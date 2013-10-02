Volkswagen, XL1 aracı için AR tabanlı sanal bakım rehberi hazırlıyor













Mobil teknolojilerin gelişmesi ve özellikle artırılmış gerçeklik-AR adı verilen gerçek objelerin üzerine sanal objelerin yerleştirilebilmesi teknolojisinin ilerlemesi, otomotiv sektöründe de önemli gelişmelere neden oluyor.





Bazı büyük otomotiv üreticilerinin AR tabanlı araç rehberleri bulunmaktaydı. Alman Volkswagen de Metaio firması ile ortaklık yaparak 2014 model XL1 hibrid aracı için bir iPad uygulaması hazırladı.





MARTA adlı bu uygulama iPad'in kamerasını kullanarak aracın iç aksamını görüntüleyebiliyor, çeşitli parça ve bileşenleri işaretleyebiliyor. Böylece VW teknik servisleri hangi parçanın ne iş yaptığını bilebiliyor.





MARTA ayrıca belirli parçaların nasıl tamir edileceğini ve değiştirileceğini de adım adım tarif ediyor. Uygulama ile yeni bir kaput veya renk seçeneği gibi farklı tasarım ögelerini de sanal olarak araçta deneyebiliyorsunuz.