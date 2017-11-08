Volkswagen elektrikli araç pillerini Google'ın kuantum bilgisayarı ile geliştirecek

Volkswagen, gelecek yıl başlayacak olan elektrikli araç üretim planlarını desteklemek için pillere yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Şirket şimdiye kadar gerçek pil üretimine ve kobalt gibi nadir hammaddelerin güvence altına alınmasına odaklanmıştı ancak aynı zamanda pil teknolojisini iyileştirmek için geleceğe yönelik araştırmalar da yapıyor.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Google, kuantum bilgisayarlarının otomobil endüstrisinde kullanılmasına yönelik işbirliği yapma planlarını duyurdu. Kuantum bilişim hala erken safhada olan bir teknoloji ve mevcut bilgisayarlardan çok daha yüksek hızlarda hesaplamalar yapmak için kuantum fiziğinin avantajlarından faydalanıyor.

Volkswagen Salı günü yaptığı açıklamada, iki şirketin uzmanlarının ortaklaşa algoritmalar ve simülasyonlar geliştirmek için Google'ın kuantum bilgisayarlarını kullanmak üzere birlikte çalışacağını söyledi. Otomotiv devi Google tarafından sağlanan kuantum bilgisayarını trafik akışı optimizasyonu, elektrikli araçlar için yüksek performanslı pil geliştirmek ve sürücüsüz otomobillerde kullanılabilecek yapay zekayı iyileştirmek için kullanmak istediğini söyledi.

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