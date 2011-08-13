Vodafone, ayda 19TL'ye iPhone 3Gs'i satışa sunuyor

Apple'ın 5.Nesil iPhone'un yanı sıra iPhone 3Gs'in üretimine devam ederek daha uygun fiyattan iPhone sahibi olmak isteyen kullanıcılara çözüm sunacağı konuşula dursun, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone, sınırlı bir süre için ayda 19 TL karşılığında iPhone 3Gs (8GB)'ı Vodafone Cep Merkez'lerinden satışa sunuyor.
Apple'ın iOS 5 ile destek vermeye devam edeceği iPhone 3Gs'e Vodafone'un son kampanyasıyla birlikte 79 TL olan Red Mini, 99 TL olan Red ya da 149 TL olan Red+ tarifelerinden birini seçerek 24 ay ödeme yapmayı taahhüt eden aboneler, 19 TL'lik ek ödemeyle birlikte sahip olabilecekler.
Red tarifeleri dışında herhangi bir tarife kullanmak isteyen kullanıcıları da unutmayan Vodafone, 24 ay süresince aylık 250 MB ya da 1GB'lık internet paketi kullanmayı taahhüt eden kullanıcılara iPhone 3Gs'e sırasıyla aylık 45 ve 55 TL'ye sahip olabilme imkanı sunuyor.
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deseki kardeşim sen bize ayda 50 lira keriz gibi ödüyon 20 lira daha öde al şu telefonu anlıycaz yok üstüne ödeyecen ...iyide dışarıda daha ucuza veya aynı fiyada aldığım telefonu senden niye 24 ay anlaşmalı alayım ..
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ne deyim bizim gibi kerizler oldukca daha cook güzel kampanyalar olur..
Vodafonede htc flyer 1800 tl
Türk Telekomda Motorola xoom 1980 tl (oda içinde kılıf var diye)
yani arada 180 tl bi fark var Hangisi daha kazıkcı ?
kardes ben kız arkadaşim yüzünden türkcelde her ay 80 lira fatura ödüodum konusmakdan sora arkadaşim vodafoneyi önerdi gittim 55 liralik tarife aldim 750 dkka + vodafone sınırsız ev iş cep falan iphone 4 ile birlikte aylik 130 lira ödüyorum ortalama sınrısız net sınırsız mesajlaşma kız arkadaşimda vodafone olduğu için sınırsız konuşma çok memnumum başka türlü iphone 4e 1700 1800 lira bayılamazdim 1600 liraya gelmiş oldu iphone hemde vodafne güzel bi operator cekmeme olayina gelince interneti biraz yavaş sınırsız olduğu için yalan yok nette doya doya gezemessin ama sunu gönül rahatlığıyla söylerim operatör cekim gücü oalrak ideal kuytu yerlerde cok iyi değil ama pişman bırakmaz yeni operatör daha türkiyede 2 yıldır yaygın herkes vodafoneyi konusuyor eminimki 24 ay taahüt ypaip taahütünüz bittiginde vodafone cok iyi yerlerde olucak tekrar taahüt yapacaksınız :))
Zaten açık diğer tarifelere. Ancak 250 mb internet paketi almanız gerekiyor. Bir de 55tl diger paketlere aylık.
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