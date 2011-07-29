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Vodafone'dan Facebook'a özel telefon; Blue 555

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,4b
1
30
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vodafone'dan Facebook'a özel telefon; Blue 555
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ChaCha ve Salsa modelleriyle dünyada ilk defa "Facebook'a özel" akıllı telefon sunan HTC, bu alanda yalnız kalmayacak gibi görünüyor. 750 milyon civarındaki üye sayısı ile dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, cihaz üreticilerinin de iştahını kabartan çekim merkezi haline gelmiş durumda. Dünyanın en büyük  telekomünikasyon şirketlerinen Vodafone, kendi Facebook telefonunu hazırladı. Blue 555 model adını taşıyan yeni telefon, HTC'nin modellerinden farklı olarak Android yerine kendi işletim sistemini kullanıyor.
Tasarım özellikleriyle HTC'nin ChaCha modelini akıllara getiren Vodafone Blue 555, işletim sistemindeki Facebook entegrasyonuna ek olarak bir de Facebook butonuna sahip.  3G ve WiFi desteği olmayan ve internet bağlantısını EDGE üzerinden gerçekleştiren telefon, 2.4-inç boyutunda ekrana ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kameraya sahip.  Facebook servislerine hızlı erişim, durum güncellemeleri, fotoğraf yükleme ve mesaj okuma gibi özelliklerin tamamını sunan QWERTY klavyeli telefon düşük maliyetli bir fiyatlandırma ile sunulacak. Gelen bilgilere göre Vodafone, Blue 555'i 60 Avro civarı bir fiyatla satacak. 

Vodafone'dan Facebook'a özel telefon; Blue 555
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Vodafone'dan Facebook'a özel telefon; Blue 555
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Vodafone'dan Facebook'a özel telefon; Blue 555
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penguen24 8 yıl en beğenilen
Çok satmaz ki bu, ne gerek var anlamıyorum bu telefonlara gereksiz bence
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DH Misafiri 7 yıl
ben kullanıom şuan gayette güzel bi telefon
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brkmania 7 yıl
her siteye ayrı telefon yapsınlar

bütün özelikleri bi alette toplamaya çalışıyolardı bunu başarınca tekrar geriye mi dönüyolar. face için telefon twitter için telefon.. deyip spesifikleşmesi saçma
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hoper01 8 yıl
Bence de tipi iğrenç, sırf feysbuk için alınmaz...
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SimonAdebisi 8 yıl
60 euro mu hani nerde direk alcam :D valla alcam soyleyin ne zaman nerde
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Recharged 8 yıl
Fiyatı ve kullanılabilir klavyesiyle çok satar ülkemizde gibime geliyor.
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kingo_disco 8 yıl
Satmaz ayrıca tipi iğrenç
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DH Misafiri 8 yıl
eğer yanında vodafone internet paketide verirse (büyük ihtimal verir) satar gibi bu telefon
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Conquistador 8 yıl
Köşesine bi tane "f" yazılı mavi tuş koyuyolar sonra al sana "Facebook'a özel telefon".
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IORI 8 yıl
Facebook a bu aralar illet oluyorum yok girmediniz bildirim var vırt zırt, tivitırı daha açmadım bile
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quzman 8 yıl
Bahsedilen fiyattan giriş yaparsa , sırf yoğun mesaj trafiğim için alırım bu telefonu .
Facebook özelliği var diye sadece o amaçla kullanmamız gerekmiyor değil mi .
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Janissary- 8 yıl
ChaCha'nın çakması gibi duruyor.
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wRei 8 yıl
Bunu biyerden tanıyor gibiyim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Jason Becker 8 yıl
Cihaz üreticileri yolunacak kitlenin farkına vardı
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Türkiye'de en aşşağı 200 TL. Nokia x2-01 gibi, o da çok ucuzdu ama 250'den girince satmadı.
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IceRulez 8 yıl
AntiKa`.
FromZeroToHero
osmanxosman 60£ya çook satar çook
Senin dediğin 60 Sterlin


klavyede euroya en yakın işaret oydu ne yapayım

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Silent Guardian 8 yıl IceRulez
IceRulez

AntiKa`.

FromZeroToHero
osmanxosman 60£ya çook satar çook
Senin dediğin 60 Sterlin





klavyede euroya en yakın işaret oydu ne yapayım






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