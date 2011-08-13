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Vodafone, ayda 19TL'ye iPhone 3Gs'i satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
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78
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 5.Nesil iPhone'un yanı sıra iPhone 3Gs'in üretimine devam ederek daha uygun fiyattan iPhone sahibi olmak isteyen kullanıcılara çözüm sunacağı konuşula dursun, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone, sınırlı bir süre için ayda 19 TL karşılığında iPhone 3Gs (8GB)'ı Vodafone Cep Merkez'lerinden satışa sunuyor.

Apple'ın iOS 5 ile destek vermeye devam edeceği iPhone 3Gs'e Vodafone'un son kampanyasıyla birlikte 79 TL olan Red Mini, 99 TL olan Red ya da 149 TL olan Red+ tarifelerinden birini seçerek 24 ay ödeme yapmayı taahhüt eden aboneler, 19 TL'lik ek ödemeyle birlikte sahip olabilecekler.

Red tarifeleri dışında herhangi bir tarife kullanmak isteyen kullanıcıları da unutmayan Vodafone, 24 ay süresince aylık 250 MB ya da 1GB'lık internet paketi kullanmayı taahhüt eden kullanıcılara iPhone 3Gs'e sırasıyla aylık 45 ve 55 TL'ye sahip olabilme imkanı sunuyor.


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golgeee 8 yıl en beğenilen
79+19 minimum bu rakamsa bence hiç cazip değil.
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DH Misafiri 7 yıl
Bi şey sorucam gidip hattı 0 aldığımız gibi hemen verirlermi telefonu tahaütle acil cevap.şimdiden teşekkür
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DH Misafiri 8 yıl
dışarıda taksikle daha ucuza alabileceğimiz telefonları akılları sıra kampanya yaparak kakalamaya çalışıyorlar.sakın ola 24 ay anlaşalı olarak hiç bir operatorden telefon almayın tabi sacacak paranız cook değilse...yazıktır ya sömürdüler ülkeyi..sadece şu karları olmuştur adım başı bir telefoncu oldu..yani cok kişi ekmek yiyo bu işten...
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bluerdem 8 yıl
peki bu 3gs 8 gb'lıklarda beyaz renk var mı acaba?_
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DH Misafiri 8 yıl
şimdi x bir öper atatörün sitesinde a telefonu ayda 66 liraya bu telefon piyasada 1000 tl hesaplıyorum öper atatördem aldığım zaman daha fazla para ödüyecem kaldıki ben bu adamlara ayda 45 lira tel masrafı ödüyorum bide bunun üstüne arkadailara 66 tl ödeyecem kampanyaya bak muhteşem...
deseki kardeşim sen bize ayda 50 lira keriz gibi ödüyon 20 lira daha öde al şu telefonu anlıycaz yok üstüne ödeyecen ...iyide dışarıda daha ucuza veya aynı fiyada aldığım telefonu senden niye 24 ay anlaşmalı alayım ..
..
ne deyim bizim gibi kerizler oldukca daha cook güzel kampanyalar olur..
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SaatliBomba 8 yıl
3gs nin modası bitti 4g için lazım bu kampanya
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Red_devil33 8 yıl
galaxi gio varken gereksiz
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Xena_88 8 yıl
zaten aylık 45-50 tl fatura ödüyordum bu kampanya bana uyar ancak iphone a karşı ciddi bir antipatim var bunu nasıl aşıcam onu bilmiyorum
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caglet 8 yıl
20 lira süper sayılabilir.daha doğrusu süper ama ynaında en az 70-80 liralık fatura alanlara veriyorlar. vodafone tam kazıkcı bıde turk telekoma dersiniz.
Vodafonede htc flyer 1800 tl
Türk Telekomda Motorola xoom 1980 tl (oda içinde kılıf var diye)
yani arada 180 tl bi fark var Hangisi daha kazıkcı ?
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photo sir 8 yıl
güzel cihaz ama toplamda yine yüklü bi fiyat binmiş oluyor
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Özgür Güneş 8 yıl
aylık 50 tl fatura verıyorum konusmak ıcın, vodafone a gecıp iphone mu alsam :S ?
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anlhcylmz 8 yıl Özgür Güneş
RYAN7R

aylık 50 tl fatura verıyorum konusmak ıcın, vodafone a gecıp iphone mu alsam :S ?


kardes ben kız arkadaşim yüzünden türkcelde her ay 80 lira fatura ödüodum konusmakdan sora arkadaşim vodafoneyi önerdi gittim 55 liralik tarife aldim 750 dkka + vodafone sınırsız ev iş cep falan iphone 4 ile birlikte aylik 130 lira ödüyorum ortalama sınrısız net sınırsız mesajlaşma kız arkadaşimda vodafone olduğu için sınırsız konuşma çok memnumum başka türlü iphone 4e 1700 1800 lira bayılamazdim 1600 liraya gelmiş oldu iphone hemde vodafne güzel bi operator cekmeme olayina gelince interneti biraz yavaş sınırsız olduğu için yalan yok nette doya doya gezemessin ama sunu gönül rahatlığıyla söylerim operatör cekim gücü oalrak ideal kuytu yerlerde cok iyi değil ama pişman bırakmaz yeni operatör daha türkiyede 2 yıldır yaygın herkes vodafoneyi konusuyor eminimki 24 ay taahüt ypaip taahütünüz bittiginde vodafone cok iyi yerlerde olucak tekrar taahüt yapacaksınız :))
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cedric... 8 yıl
İnternet paketleri ne kadar bilmiyorum ama 250 mblik paket uygunsa aylik 55 tlye cihaz gayet uygun suan iphone 3gsin taksitleri devam ediyo 12 ay 125 tl :)
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civilbugra 8 yıl
Bence bir iki hafta sonra bütün tarifelere açarlar htc wildfire s de öyle oldu yanlış hatırlamıyorsam
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Kabuska 8 yıl civilbugra
civilbugra
Bence bir iki hafta sonra bütün tarifelere açarlar htc wildfire s de öyle oldu yanlış hatırlamıyorsam

Zaten açık diğer tarifelere. Ancak 250 mb internet paketi almanız gerekiyor. Bir de 55tl diger paketlere aylık.
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