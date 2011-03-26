Vodafone ve Turkcell'in "tüketici hakları" kavgası

Ülkemizin lider iletişim şirketlerinden Turkcell ve Vodafone, birbirlerini suçlayan açıklamalarla yeni bir tartışmanın tarafları oldular. Her iki operatör de bugünlerde benzer reklam kampanyaları ile gündeme geliyorlar. Turkcell "Cep Anayasası", Vodafone ise " Tüketici Hakları Bildirgesi" ile abonelerine sundukları kararlar bütününü sıralıyorlar.
Vodafone hazırladığı basın bülteninde rakibi Turkcell'i hedef alarak, 2009 yılında başlattığı müşteri memnuniyetine odaklı uzun dönem staratejik programını taklit ettiğini öne sürerek hukuki süreci başlattığını duyurdu. Vakit kaybetmeden karşı açıklama yapan Turkcell ise Vodafone'un kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını iddia etti.
Cep Anayasası için temellerin 2009 sonunda attığını belirtilen Turkcell, konuyla ilgili olarak Vodafone'a ihtar yolladığını ekliyor ve hukuki haklarını kullanacağını belirtiyor. Teknoloji yarışıyla gündeme gelmelerini dilediğimiz Vodafone ve Turkcell'in birbirleri hakkında yaptıkları basın açıklamaları şu şekilde;
Vodafone;
"Vodafone Türkiye, Ocak 2009 itibariyle başlattığı “müşteri memnuniyetine odaklı” uzun dönemli stratejik programının mihenk taşı olarak uygulamaya koyduğu “Vodafone Tüketici Hakları Bildirgesi” kampanyasının, taklit edilerek kullanıldığı gerekçesiyle Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş aleyhinde 17 Mart 2011 tarihinde hukuki süreci başlatmıştır.
Vodafone Türkiye, son 2 yıldır aralıksız sürdürdüğü müşteri memnuniyetine odaklı stratejik programı sayesinde iş sonuçlarında büyük bir başarı kaydetmiştir. Bu dönemde istikrarla uyguladığı “müşteri memnuniyeti programı” sayesinde, şirket numara taşımada iki yıldır arka arkaya açık ara liderliğini koruyarak, numara taşımanın başlangıcı olan Kasım 2008'den bugüne Vodafone'a taşınan 10 milyonu aşkın numara ile “numara taşımada en çok tercih edilen operatör” konumunu pekiştirmiştir.
Vodafone Türkiye, kendisini başarıya taşıyan “müşteri memnuniyetine odaklılık” yaklaşımını kamuoyuna daha etkin ve kapsamlı bir biçimde anlatmak amacıyla geliştirdiği “Tüketici Hakları Bildirgesi” kampanya fikrini yaklaşık bir yıl önce oluşturmuştur. Bu kampanyadaki vaadlerini somutlaştırmak üzere titizlikle yürüttüğü çalışma programını tamamlamış ve ardından reklam kampanyası olarak sunmuştur.
Vodafone Türkiye, söz konusu kampanyasının lansmanı esnasında taklit edilerek "Cep Anayasası" adı altında kullanılmasının yasal yaptırım gerektirdiğini bir ihtarname ile muhatap firmaya bildirerek bu durumun derhal düzeltilmesini ihtar etmiştir.
Bir yandan yasal haklarımızı yüce Türk adaleti önünde ararken, diğer yandan koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlayacak ve tüketici haklarını gözetecek faaliyetlerimizi bu güne kadar olduğu gibi etik, kesintisiz ve rekabetçi olarak devam etme kararlılığında olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Turkcell;
"Vodafone'un özellikle son iki seneyi aşkın süredir Türkiye'de izlediği basın ve reklam iletişiminin adil rekabet şartlarını ihlal edici, kamuoyunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yanıltıcı unsurlar içerdiğini büyük bir üzüntü ile gözlemliyoruz.
