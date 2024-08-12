Vodafone, Türkiye'de 5.5G sunmaya hazır!

Yılın ikinci yarısında 5G ile ilgili düzenlemeler yapılabileceğini ifade eden Aksoy, 5G frekans tahsislerinin, yatırımlar ve yükümlülükler düşünülerek doğru bir yapıyla ve hızla ihale edilmesini beklediklerini söyledi.
Aksoy, 5G frekansı tahsil edilene kadar 700 MHz frekansının şimdiden kullanıma açılmasının faydalı olacağını düşündüklerini ifade etti. 700 MHz frekansının açılmasıyla birlikte kullanıcıların mobil internet hızında ve kapasitesinde artış yaşanacak.
Vodafone 5.5G'ye hazır!
Vodafone’un 5.5G’ye hazır olduğuna vurgu yapan Aksoy, şunları söyledi:
“Biz bugün Türkiye'de 5,5G lansmanı yapmaya hazırız. Sayın Bakanımızın açıkladığı takvime paralel ihale olduğunda, 5G vatandaşa ulaştığında biz aslında Vodafone Türkiye olarak müşterilerimize 5,5G hizmeti vermiş olacağız. Buna hem globaldeki deneyimimizle hazırız hem de Türkiye'de bunun testlerini yaptık. Teknik altyapımız hazır, şu an bu hizmeti Türkiye'de verebilecek durumdayız. 5G Türkiye'de hayata geçtiği anda Türkiye'de müşterilerimize 5,5G hizmeti sunacağız.”
Ortak fiber altyapı çağrısı
Vodafone CEO’su Engin Aksoy, ortak fiber altyapı çağrısı yaptı. Ortak fiber altyapı şirketi kurularak fiber altyapının tek şirket üzerinden tüm internet servis sağlayıcılara paylaşılması gerektiğini belirtiyor.
Fiber altyapı hakkındaki lisansın 2026’da sona ereceğini belirten Aksoy, “Bir ortak fiber altyapı şirketinin kurulmasının ve yapısal ayrışma sağlanarak altyapının ayrı bir işletme modeline geçmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Burada da 2026'da sona erecek bir lisans söz konusu. Buradaki düzenlemelerin de hakkaniyetle yapılması gerek. Önümüzdeki 20 yılda sektörde adil rekabet olabilmesi için bugün yapılacak ihalenin şartları çok önemli. Fiberde ortak altyapı şirketi kurulması için şu an gerekli ortam var. Ortak altyapı şirketinin kurulması demek, Türkiye'ye yapılan yatırımların katlanması anlamına gelir, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar.” dedi.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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