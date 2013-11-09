Vodafone mağazasındaki teşhir ürünü iPad Air alev aldı

Dönem dönem şarj cihazlarından dolayı alev alan elektronik cihazlar kervanına iPad Air de katıldı. Hem de bu sefer Vodafone'un kendi mağazasında.

Yerel yayın organlarının haberlerine göre Canberra, Avustralya'da bulunan Vodafone'un bir mağazasında teşhir amaçlı kullanılan iPad Air'ın Lighting portundan bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde yoğunlaşan kıvılcımlarla şarj bölümü alev alırken, çalışanların müşterileri hızla dışarı çıkarttığı ve olaya ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi.

Kimsenin yaralanmadığı olay üzerine Apple'ın, gecikmeden mağazaya temsilci gönderip olayın başladığı iPad Air ve diğer demo iPad Air'ları incelemeyi aldığı ifade edildi.

Daha önceleri de birçok defa meydana gelen şarj cihazından alev alma olaylarında üreticiler, 3.parti şarj cihazlarının kullanılmasından dolayı sorunun baş gösterdiğinin altını çiziyordu. Vodafone'un mağazasında meydana gelen bu olayda iPad Air'da orjinal mi yoksa 3.parti şarj cihazı mı kullanıldığı şimdilik bilinmiyor; ancak Vodafone'un Apple'ın uzun yıllardır iş ortağı olduğu düşünüldüğünde 3.parti şarj cihazı kullanılmış olma ihtimali oldukça düşük.

http://www.news.com.au/technology/gadgets/vodafone-store-evacuated-after-ipad-explodes/story-fn6vigfp-1226755945189