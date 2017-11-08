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Volkswagen elektrikli araç pillerini Google'ın kuantum bilgisayarı ile geliştirecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, otomobil endüstrisinde kuantum bilgisayarlarının avantajlarından faydalanmaya yönelik bir adım attı. Şirket kuantum teknolojisini çok amaçlı kullanmayı planlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen, gelecek yıl başlayacak olan elektrikli araç üretim planlarını desteklemek için pillere yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Şirket şimdiye kadar gerçek pil üretimine ve kobalt gibi nadir hammaddelerin güvence altına alınmasına odaklanmıştı ancak aynı zamanda pil teknolojisini iyileştirmek için geleceğe yönelik araştırmalar da yapıyor.
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Google, kuantum bilgisayarlarının otomobil endüstrisinde kullanılmasına yönelik işbirliği yapma planlarını duyurdu. Kuantum bilişim hala erken safhada olan bir teknoloji ve mevcut bilgisayarlardan çok daha yüksek hızlarda hesaplamalar yapmak için kuantum fiziğinin avantajlarından faydalanıyor.
Volkswagen Salı günü yaptığı açıklamada, iki şirketin uzmanlarının ortaklaşa algoritmalar ve simülasyonlar geliştirmek için Google'ın kuantum bilgisayarlarını kullanmak üzere birlikte çalışacağını söyledi. Otomotiv devi Google tarafından sağlanan kuantum bilgisayarını trafik akışı optimizasyonu, elektrikli araçlar için yüksek performanslı pil geliştirmek ve sürücüsüz otomobillerde kullanılabilecek yapay zekayı iyileştirmek için kullanmak istediğini söyledi.

https://media.vw.com/releases/951 Yorum Yaz
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Father Torque 1 yıl
...iki şirketin uzmanlarının ortaklaşa algoritmalar ve simülasyonlar geliştirmek için Google'ın kuantum bilgisayarlarını kullanmak üzere birlikte çalışacağını söyledi...

Yahu emisyon hilesi yazılımını bile beceremeyip Bosch'tan alan firma Google ile birlikte kuantum bilgisayarı için algoritma ve simülasyon geliştirecek, güldürmeyin bizi. Hayır, internetten kuantum bilgisayarları hakkındaki haberleri takip etmesek, hala üniversitelerde geliştirme aşamasında olduğunu, bu bilgisayarlarda kullanılacak işletim ve işlem yazılımlarının hala emekleme aşamasında olduğunu bilmesek cidden yiyeceklermiş bizi. Zaten haberin orijinaline internetten baktığınızda şu ibarede herşey açıkça anlatılmış:
We at Volkswagen want to be among the first to use quantum computing for corporate processes as soon as this technology is commercially available

"Biz VW olarak, ticari olarak kullanıma sunulduğunda, kuantum bilgisayarlarını ilk kullananlardan biri olmak istiyoruz."
https://www.engadget.com/2017/11/07/vw-google-quantum-computers-develop-ev-batteries/
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ukubat 1 yıl
Bu pillerin emisyon değerleri ne acaba?
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V4LKyR 1 yıl
Araba pili demek telefon pili demek. Arada bir fark yok boyut dışında.
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Kerim5100 1 yıl
İnşallah telefon pillerine de gelir bu haber :/
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