Turkcell, gerek mobil numara taşıma rakamları, gerekse Türkiye'ye yaptıkları yatırım miktarı bilgileriyle kamuoyunu yanıltan Vodafone'u, rekabet ilkelerine ve iş etiğine aykırı hareket ettiğinden yola çıkarak pek çok yetkili merci nezdinde hukuki girişimler yaparak uyarmıştır. Yetkili Kurum ve Kurullar tarafından uyarılan Vodafone'un iletişim stratejisinde değişiklik yapmadığı hayretle izlenmektedir.
Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 17 yıllık tarihinde müşteriyi her zaman odağına alarak, musterilerine daha fazla avantaj sunacak girşimlerde bulunarak rekabete de örnek olmuştur.
Bugün Cep Anayasası olarak bilinen kararlar bütünün temeli, 29 Aralık 2009 tarihinde şirketin tüm birimlerinden yöneticilerin ve halkla ilişkiler danışmanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği iç toplantıda atılmış, bir çeşit ‘müşteri manifestosu' üzerinde çalışılma kararı alınmış, toplantı raporları ile tüm katılımcılara da duyurulmuştur.
Turkcell müşterisi için yapmış olduğu bu girişimi çalışanlarına iç lansman toplantıları ile 5 Temmuz 2010'da duyuran Şirketimiz, Vodafone Türkiye'nin yaptığı dayanaksız suçlamalar kapsamında, hatta bu fikrin Turkcell'e ait olduğunu belirler nitelikteki belgeler ile birlikte gerekli ihtarı kendilerine hukuki yollar ile iletmiştir.
Ülkemizin en değerli şirketlerinden biri olan Turkcell'in itibarını zedelemeye yönelik mesnetsiz ve yanıltıcı iddialar karşısında hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."Hangi operatörü kullanıyorsunuz ? Oy Ver 2006 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Telefon şirketleri ne satıyor? konuşma süresi,Yani sadece 1 tane maliyet var,peki neden kendilerinin bile bilmediği kadar kampanya var?
"Saniyesi saniyesine" diye tarife var,demek saniye bazında fiyatlandırma yapılabiliniyor,neden 30 saniyede bir yada dakikada bir ücretlendirme yapılıyor.
hanginiz süreleri topluyor?süre hesaplıyor yada detayları takip ediyor? %99.9 unuz yapmıyor.sadece sonuca bakıyorsunuz.30milyon abone olsa 1 kuruştan hesap yapsanız aylık nekadar yapıyor?
başıma geldi turkcell de 100 yüklemiştim 2kontör vardı eksildi.mesaj yazdım geri döndüler.suçlu benmişim,hiç olmadığım bir gruba üyemişim, ne grubu diyorum gruba üye olmuşsunuz iptal yazın bilmem kaça gönderin,5 kere kısır döngü konuşma ve lanet olsun dedim gönderdim mesajı sonuç mu? :D:D:D geri verdikleri 2kontör gitti :D:D:D üye olmadığım üyelikten çıkmak için ücret ödedim
telecom a gelince ortalama 15tl sorma ver parası,hiç bir karşılığı yok,ne hizmet nede mal.hesap çok basit kaç tane abonesi var diyelim ki
30,000,000 Abone sayısı
15 TL. sorma ver
450,000,000 TL AYLIK misler gibi kılçıksız en beleşinde cebinizden alınan para.Bende yok hepsini iptal ettirdim
mahkemeye verseniz yıllarca uğraşır vakit ve para kaybedersiniz,sağlığınız cabası. Ülkemin hali bu işte, soygunculara karşı kendini kendin koru.Tüketici hakları var çok şükür onada ben gidip hakkımı arıyacağım ki belki hakkımı geri verebilirler.
