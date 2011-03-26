Vodafone ve Turkcell'in "tüketici hakları" kavgası

Ülkemizin lider iletişim şirketlerinden Turkcell ve Vodafone, birbirlerini suçlayan açıklamalarla yeni bir tartışmanın tarafları oldular. Her iki operatör de bugünlerde benzer reklam kampanyaları ile gündeme geliyorlar. Turkcell "Cep Anayasası", Vodafone ise " Tüketici Hakları Bildirgesi" ile abonelerine sundukları kararlar bütününü sıralıyorlar.

Vodafone hazırladığı basın bülteninde rakibi Turkcell'i hedef alarak, 2009 yılında başlattığı müşteri memnuniyetine odaklı uzun dönem staratejik programını taklit ettiğini öne sürerek hukuki süreci başlattığını duyurdu. Vakit kaybetmeden karşı açıklama yapan Turkcell ise Vodafone'un kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını iddia etti.

Cep Anayasası için temellerin 2009 sonunda attığını belirtilen Turkcell, konuyla ilgili olarak Vodafone'a ihtar yolladığını ekliyor ve hukuki haklarını kullanacağını belirtiyor. Teknoloji yarışıyla gündeme gelmelerini dilediğimiz Vodafone ve Turkcell'in birbirleri hakkında yaptıkları basın açıklamaları şu şekilde;

Vodafone;

"Vodafone Türkiye, Ocak 2009 itibariyle başlattığı “müşteri memnuniyetine odaklı” uzun dönemli stratejik programının mihenk taşı olarak uygulamaya koyduğu “Vodafone Tüketici Hakları Bildirgesi” kampanyasının, taklit edilerek kullanıldığı gerekçesiyle Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş aleyhinde 17 Mart 2011 tarihinde hukuki süreci başlatmıştır.

Vodafone Türkiye, son 2 yıldır aralıksız sürdürdüğü müşteri memnuniyetine odaklı stratejik programı sayesinde iş sonuçlarında büyük bir başarı kaydetmiştir. Bu dönemde istikrarla uyguladığı “müşteri memnuniyeti programı” sayesinde, şirket numara taşımada iki yıldır arka arkaya açık ara liderliğini koruyarak, numara taşımanın başlangıcı olan Kasım 2008'den bugüne Vodafone'a taşınan 10 milyonu aşkın numara ile “numara taşımada en çok tercih edilen operatör” konumunu pekiştirmiştir.

Vodafone Türkiye, kendisini başarıya taşıyan “müşteri memnuniyetine odaklılık” yaklaşımını kamuoyuna daha etkin ve kapsamlı bir biçimde anlatmak amacıyla geliştirdiği “Tüketici Hakları Bildirgesi” kampanya fikrini yaklaşık bir yıl önce oluşturmuştur. Bu kampanyadaki vaadlerini somutlaştırmak üzere titizlikle yürüttüğü çalışma programını tamamlamış ve ardından reklam kampanyası olarak sunmuştur.

Vodafone Türkiye, söz konusu kampanyasının lansmanı esnasında taklit edilerek "Cep Anayasası" adı altında kullanılmasının yasal yaptırım gerektirdiğini bir ihtarname ile muhatap firmaya bildirerek bu durumun derhal düzeltilmesini ihtar etmiştir.

Bir yandan yasal haklarımızı yüce Türk adaleti önünde ararken, diğer yandan koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlayacak ve tüketici haklarını gözetecek faaliyetlerimizi bu güne kadar olduğu gibi etik, kesintisiz ve rekabetçi olarak devam etme kararlılığında olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Turkcell;

"Vodafone'un özellikle son iki seneyi aşkın süredir Türkiye'de izlediği basın ve reklam iletişiminin adil rekabet şartlarını ihlal edici, kamuoyunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yanıltıcı unsurlar içerdiğini büyük bir üzüntü ile gözlemliyoruz.

Turkcell, gerek mobil numara taşıma rakamları, gerekse Türkiye'ye yaptıkları yatırım miktarı bilgileriyle kamuoyunu yanıltan Vodafone'u, rekabet ilkelerine ve iş etiğine aykırı hareket ettiğinden yola çıkarak pek çok yetkili merci nezdinde hukuki girişimler yaparak uyarmıştır. Yetkili Kurum ve Kurullar tarafından uyarılan Vodafone'un iletişim stratejisinde değişiklik yapmadığı hayretle izlenmektedir.

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 17 yıllık tarihinde müşteriyi her zaman odağına alarak, musterilerine daha fazla avantaj sunacak girşimlerde bulunarak rekabete de örnek olmuştur.

Bugün Cep Anayasası olarak bilinen kararlar bütünün temeli, 29 Aralık 2009 tarihinde şirketin tüm birimlerinden yöneticilerin ve halkla ilişkiler danışmanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği iç toplantıda atılmış, bir çeşit ‘müşteri manifestosu' üzerinde çalışılma kararı alınmış, toplantı raporları ile tüm katılımcılara da duyurulmuştur.

Turkcell müşterisi için yapmış olduğu bu girişimi çalışanlarına iç lansman toplantıları ile 5 Temmuz 2010'da duyuran Şirketimiz, Vodafone Türkiye'nin yaptığı dayanaksız suçlamalar kapsamında, hatta bu fikrin Turkcell'e ait olduğunu belirler nitelikteki belgeler ile birlikte gerekli ihtarı kendilerine hukuki yollar ile iletmiştir.

Ülkemizin en değerli şirketlerinden biri olan Turkcell'in itibarını zedelemeye yönelik mesnetsiz ve yanıltıcı iddialar karşısında hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

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