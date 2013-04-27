Vodafone'un Samsung Galaxy S IV paketleri detaylandı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S IV'ü Red tarifelerine ek 29 TL'den başlayan ödeme seçenekleriyle müşterileriyle buluşturacağını açıklayan Vodafone, kampanya detaylarına netlik kazandırdı.
Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisini çeşitli ödeme seçenekleri ve çeşitli fırsatlarla müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone'un Galaxy S IV tablosu şu şekilde:
(Tablo, 16 GB'lık dahili hafızaya sahip olan Galaxy S IV modeli için geçerlidir.)
http://cepmerkezi.vodafone.com.tr//handset/samsung-galaxy-s-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 ay bekleyip yarı fiyatına 12 ay taksitle bu telefonu almak varken,oparotörlerden telefon almak aptallıktır.