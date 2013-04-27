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Vodafone'un Samsung Galaxy S IV paketleri detaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
629
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10
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone'un Samsung Galaxy S IV paketleri detaylandı
Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S IV'ü Red tarifelerine ek 29 TL'den başlayan ödeme seçenekleriyle müşterileriyle buluşturacağını açıklayan Vodafone, kampanya detaylarına netlik kazandırdı. 

Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisini çeşitli ödeme seçenekleri ve çeşitli fırsatlarla müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone'un Galaxy S IV tablosu şu şekilde:  
(Tablo, 16 GB'lık dahili hafızaya sahip olan Galaxy S IV modeli için geçerlidir.) 

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr//handset/samsung-galaxy-s-4 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Keklik avı başladı
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EXIST 6 yıl
en ucuz tarife aylık 138 lira.Tarifenin içinde sms ve internet bile yok 138x24 =3312 tl.
1 ay bekleyip yarı fiyatına 12 ay taksitle bu telefonu almak varken,oparotörlerden telefon almak aptallıktır.
en ucuz tarife aylık 138 lira.Tarifenin içinde sms ve internet bile yok 138x24 =3312 tl.1 ay bekleyip yarı fiyatına 12 ay taksitle bu telefonu almak varken,...
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FearfulDream 6 yıl
Taahhütlü alanlara Vodafone'un hediyesidir.
http://www.ahmetdemirel.com/wp-content/uploads/kazik_emprenyeli_5.jpg
1 Yanıt Yanıtla +11
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iciguven 6 yıl
gariban adam asla bu fiyatlarla operatörden almaz bu cihazı, şimdiden 12 taksit 1500 e satıyolar yurtdışı cihazları, birkaç aya kadar 1000 e düşer
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Savior Fenix 6 yıl
Maşallah....
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inexo 6 yıl
sim kilitli cihazlar gelmeli anca öyle ucuzlar
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FearfulDream 6 yıl
Taahhütlü alanlara Vodafone'un hediyesidir.
http://www.ahmetdemirel.com/wp-content/uploads/kazik_emprenyeli_5.jpg
Yanıtla +11
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Behaviour 6 yıl
mantıklı gelmiyor bana herhangi bi hat indiriminden yararlanılarak almak. yada takıntı mı diyelim orjinal gelmiyor telefon.
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kesbi 6 yıl
Vodafone bi git işine Allah'ını seversen. Millet tarifeye ek 100 dolara, 200 doalra iphone dağıtıyor bizim çakal operatörler sıfırından pahalıya keklemeye çalışıyorlar. 30 liraya 4 gb internet ve her yöne 1000 dakika kullanıyorum. Bu da vodafona kapak olsun.
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K.can.tas 6 yıl
Akıllı adam almaz
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EXIST 6 yıl
en ucuz tarife aylık 138 lira.Tarifenin içinde sms ve internet bile yok 138x24 =3312 tl.
1 ay bekleyip yarı fiyatına 12 ay taksitle bu telefonu almak varken,oparotörlerden telefon almak aptallıktır.
Yanıtla +23
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DH Misafiri 6 yıl
vodafone sitesinde işlemci tipi olarak 1.89 ghz dört çekirdekli bir işlemci yazıyor exynos octamı acabaaa o olması gerekiyorr bilginiz varmı
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General. 6 yıl en beğenilen
Keklik avı başladı
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