Ne yapabiliriz? Demokratik hakkımız olan boykot.ne olur demeyin. unutturdukları atasözümüz "DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR" sizde bir damla olun ve gölü oluşturalım.kendi adıma yaptığım. sabit telefonların hepsini iptal ettirdim.cep telefonuda en az para verilen tarifede ve aşmıyorum
parada sizin keyifte sizin ya sizde uygularsınız ve hepimiz kazanırız yada böyle söylenmelere devam eder dururuz.
türkiyede dolu bir 0 a4 2.0 tfsi almak yaklaşık 60 bin euro civarı bir para yapıyor hatta daha fazla çünkü sadece quattro s-tronic getiriyorlar, amerikada ise türkiyede olmayan donanımlarıyla full almak ne varsa doldurmak yani aynı motor için ve daha iyi bir şanzumanla 47 bin dolar oluyor, üstüne kalan paraya da havuzlu falan geniş evini alıp floridadan döşeyebiliyorsun mobilyası elektroniği vs., şikayet etmek bu ülkede hiçbir işe yaramaz yani, burda yeni araba alabildiğin paraya orda hayat kuruyorsun, bu kadar da net bir durum var, sadece telekom olsa gene iyi, benzin desen ayrı bir dert, yiyecek eti sütü desen ayrı bir dert, unutturdukları sadece atasözleri değil yani merak etme
ayrıca aveanın reklamı da yine her zamanki gibi çok salakça olmuş
Terbiyesizlik olur.
kalite olarak turckellvodafoneavea
turkcell geçerten kaliteli ama pahalı,vodafone yeni olmasına rağmen aveadan daha iyi hizmet veriyo ve fiyat olarak avea ile yarışıyo.
Operatörlerde vodafone internet işine iyi sardı,8liraya sınırsız net veriyo.Bence turkcell vodafone ve avea bu hizmeti yaygınlaştırsalar ve hızını ortalama 1mb felan yapsalar inanın ttnetin paçaları tutuşur.Tek temennim cep operatörlerinin interneti ucuz seviyeye getirmeleri .Böylece evdeki adsli kapatabiliriz,en azından 20 liralık sabit ücreti de ödememişz oluruz.
aklıma gelmişken onu da yazıyım.Vodafone'nun pazara girmesi gerçekten iyi oldu.Turkcell fahiş fiyatları sona erdirmeye başladı,avea da kalitesini yükseltmeye çalışıyo.Rekabetin meyvelerini yemeye başladık ,Yaşasın rekabet..
Ve kaliteyi artırmak için sürekli yeni baz istasyonları kuruluyor gördüğüm kadarıyla
3g tatavası çıktığından beri evimizin hiç bir odasında tcell doğru düzgün çekmiyor, onuda geçtim evimin önündeki otobüs durağında bile çekmiyor(bknz bermuda şeytan üçgeni)
tcell e ilettiğimiz şikayetlerden sonra cevap şu şekilde oldu ;
"evet 3g ye geçildikten sonra baz istasyonları yenilendi, ancak bulunduğunuz muhit sadece sitelerden oluştuğu için baz istasyonu konumladıracak yer bulamıyoruz, site sakinleri baz istasyonuna karşı, eğer uygun bir yer biliyorsanız lütfen bizi haberdar edin"
yuh yahu daha ne diyim ben size, telefon çekmiyor yahu evde kafa atıyorum sinirden telefona adamın bana verdiği cevaba bak, uygun yer bulursanız söyle aga diyo, kafayı yemişler :S
genctarife de öncede 15 dk sı 50 kuruşa konuşmanın bir sınırı yoktu, sonradan 1200 dk sınır getirdiler, en son bu yıl 800 dk ya çektiler. ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorumki.
evet parayla rezillik buna deniyor
durumunuz şöyle birşey olabilir benimde başıma geldi telefonunuzda şebeke ayarları otomatikteyse şebeke 3g ye çekiyordur ama siz üye olmadığınız için sıkıntı yaşıyorsunuz ayarlarınızı otomatikten çıkarın...
wi-fi teknolojisinin son ürünü olan
mobil ad-hoc network sayesinde
mobil iletişim ücretsiz ve sınırsız olacak ! :)
tüketici hakları konusunda kavga çıkardı valla büyük iş.
bu ülkede tüketici haklarını kale alan 1 tane bile firma olduğuna inanmıyorum o ayrı.
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