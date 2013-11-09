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Vodafone mağazasındaki teşhir ürünü iPad Air alev aldı

5 yıl
2,4b
1
90
iPad
Shady
Haber Editörü
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Vodafone mağazasındaki teşhir ürünü iPad Air alev aldı

Dönem dönem şarj cihazlarından dolayı alev alan elektronik cihazlar kervanına iPad Air de katıldı. Hem de bu sefer Vodafone'un kendi mağazasında.

Yerel yayın organlarının haberlerine göre Canberra, Avustralya'da bulunan Vodafone'un bir mağazasında teşhir amaçlı kullanılan iPad Air'ın Lighting portundan bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde yoğunlaşan kıvılcımlarla şarj bölümü alev alırken, çalışanların müşterileri hızla dışarı çıkarttığı ve olaya ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi.

Kimsenin yaralanmadığı olay üzerine Apple'ın, gecikmeden mağazaya temsilci gönderip olayın başladığı iPad Air ve diğer demo iPad Air'ları incelemeyi aldığı ifade edildi.

Daha önceleri de birçok defa meydana gelen şarj cihazından alev alma olaylarında üreticiler, 3.parti şarj cihazlarının kullanılmasından dolayı sorunun baş gösterdiğinin altını çiziyordu. Vodafone'un mağazasında meydana gelen bu olayda iPad Air'da orjinal mi yoksa 3.parti şarj cihazı mı kullanıldığı şimdilik bilinmiyor; ancak Vodafone'un Apple'ın uzun yıllardır iş ortağı olduğu düşünüldüğünde 3.parti şarj cihazı kullanılmış olma ihtimali oldukça düşük.


http://www.news.com.au/technology/gadgets/vodafone-store-evacuated-after-ipad-explodes/story-fn6vigfp-1226755945189 Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Apple:Siz sarja takmasini bilmiyorsunuz.
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e-Militarist 5 yıl
Yarım elma, alev alma.
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ilk4y 5 yıl
Tim cook'un soyadını değiştirmesi gerekicek.
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HunterMystic 5 yıl
bencede haber asılsız. resim gercekse o hale gelene kadar mağaza çalışanları oturup izlemeleri gerekir.
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kudretozbay 5 yıl
Tablet yakmasini en iyi biz biliriz -Apple
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Burak1916 5 yıl
wolf silver
Apple:Siz sarja takmasini bilmiyorsunuz.

Bu apple da bizim başbakan gibi zaten biz hiçbirşeyi bilmiyoruz :)
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HAAltuntas 5 yıl
iPad Air'in karizması vardı bende ama biraz zarar gördü sanki. Umarım benzer vakalar yaşanmaz.
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Nuverti 5 yıl
Air da alev alabilir baymtarya ayni islemci guclu.
O islemci enerjiye daha cok ihtiyac duyacaktir. Bilmiyorum o batarya ne kadar saglikli.
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senersongur 5 yıl
ipad Fire candır.
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cikopelo 5 yıl
Aynen fotoğraf daki urun ipad air degil.
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Masterbronze12 5 yıl
Eski haber ama gösterdiğiniz kaynakta sadece iPad alev aldı diyor. iPad air'ın adı bile geçmiyor. Haber yaparken kaynaklarınızı doğru veriseniz seviniriz. En azından güvenilir bir haber sitesi olursunuz.
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warcraftx 5 yıl
İyi ki alıpta elimizde patlamadı...
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warcraftx 5 yıl
İyi ki alıpta elimizde patlamadı...
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