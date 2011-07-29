Vodafone'dan Facebook'a özel telefon; Blue 555

ChaCha ve Salsa modelleriyle dünyada ilk defa "Facebook'a özel" akıllı telefon sunan HTC, bu alanda yalnız kalmayacak gibi görünüyor. 750 milyon civarındaki üye sayısı ile dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, cihaz üreticilerinin de iştahını kabartan çekim merkezi haline gelmiş durumda. Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinen Vodafone, kendi Facebook telefonunu hazırladı. Blue 555 model adını taşıyan yeni telefon, HTC'nin modellerinden farklı olarak Android yerine kendi işletim sistemini kullanıyor.

Tasarım özellikleriyle HTC'nin ChaCha modelini akıllara getiren Vodafone Blue 555, işletim sistemindeki Facebook entegrasyonuna ek olarak bir de Facebook butonuna sahip. 3G ve WiFi desteği olmayan ve internet bağlantısını EDGE üzerinden gerçekleştiren telefon, 2.4-inç boyutunda ekrana ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kameraya sahip. Facebook servislerine hızlı erişim, durum güncellemeleri, fotoğraf yükleme ve mesaj okuma gibi özelliklerin tamamını sunan QWERTY klavyeli telefon düşük maliyetli bir fiyatlandırma ile sunulacak. Gelen bilgilere göre Vodafone, Blue 555'i 60 Avro civarı bir fiyatla satacak.