma sağlanarak altyapının ayrı bir işletme modeline geçmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Burada da 2026'da sona erecek bir lisans söz konusu. Buradaki düzenlemelerin de hakkaniyetle yapılması gerek. Önümüzdeki 20 yılda sektörde adil rekabet olabilmesi için bugün yapılacak ihalenin şartları çok önemli. Fiberde ortak altyapı şirketi kurulması için şu an gerekli ortam var. Ortak altyapı şirketinin kurulması demek, Türkiye'ye yapılan yatırımların katlanması anlamına gelir, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar.” dedi.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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