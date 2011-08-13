Vodafone, ayda 19TL'ye iPhone 3Gs'i satışa sunuyor

Apple'ın 5.Nesil iPhone'un yanı sıra iPhone 3Gs'in üretimine devam ederek daha uygun fiyattan iPhone sahibi olmak isteyen kullanıcılara çözüm sunacağı konuşula dursun, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone, sınırlı bir süre için ayda 19 TL karşılığında iPhone 3Gs (8GB)'ı Vodafone Cep Merkez'lerinden satışa sunuyor.

Apple'ın iOS 5 ile destek vermeye devam edeceği iPhone 3Gs'e Vodafone'un son kampanyasıyla birlikte 79 TL olan Red Mini, 99 TL olan Red ya da 149 TL olan Red+ tarifelerinden birini seçerek 24 ay ödeme yapmayı taahhüt eden aboneler, 19 TL'lik ek ödemeyle birlikte sahip olabilecekler.

Red tarifeleri dışında herhangi bir tarife kullanmak isteyen kullanıcıları da unutmayan Vodafone, 24 ay süresince aylık 250 MB ya da 1GB'lık internet paketi kullanmayı taahhüt eden kullanıcılara iPhone 3Gs'e sırasıyla aylık 45 ve 55 TL'ye sahip olabilme imkanı sunuyor.